E-PANGO E-PANGO lance son introduction en bourse sur Euronext Growth 28-Juin-2021 / 07:30 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMMUNIQUE DE PRESSE PARIS, le 28 juin 2021 - 07h30 E-PANGO lance son introduction en bourse sur Euronext Growth ? Augmentation de capital d'un montant d'environ 6,1 MEUR pouvant être portée à environ 8,1 MEUR en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation ? 5,1 MEUR sécurisés sous la forme d'engagements de souscription[1], soit 83,6% de l'Offre initiale ? Offre à prix ferme : 5,31 EUR par action ? Période de souscription : du 28 juin 2021 au 6 juillet 2021 inclus pour l'offre à prix ferme (à 17h aux guichets et à 20h par Internet) et jusqu'au 7 juillet 2021 à 12h00 pour le placement global ? Eligible aux PEA et PEA-PME[2] E-PANGO (la « Société »), spécialiste de la fourniture d'énergie aux entreprises et aux collectivités dans le cadre d'offres personnalisées annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0014004339 - mnémonique : ALAGO). L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 25 juin 2021, le Prospectus sous le numéro 21-256, composé du Document d'enregistrement approuvé le 9 juin 2021 sous le numéro I.21-030, d'un Supplément au Document d'enregistrement approuvé le 25 juin 2021 sous le numéro I.21-036, d'une Note d'Opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération). Philippe Girard, Directeur Général d'E-PANGO déclare : « E-PANGO incarne un nouveau modèle de fournisseur d'électricité et de gaz à destination exclusive des acteurs du B to B. En optimisant la consommation d'énergie de nos clients et en achetant directement l'énergie nécessaire sur les marchés, le client ne paie que ce dont il a besoin et au bon prix. Cette proposition de valeur forte est adossée à une plateforme propriétaire de collecte et de valorisation de la data enrichie en permanence assurant la compétitivité sur nos offres et la maîtrise de notre structure de charges. Ainsi, avec une équipe resserrée de 11 collaborateurs nous avons déjà su conquérir et fidéliser un portefeuille de près de 500 clients actifs sur des secteurs aussi diversifiés que l'habitat social, la banque, les transports ou l'industrie. Grâce à la digitalisation poussée de l'ensemble de nos process, notre expertise data mais aussi notre capacité à proposer des solutions d'autoconsommation dans notre portefeuille de solutions d'optimisation, nous avons rapidement trouvé notre place aux côtés des acteurs historiques de notre environnement. Tous ces atouts nous permettent de générer une croissance forte et rentable. En 2020, notre chiffre d'affaires s'élevait à 13,5 MEUR[3] et a été multiplié par 2,4 par rapport à 2019. A fin avril 2021, notre chiffre d'affaires embarqué pour 2021, estimé sur la base des consommations historiques de nos clients en portefeuille, devrait atteindre les 30 MEUR[4]. Nous ne comptons bien sûr pas en rester là. Preuve en est, la Société vient d'être agréée par le Ministère de la Transition écologique afin de se substituer à EDF dans ses obligations d'achat vis-à-vis de certains producteurs d'énergies renouvelables. Notre projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth s'inscrit dans notre volonté d'accélération. Nous avons déjà conquis des centaines de clients qui grâce à notre solution technologique profitent de prix de l'énergie attractifs. La réussite de notre introduction en Bourse sera une étape importante pour nous imposer à terme comme un acteur de référence aux côtés des majors du secteur de l'énergie. A cet égard, des fonds de premier plan, convaincus par les atouts décisifs de notre modèle et de notre stratégie, se sont d'ores et déjà engagés à participer à l'opération. J'espère qu'ils seront rejoints par de nombreux autres investisseurs institutionnels et particuliers pour opérer à nos côtés, la transformation du modèle de fourniture d'énergie. » La vocation d'E-PANGO : apporter aux entreprises et aux collectivités des offres d'énergie et des solutions d'optimisation individualisées, flexibles et au bon prix Le monde de l'énergie vit une profonde transformation : évolution du