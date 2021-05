DGAP-News: Heirs Oil & Gas annonce la nomination de son PDG et de son conseil d'administration

DGAP-News: Heirs Oil & Gas / Mot-clé(s) : Identité Heirs Oil & Gas annonce la nomination de son PDG et de son conseil d'administration 2021-05-07 / 18:20 =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Heirs Oil & Gas annonce la nomination de son PDG et de son conseil d'administration Osayande Igiehon, ex-cadre supérieur de Shell, est nommé au poste de PDG Lagos, 06/05/2021 - Heirs Oil & Gas (HHOG) (www.HeirsOilandGas.com), la principale société énergétique intégrée d'Afrique, a annoncé la nomination d'Osayande Igiehon au poste de directeur général, avec effet à compter du 4 mai 2021, ainsi que d'un prestigieux conseil d'administration non exécutif, rassemblant des personnalités de premier plan et ayant une vaste expérience internationale et régionale. HHOG, la société du portefeuille de Heirs Holdings Limited (HH), a finalisé l'acquisition d'OML17 en janvier 2021, dans le cadre de l'un des plus vastes financements pétroliers et gaziers en Afrique depuis une décennie, dont la composante financière s'élève à 1,1 milliard USD. La transaction illustre une fois de plus la mise en ouvre de la stratégie du groupe HH visant à créer la première entreprise énergétique intégrée en Afrique. HH concrétise cette stratégie par le biais d'une série de participations stratégiques. Plus récemment, Transcorp, une société affiliée, a fait l'acquisition d'Afam Power pour 300 millions USD, faisant ainsi passer la capacité de production d'électricité installée du groupe à 2 000 MW. M. Igiehon, a quitté Royal Dutch Shell (Shell) où il était auparavant vice-président du groupe à La Haye, aux Pays-Bas, pour rejoindre la société. Il apporte plus de vingt-sept ans d'expérience et d'expertise dans le secteur pétrolier et gazier chez Shell, où il a occupé plusieurs postes de direction. M. Igiehon était auparavant président et directeur général de Shell Gabon, où il a piloté avec succès le redressement de la performance opérationnelle, sécuritaire et financière. HHOG a également le plaisir d'annoncer la nomination au conseil d'administration comprenant des dirigeants de renom dont : - Tony O. Elumelu, Commandeur de l'Ordre du Niger, est le président du conseil d'administration de Heirs Holdings, de la United Bank for Africa (UBA), de Transnational Corporation of Nigeria (Transcorp), et le fondateur de la Tony Elumelu Foundation. - Sally Udoma était jusqu'à présent conseillère générale de Chevron Europe, Eurasie et Moyen-Orient pour l'exploration et la production. Elle était auparavant directrice juridique de Sasol Chevron Consulting Limited et directrice juridique du centre de services juridiques de Londres pour Chevron Global Upstream and Gas. Elle a également exercé les fonctions de directrice juridique et de directrice générale de Chevron Nigeria Limited. - Anil Dua est un partenaire fondateur de Gateway Partners Limited, un fonds d'investissement privé axé sur les marchés à croissance dynamique, notamment l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Avant cela, M. Dua a travaillé pendant plus de trente-cinq ans pour la Standard Chartered Bank en Asie, en Afrique, en Europe et aux États-Unis, et y a occupé divers postes, notamment celui de directeur général régional pour l'Afrique de l'Ouest et de responsable régional de la recherche et de la couverture des clients pour l'Afrique. - Ahmadu Kida Musa, ancien directeur général adjoint de Total Exploration and Production Nigeria Limited, compte plus de trente-deux ans d'expérience dans le secteur pétro-gazier et apporte une expertise remarquable dans ce domaine au Nigeria. - Stanley Lawson siège actuellement au conseil d'administration de Transnational Corporation of Nigeria Plc. Il est directeur général associé de Financial Advisory & Investment Consultants Ltd. M. Lawson était auparavant directeur exécutif du groupe chargé des finances et de la comptabilité à la Nigerian National Petroleum Corp. - Samuel Nwanze est le directeur financier de Heirs Oil and Gas. Il était précédemment directeur des investissements chez Heirs Holdings, responsable des investissements et de la gestion des capitaux. Selon M. Igiehon : « HHOG présente une opportunité extraordinaire, celle de créer la première véritable société énergétique intégrée d'Afrique, dont la mission est de veiller à ce que les ressources naturelles de l'Afrique soient orientées vers la création de valeur en Afrique, alimentée par une énergie africaine durable, robuste et abondante. Je me réjouis d'intégrer l'équipe de direction de Heirs Oil and Gas et d'avoir ainsi l'opportunité de transformer le secteur de l'énergie, de répondre de manière ciblée aux besoins énergétiques de l'Afrique et d'améliorer le quotidien des Africains. » Le président du conseil d'administration, Tony O. Elumelu, Commandeur de l'Ordre du Niger, a quant à lui déclaré : « Je suis ravi d'accueillir les nouveaux membres de notre conseil d'administration. Nous construisons une institution modèle pour les entreprises africaines et notre investissement dans le capital humain démontre une nouvelle fois notre intention. L'expertise régionale et mondiale des membres de notre conseil d'administration servira à renforcer la création de valeur sur notre continent, à mesure que nous réalisons notre objectif de devenir la plus grande société énergétique locale intégrée d'Afrique. » Distribué par APO Group pour Heirs Oil & Gas. À propos de Heirs Oil & Gas : Heirs Oil & Gas est une société énergétique intégrée africaine leader, détenue par des Nigérians, et basée au Nigeria, dont les actifs comprennent le bloc pétrolier nigérian OML17, avec une capacité de production actuelle de 30 000 barils d'équivalent pétrole par jour et des réserves 2P de 1,2 milliard de barils d'équivalent pétrole, ainsi qu'un potentiel d'exploration supplémentaire de 1 milliard de barils d'équivalent pétrole. Heirs Oil & Gas (HHOG) est détenue conjointement par Heirs Holdings, le principal investisseur stratégique africain et la société affiliée Transnational Corporation of Nigeria Plc (Transcorp), le plus grand conglomérat nigérian coté en bourse. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2021-05-07 Communiqué de presse transmis par Tensid EQS AG. www.eqs.com L'éditeur est responsable pour le contenu de la nouvelle. =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1194173 2021-05-07

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2021 12:20 ET (16:20 GMT)