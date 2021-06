E-PANGO lance son introduction en bourse sur -7

Principales dates du calendrier prévisionnel de l'Offre

25 juin 2021 Approbation du Prospectus par l'AMF. ? Communiqué de presse annonçant l'opération ; 28 juin 2021 ? Diffusion par Euronext de l'avis relatif à l'ouverture de l'OPF et du Placement Global ; ? Ouverture de l'OPF et du Placement Global. 6 juillet ? Clôture de l'OPF à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et à 20h00 2021 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. Clôture du Placement Global à 12h00 (heure de Paris) ; Décision d'exercice éventuel de la Clause d'Extension ; Avis Euronext relatif au résultat de l'OPF et du Placement Global ; 7 juillet 2021 Communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de l'OPF et du Placement Global ; Signature du Contrat de Placement ; Première cotation des actions de la Société sur Euronext Growth. 9 juillet ? Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPF et du Placement Global. 2021 12 juillet ? Inscription et début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext 2021 Growth. ? Début de la période de stabilisation éventuelle. 4.1 10 août 2021 ? Date limite de l'exercice éventuel de l'Option de Surallocation ? Fin de la période de stabilisation éventuelle.

Modalités de souscription

L'émission objet de l'Offre est réalisée sans droit préférentiel de souscription.

Les personnes désirant participer à l'Offre à Prix Ferme devront déposer leurs ordres auprès d'un

intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 6 juillet 2021 à 17 heures (heure de Paris)

pour les souscriptions aux guichets et 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet, si

cette possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier. Pour être pris en compte, les ordres

émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par l'un ou plusieurs des Chefs de File et

Teneurs de Livre Associés (tel que ce terme est défini ci-après) au plus tard le 7 juillet 2021 à 12

heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

Chefs de file et Teneurs de Livre Associés

CIC Market Solutions : 6, avenue de Provence, 75009 Paris et Gilbert Dupont (Groupe Société Générale)

: 50, rue d'Anjou, 75008 Paris.

Révocation des ordres de souscription

Les ordres de souscription passés par les particuliers par Internet dans le cadre de l'OPF seront

révocables, par Internet, jusqu'à la clôture de l'OPF (le 6 juillet 2021 à 20h00 (heure de Paris)). Il

appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier, d'une

part, les modalités de révocation des ordres passés par Internet et, d'autre part, si les ordres transmis

par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions. Tout ordre émis dans le cadre du

Placement Global pourra être révoqué exclusivement auprès du Chef de File et Teneur de Livre ayant reçu

cet ordre et ce jusqu'au 7 juillet 2021 à 12h00 (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation.

Dilution potentielle susceptible de résulter de l'Offre, sur la participation d'un actionnaire qui ne

souscrirait pas à l'Offre et les capitaux propres par action

(1) Dilution incluant 300.000 actions ordinaires supplémentaires susceptibles de résulter de

l'exercice intégral des plans de BSPCE attribués à ce jour.

(2) Avant imputation des frais sur la prime d'émission

Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société, des membres de ses organes

d'administration, de direction ou de surveillance

Aucun actionnaire historique n'a exprimé d'intention de souscription.

La Société a reçu un engagement de souscription de la part de Gentle Finance Advisory (entité

contrôlée par un membre indépendant du conseil d'administration, Monsieur Guillaume Leenhardt) pour un

montant de 0,2 MEUR, soit 3,3% du montant de l'Offre à 100%.

La Société a reçu des engagements de souscription de la part de cinq investisseurs tiers pour un total

de 4,9 MEUR dont 4 MEUR de Vatel Capital, 0,2 MEUR d'Imhôtel, 0,3 MEUR de Friedland Gestion, 0,2 MEUR de Talence

Gestion et 0,2 MEUR de La Française AM.

Le total des engagements reçus par la Société s'élève à 5,1 MEUR, soit 83,6 % du montant de l'Offre

initiale. Ces engagements de souscription ont vocation à être servis en priorité et intégralement, étant

précisé qu'ils pourront néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels

(principalement dans l'hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l'Offre seraient très

supérieures au nombre des Actions Offertes). Aucun des engagements n'est assorti d'engagement de

conservation. La Société n'a connaissance d'aucun autre engagement de souscription.

Engagement d'abstention de la Société

180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Engagements de conservation pris par les actionnaires et les porteurs de BSPCE

? Actionnaires actuels : 100% de leur participation avant l'Offre pendant au moins 360 jours

calendaires à compter du règlement-livraison, à l'exception des prêts susceptibles d'intervenir au

titre de l'exercice de l'Option de Surallocation et sous réserve des exceptions usuelles

? Porteurs de BSPCE : 94% des actions susceptibles de résulter de l'exercice de leurs BSPCE pendant une

durée de 360 jours calendaires à compter de la date du règlement- livraison de l'Offre.

Incidence de l'Offre sur la répartition du capital et des droits de vote

1. En supposant un taux d'allocation théorique de 100%

Pourquoi ce Prospectus est-il établi ?

Raisons de l'Offre : La présente augmentation de capital a pour objet de doter la Société des moyens

financiers nécessaires à la mise en ouvre de son plan stratégique à l'horizon 2025 (après prise en compte

de l'autofinancement dégagé sur la période) reposant sur les trois axes suivants :

i. L'accélération du déploiement de l'offre de fourniture d'électricité ;

ii. La montée en puissance progressive de l'offre de fourniture de gaz ; et

iii. Le développement d'opportunités de « Smart Energy » comprenant une offre de solutions de flexibilité

in situ (« Smart Grid ») et une offre d'énergie verte premium.

Produit net estimé de l'émission des Actions Nouvelles et utilisation des fonds

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'Offre est estimé à 5,0 MEUR (sur la base d'une Offre

souscrite à 100% et d'un montant de dépenses estimé à 1,1 MEUR). Il sera affecté au financement des

objectifs stratégiques comme suit :

? Environ 45% affectés au financement de l'augmentation attendue du besoin en fonds de roulement ;

? Environ 45% immobilisés au profit de contreparties au titre de la politique d'approvisionnement

incluant les opérations de couverture des futures livraisons d'énergie compte tenu de la forte

progression des volumes à sécuriser ;

? Environ 5% consacrés au financement de solutions de flexibilité (achat de batteries pour l'essentiel)

; et

? Environ 5% au plan de recrutement.

Il est rappelé que l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires (300 MEUR dont 110 MEUR environ de

refacturation du coût d'acheminement), de taux de marge brute et d'EBITDA (respectivement de l'ordre de

10% et 8% du chiffre d'affaires) pour 2025 nécessite une enveloppe de financement globale de l'ordre de

10 MEUR. A cette fin, la Société devra recourir à un financement complémentaire qui pourrait notamment

prendre la forme d'une nouvelle émission d'actions ou de titres donnant accès au capital ou d'un recours

