E-PANGO lance son introduction en bourse sur -2

d'offre. La plateforme intègre également un CRM permettant à chaque client, entreprise ou collectivité, d'accéder à ses informations pour une gestion en autonomie et en toute tranquillité. La plateforme E-PANGO est une composante clé du modèle d'affaires de la Société garantissant une progression limitée des frais de structure et une forte scalabilité illustrées par ses performances financières. 4. Les solutions d'autoconsommation et de stockage (Smart Energy) : cette expertise repose sur l'installation chez le client de panneaux solaires et d'une batterie de stockage pilotés par un outil logiciel développé par la Société (Energy Management System). Cette offre d'autoconsommation combinée avec l'abonnement souscrit en électricité, offre une flexibilité accrue pour les clients en leur permettant d'intégrer une production d'énergie verte compétitive et sécurisée sur une période étendue pour optimiser leur facture énergétique, l'EMS permettant de recourir la source d'énergie la plus attractive financièrement (réseau, énergie stockée ou production solaire instantanée). Croissance rentable : un chiffre d'affaires 2020 en progression de +144% associé à un taux d'EBITDA de 5,9% E-PANGO enregistre ainsi une croissance rapide et rentable. En 2020, les quantités d'énergie délivrées se sont élevées à 159 GWh (dont 3 GWh de gaz) auprès de 179 clients pour un chiffre d'affaires de 13,5 MEUR[6]. La marge brute en 2020 s'élevait à 1,5 MEUR et l'EBITDA était positif à hauteur de 0,8 MEUR représentant un taux de 5,9% du chiffre d'affaires. Une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale En ancrant son modèle dans l'optimisation de la consommation énergétique de ses clients, E-PANGO s'inscrit naturellement dans une prise en compte des enjeux environnementaux. Au-delà de ce constat, la Société est engagée depuis sa création dans une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale. L'agence de notation Ethifinance lui a ainsi attribué en mai 2021 la note de 60/100, correspondant à un niveau de performance extra financière « avancé ». Avec cette notation, E-PANGO devance de 22 points la moyenne des entreprises de son univers. Une proposition de valeur qui a déjà séduit près de 500 clients B to B à fin avril 2021 Le portefeuille clients d'E-PANGO compte à ce jour déjà 480 clients avec des acteurs de 1er plan incluant notamment Aéroports de Paris ou Transdev dans le secteur des transports, Mazars et Crédit Mutuel dans le secteur bancaire et financier ou encore l'Opéra de Lyon ou le Château de Versailles dans le secteur culturel. La Société est également bien implantée auprès des universités ou encore auprès du secteur de l'habitat social dont plusieurs acteurs ont déjà confié leurs contrats de fourniture d'énergie à E-PANGO. Actuellement bien implanté dans le secteur tertiaire, la Société a l'ambition de renforcer sa pénétration dans les secteurs de l'industrie, des réseaux d'eaux et des transports. Cette extension rapide du parc clients s'appuie sur un fort taux de succès sur les appels d'offre. En 2020, il atteignait 37% face aux « majors » historiques de la fourniture d'énergie (Engie, EDF, TOTAL Direct Energie et ENI). Un modèle de revenus à forte visibilité, un chiffre d'affaires embarqué pour 2021 supérieur à 30 MEUR6 (x2,2 vs 2020) Forte de la montée en puissance de son offre électricité et du déploiement de son offre gaz lancée fin 2020, la Société dispose à fin avril 2021 d'un portefeuille clients dont le chiffre d'affaires embarqué pour 2021 devrait atteindre un minimum de 30 MEUR[7] (dont 25 MEUR en électricité et 5 MEUR en gaz), soit plus d'un doublement du chiffre d'affaires 2020 (x 2,2). Il est à noter que cette montée à l'échelle rapide a été réalisée avec une levée de fonds limitée de 3,4 MEUR depuis la création de la Société. Objectifs 2025 : 300 MEUR de chiffre d'affaires, un taux de marge brute de l'ordre de 10% du CA et un taux de marge d'EBITDA de l'ordre de 8 % du CA E-PANGO entend aujourd'hui renforcer sa présence commerciale sur les appels d'offres publics et privés. La montée en taille de clientèle constituera également une priorité en s'appuyant sur des ressources dédiées aux garanties de couverture sur les achats de gros plus importantes. E-PANGO poursuivra enfin ses efforts sur son offre Smart Energy (solutions d'autoconsommation et de stockage), offrant une réponse commerciale pertinente aux exigences RSE les plus poussées en développant en particulier des contrats d'approvisionnements directs avec des producteurs d'énergie renouvelable locaux. La scalabilité du modèle et la reconnaissance croissante de la marque E-PANGO auprès des professionnels, devrait permettre au Groupe de s'imposer à terme comme un acteur de référence aux côtés des majors du secteur de l'énergie et d'améliorer ses marges d'exploitation. Une introduction en bourse sur Euronext Growth pour financer la croissance et les développements L'introduction en Bourse d'E-PANGO vise à doter la Société de moyens financiers nécessaires pour mettre en ouvre sa stratégie de développement et accélérer sa croissance. Le produit net de l'offre dans le cadre de cette opération (d'un montant net estimé de 5,0 MEUR en cas d'Offre à 100% pouvant être porté à 6,9 MEUR en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension de l'Option de Surallocation) permettra à E-PANGO de poursuivre les objectifs suivants : ? Environ 45% immobilisés au profit de contreparties au titre de la politique d'approvisionnement incluant les opérations de couverture des futures livraisons d'énergie compte tenu de la forte progression des volumes à sécuriser ; ? Environ 45% affectés au financement de l'augmentation attendue du besoin en fonds de roulement ; ? Environ 5% consacrés au financement de solutions de flexibilité (achat de batteries pour l'essentiel) ; ? Environ 5% au plan de recrutement. Il est précisé que l'atteinte des objectifs pour 2025 nécessite une enveloppe de financement globale de l'ordre de 10 MEUR. A cette fin, la Société devra recourir à un financement complémentaire qui pourrait notamment prendre la forme d'une nouvelle émission d'actions ou de titres donnant accès au capital ou d'un recours à de la dette à l'horizon de 18 mois sans pour autant exclure un horizon plus court dès lors qu'un financement à des conditions jugées économiquement attractives serait envisageable. Eligibilité de l'offre aux PEA et PEA-PME E-PANGO annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions E-PANGO peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. Mise à disposition du Prospectus Des exemplaires du prospectus approuvé par l'AMF en date du 25 juin 2021 sous le numéro 21-256, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société, au siège social de d'E-PANGO (26 rue Vignon 75009 Paris) ainsi que sur les sites internet de l'AMF (https://www.amf-france.org) et d'E-PANGO (https://investir.e-pango.com). L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur Euronext Growth. Facteurs de risques Parmi les informations contenues dans le Prospectus, les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » de la Note d'Opération et au chapitre 3 du Document d'enregistrement (dont notamment le risque financier lié à la politique de sourcing d'énergie de la Société contrainte par l'immobilisation d'une partie de sa trésorerie ainsi que par l'existence d'engagements hors bilan (achats ARENH et positions "Forward") et le risque financier lié au besoin en fonds de roulement de l'ordre de 45 jours en moyenne et à la saisonnalité de l'activité particulièrement soutenue de novembre à février en lien avec la période hivernale) avant de prendre leur décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur la réputation, les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou la réalisation de ses objectifs ainsi que sur le prix de marché des actions de la Société une fois celles-ci admises aux négociations sur Euronext Growth. En outre, d'autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Prospectus, pourraient également avoir un effet défavorable.

