Defence Therapeutics Inc. / Mot-clé(s) : Autres DEFENCE THERAPEUTICS SIGNE UN ACCORD DE COLLABORATION AVEC L'INSTITUT CURIE POUR TESTER L'ADC THERAPEUTIQUE ACCUM-T-DM1 DANS DES MODELES PDX DE CANCER DU SEIN 30-Juin-2021 / 08:30 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________________________ CSE: DTC FSE: DTC USOTC: DTCFF COMMUNIQUÉ DE PRESSE DEFENCE THERAPEUTICS SIGNE UN ACCORD DE COLLABORATION AVEC L'INSTITUT CURIE POUR TESTER L'ADC THERAPEUTIQUE ACCUM-T-DM1 DANS DES MODELES PDX DE CANCER DU SEIN Vancouver, BC, Canada, 29 juin 2021 - Defence Therapeutics Inc. (« Defence » ou la « Société »), a le plaisir d'annoncer la mise en place d'une collaboration avec l'Institut Curie (Paris, France) afin d'évaluer l'efficacité thérapeutique de l'ADC Accum-T-DM1 dans des modèles de xénogreffes dérivées de patients (PDX) de cancer du sein. L'Institut Curie est un centre de renommée mondiale engagé dans la recherche scientifique fondamentale et appliquée pour mieux servir l'humanité dans la lutte contre des maladies telles que le cancer. Leur équipe scientifique possède une large expertise dans le domaine de la pharmacologie médicale et expérimentale avec des modèles PDX de cancer. Le T-DM1 (Kadcyla(R)) est actuellement utilisé pour traiter des femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif. L'efficacité du traitement reste limitée en raison de l'administration sous-optimale du médicament aux cellules tumorales, ce qui entraîne une certaine résistance au traitement, ainsi qu'une rechute potentielle et des effets secondaires. L'accord entre l'Institut Curie et Defence Therapeutics stipule les objectifs suivants liés au cancer du sein : - Réaliser des comparaisons de profil toxicologique de T-DM1 versus Accum-T-DM1 chez la souris. - Compléter une étude d'escalade de dose chez des souris ayant des tumeurs PDX résistantes au T-DM1. - Mener une étude complète d'efficacité du cancer du sein sur des souris PDX sous traitement ADC, y compris 3 cancers HER2+ et dans 1 PDX triple-négatif. « La technologie AccumTM est très efficace pour améliorer la vaccination à base de protéines/ou de cellules ainsi que l'efficacité thérapeutiques des ADC. Cet objectif d'étude consiste à démontrer une efficacité améliorée et un régime de traitement raffiné en utilisant l'Accum-T-DM1, ce qui pourrait amener au développement d'une plate-forme d'ADC améliorée par la technologie AccumTM. Cela pourrait aussi servir de base solide pour une panoplie d'autres thérapies inefficaces afin d'augmenter leur puissance thérapeutique. En d'autres termes, l'amélioration que peut amener AccumTM ouvre une grande opportunité sur le marché des ADC afin de combler un manque d'efficacité », a déclaré Sébastien Plouffe, PDG de Defence Therapeutics. Actuellement, le régiment de T-DM1 est long et fastidieux. L'utilisation d'AccumTM dans ce contexte devrait augmenter considérablement l'efficacité ainsi que réduire le cycle de traitement, ce qui diminuera considérablement les effets secondaires déclenchés par les thérapies d'ADC actuelles. Le marché américain des thérapies d'immunothérapie contre le cancer du sein est estimé à 20 milliards de dollars d'ici 2026 selon une étude de Kuick. À propos de Defence: Defence Therapeutics est une société de biotechnologie cotée en bourse qui travaille à la conception de vaccins et de produits ADC de prochaine génération à l'aide de sa plate-forme exclusive. Le cour de la plate-forme Defence Therapeutics est la technologie ACCUMTM, qui permet l'administration précise d'antigènes vaccinaux ou d'ADC sous leur forme intacte aux cellules cibles en induisant leur évasion intracellulaire. Par conséquence, une efficacité et une puissance accrues peuvent être atteintes contre des maladies graves telles que le cancer et les maladies infectieuses. Pour plus d'information: Sébastien Plouffe, Président, Chef de Direction et Administrateur T: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com Mise en garde concernant les informations "prospectives" Le présent communiqué contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des "déclarations prospectives". Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué, autres que les déclarations de faits historiques avérés, qui traitent d'événements ou de développements que la société prévoit, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots "s'attend à", "planifie", "anticipe", "croit", "a l'intention", "estime", "projette", "potentiel" et d'autres expressions similaires, ou que des événements ou des conditions "vont", "pourraient" ou "devraient" se produire. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les énoncés prospectifs comprennent les mesures réglementaires, les prix du marché, la disponibilité continue du capital et du financement, ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les croyances, les estimations et les opinions de la direction de la société à la date à laquelle les déclarations sont faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs dans l'éventualité où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d'autres facteurs, changeraient. 