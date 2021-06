E-PANGO lance son introduction en bourse sur -4

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à E-PANGO ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. Le présent communiqué est une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), lequel est également applicable au Royaume-Uni par application du European Union (Withdrawal) Act 2018 (l'« EUWA »). En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu'en vertu d'un prospectus approuvé par l'AMF. S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») sur le territoire desquels les dispositions du Règlement Prospectus sont applicables et au Royaume-Uni, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres ou au Royaume-Uni. En conséquence, les valeurs mobilières d'E-PANGO ne peuvent et ne seront pas offertes au Royaume-Uni ou dans aucun des Etats membres autres que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l'Article 3(2) du Règlement Prospectus, lequel est également applicable au Royaume-Uni par application de l'EUWA ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par E-PANGO d'un prospectus au titre de l'article 3 du Règlement Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre ou des règlementations applicables au Royaume-Uni.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada ou du Japon. Il ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public de titres financiers, ni comme une sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que ce soit dans un quelconque pays, y compris en France. Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de titres financiers ou une quelconque sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres financiers aux Etats-Unis d'Amérique.

Des titres financiers ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et des lois propres à chaque Etat applicables aux titres financiers, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions E-PANGO n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et E-PANGO n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (« FSMA »). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, ou (ii) aux investisseurs qualifiés au sens de l'article 2 du Règlement Prospectus, lequel est également applicable au Royaume-Uni par application de l'EUWA (x)aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le « Règlement »), (y) aux personnes visées par l'article.

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS

Section 1 - INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS Identification des valeurs mobilières offertes 1.1 Libellé pour les actions : E-PANGO - Code ISIN : FR0014004339 - Code Mnémonique : ALAGO Identification et coordonnées de l'émetteur 1.2 E-PANGO dont le siège social est sis 26, rue Vignon, 75009 Paris, France et qui est immatriculée au RCS Paris sous le n°817 840 762. Contact : contact@e-pango.com Site Internet : www.e-pango.com Code LEI : 969500AEDFIE2DYDF769 Identité et coordonnées de l'autorité compétente qui a approuvé le Prospectus 1.3 Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») 17, place de la Bourse, 75002 Paris, France Date d'approbation du Prospectus 1.4 L'Autorité des marchés financiers a approuvé le Prospectus le 25 juin 2021. Avertissements au lecteur Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l'investisseur. L'investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi dans le cas d'une baisse du cours des actions de la Société. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est 1.5 intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l'Union Européenne ou parties à l'accord sur l'Espace Économique Européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris, le cas échéant, sa traduction, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. Section 2 - INFORMATIONS CLES SUR L'EMETTEUR Qui est l'émetteur des valeurs mobilières ? L'émetteur est la société E-PANGO, société anonyme à Conseil d'administration de droit français, dont le siège social est situé 26, rue Vignon, 75009 Paris, France. Droit applicable : droit français. Pays d'origine : France. Principales activités Créée fin 2015 par Monsieur Philippe GIRARD, E-PANGO est un fournisseur d'énergie électrique et gaz né de la vision de son fondateur selon laquelle l'ouverture à la concurrence initiée en 2007 n'était que la première étape d'une profonde mutation du marché de l'énergie. La Société a conçu une offre innovante à l'attention des entreprises et des collectivités (segment B-to-B) en s'appuyant sur les opportunités offertes par les progrès significatifs réalisés dans trois domaines : (i) les compteurs communicants qui permettent un traitement intelligent de données de consommation, (ii) la montée en puissance des énergies renouvelables et (iii) les batteries pour le stockage de l'énergie. Ils rendent possible une réelle individualisation de la proposition de valeur faite à chaque client en adaptant l'offre tarifaire à chaque profil de consommation tout en offrant la possibilité d'intégrer un potentiel de flexibilité à travers une solution d'autoconsommation et ou de stockage in-situ pour réduire leurs factures énergétiques. La capacité à proposer des offres tarifaires personnalisées, au meilleur prix et flexibles à des professionnels de tous secteurs, repose sur trois compétences-clé qui sont autant de barrières à l'entrée : ? La capacité à modéliser la courbe de consommation prévisionnelle pour chaque client et prospect grâce à une maîtrise de la data ; ? Un accès direct au marché de gros pour éviter les coûts d'intermédiation et disposer d'une plus grande souplesse en termes d'arbitrage ; et enfin ? Une plateforme technologique propriétaire permettant un degré élevé de digitalisation et d'automatisation des processus opérationnels pour limiter les coûts de structure et ainsi préserver son positionnement concurrentiel attractif. Le choix d'un positionnement exclusivement B-to-B a pour avantages : ? De bénéficier d'une forte visibilité grâce à des contrat d'une durée de 1 à 3 ans ; ? De minimiser les coûts d'acquisition clients, les appels d'offres ne nécessitant pas les budgets marketing importants qui s'imposent dans le B-to-C pour imposer une marque ;

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)