mix énergétique au bénéfice des énergies renouvelables et intermittentes, digitalisation et révolution de la data, développement des solutions d'autoconsommation. Toutes ces mutations ont ouvert la voie au développement de nouveaux acteurs capables d'intégrer ces transformations dans leur offre d'énergie. Créé fin 2015, E-PANGO a ancré son développement dans cette dynamique grâce à un modèle original fondé sur une approche individualisée de la consommation de ses clients exploitant des outils data propriétaires permettant de réduire leurs factures de gaz et d'électricité. Pour réussir, E-PANGO s'appuie sur plusieurs tendances de fond : le déploiement des compteurs communicants qui permettent un traitement intelligent des données de consommation, la montée en puissance des énergies renouvelables et la disponibilité de solutions de stockage favorisant l'autoconsommation. Ces évolutions rendent possible une réelle individualisation des offres d'énergie aux professionnels avec des tarifs optimisés et l'opportunité d'intégrer des solutions d'autoconsommation et de stockage in-situ permettant de réduire les factures énergétiques. Un positionnement exclusif sur le marché B to B, un secteur structurellement rentable avec de fortes barrières à l'entrée La Société a choisi depuis sa création de concentrer ses efforts sur la clientèle des professionnels (entreprises et collectivités) pour profiter des atouts décisifs de ce marché : ? Des coûts d'acquisition et de fidélisation inférieurs à ceux imposés par les marchés B to C : la conquête des clients se faisant sur appels d'offres, elle ne nécessite pas de campagnes marketing coûteuses, ni la mise en place de centre d'appels nécessaires à la gestion de parcs clients importants (notamment de particuliers) ; ? Le taux d'attrition de la clientèle professionnelle est marginal notamment grâce à des durées de contrats allant de 1 à 3 ans et qui pourraient être étendus à une durée de 7 à 15 ans (voire jusqu'à 20 ans) dans le cas du déploiement de solutions d'autoconsommation adossées à des investissements pour mettre en place les équipements nécessaires (panneaux solaires, batteries). En 2020, E-PANGO n'a perdu aucun client ; ? Les défaillances et les impayés sont par nature limités. En 2020, ils ont représenté moins de 0,1% du chiffre d'affaires de la Société. 4 expertises de pointe réunies au sein d'une plateforme technologique propriétaire intégrée La solution globale proposée par E-PANGO réunit de façon inédite 4 expertises au sein d'une même plateforme technologique assurant une automatisation poussée de tous les process, de la prospection de nouveaux clients jusqu'à la gestion de la relation commerciale : 1. Le sourcing multicanal : afin d'éviter les coûts d'intermédiation, E-PANGO dispose des accréditations[5] lui offrant un accès direct aux meilleures opportunités d'achat d'énergie sur les marchés. Cette capacité d'achat est un levier essentiel pour acquérir au meilleur prix l'énergie revendue au client et disposer d'une plus grande souplesse dans les arbitrages et l'optimisation de la rentabilité des contrats. 2. La gestion et la valorisation de la data : la collecte massive et automatisée des données provenant d'ENEDIS, de GRDF ou d'autres gestionnaires de réseaux permet à E-PANGO de modéliser la consommation de ses clients et simuler avec précision leurs besoins pour déterminer la meilleure offre tarifaire en maximisant la rentabilité de ses contrats. Elle permet par exemple d'adapter la puissance souscrite pour, là encore, réduire la facture énergétique des professionnels sans aucun impact pour la Société. 3. La digitalisation des processus commerciaux : la plateforme E-PANGO agrège l'historique des prix de l'énergie et des consommations depuis plus de 15 ans, les profils de consommation, les informations techniques, les courbes de charges, les détails des taxes, les informations client, ... Cette richesse des données est un atout concurrentiel décisif pour alimenter les propositions commerciales de façon automatisée et maximiser les succès sur les appels

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)