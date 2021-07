E-PANGO E-PANGO : Succès de l'introduction en Bourse d'E-PANGO sur Euronext Growth Paris 07-Juil-2021 / 19:22 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMMUNIQUE DE PRESSE PARIS, le 7 juillet 2021 - 19h00 Succès de l'introduction en Bourse d'E-PANGO sur Euronext Growth Paris ? Augmentation de capital de 6,1 MEUR ? Une demande de 1,5 fois l'offre initiale ? Prix de l'action de 5,31 EUR ? Capitalisation boursière de 27,3 MEUR ? Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris : le 12 juillet 2021 E-PANGO (code ISIN : FR0014004339 - mnémonique : ALAGO), spécialiste de la fourniture d'énergie aux entreprises et aux collectivités dans le cadre d'offres personnalisées annonce le succès de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris. A l'occasion du succès de l'introduction en Bourse d'E-PANGO, Philippe Girard, Directeur Général d'E-PANGO déclare : « Je remercie l'ensemble des actionnaires, particuliers et institutionnels qui nous ont accordé leur confiance et contribué à la réussite de notre introduction en Bourse. Ce succès n'est pour nous qu'une première étape qui ouvre la voie à un parcours boursier où nous aurons à cour de démontrer aux actionnaires actuels et futurs la force de notre modèle, déjà validé tant en termes de croissance que de rentabilité. Nous entendons bien sûr aller encore plus loin demain avec en ligne de mire une ambition forte : franchir à l'horizon 2025, le cap des 300 MEUR de chiffre d'affaires[1] . » Au titre de l'opération, 1 148 776 actions nouvelles ont été allouées comme suit : ? 962 037 actions nouvelles dans le cadre du Placement Global, soit 83,7% du nombre total d'actions nouvelles, représentant un montant d'environ 5,1 MEUR, ? 186 739 actions nouvelles dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, soit 16,3% du nombre total d'actions nouvelles, représentant un montant d'environ 1,0 MEUR. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 100,0% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis. A l'issue de cette opération, le capital d'E-PANGO se compose désormais de 5 148 766 actions de 0,10EUR de valeur nominale chacune. Le flottant (hors dirigeants, membres du conseil d'administration et actionnaires historiques) s'élève à 25,2% du capital de la Société. La capitalisation boursière d'E-PANGO, sur la base du prix de l'Offre de 5,31 EUR, s'élève ainsi à 27,3 MEUR. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles aura lieu le 9 juillet 2021, et les actions de la Société (code ISIN : FR001400433, et mnémonique : ALAGO) seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris à compter du 12 juillet 2021 (cotation en continu). Eligibilité des actions aux PEA et PEA-PME E-PANGO annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions E-PANGO peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. PRINCIPALES MODALITES DE L'OPERATION ? CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION ? Libellé : E-PANGO ? Code mnémonique : ALAGO ? Code ISIN : FR0014004339 ? Marché de cotation : Euronext Growth ? Classification ICB: 65101010 Alternative Electricity ? LEI : 969500AEDFIE2DYDF769 ? Eligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » [2] ? PRIX DE L'ACTION DANS LE CADRE DE L'OFFRE Pour mémoire le prix de l'Offre à Prix Ferme était fixé à 5,31 euros par action nouvelle. ? TAILLE ET PRODUIT BRUT DE L'OFFRE 1 148 776 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre. Le produit brut total de l'émission s'élève à 6,1 MEUR, le Conseil d'administration réuni le 7 juillet 2021 ayant décidé de ne pas exercer la clause d'extension, ni de conférer aux Chefs de File -Teneurs de Livre une option de surallocation. ? ALLOCATION DE L'OFFRE ? Placement Global : 962 037 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels, soit 5,1 MEUR et environ 83,7% du nombre total d'actions allouées (dont 5,1 MEUR d'engagements de souscription décrits dans le prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers) ; ? Offre à Prix Ferme : 186 739 actions ont été allouées au public, soit 1,0 MEUR et 16,3% du nombre total d'actions créées. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 100,0% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis. ? REPARTITION DU CAPITAL POST OPERATION A l'issue de l'introduction en Bourse, le capital social d'E-PANGO se décompose de la façon suivante (sur une base non-diluée) : 1. Société dont le capital social est détenu à 50% par Philippe GIRARD, 49,995% par PICOTY SAS et à 0,005% par Mathias SCHILDT. 2. Groupe familial français intervenant dans le secteur des énergies. 3. Société dont le capital est détenu à 94,998% par Anne LAUVERGEON et 5,002 % par Ariel LEVY. 4. Dont les allocations au profit des investisseurs s'étant engagés à souscrire dont VATEL CAPITAL représentant 11,19% du capital après l'Offre. Il n'existe et n'existera pas d'action de concert entre PICOTY SAS et Philippe Girard, qui malgré une détention commune à travers ENUEVO, n'ont pas l'intention d'agir de concert une fois la Société cotée. ? ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION EN AMONT DE L'OFFRE Gentle Finance Advisory (entité contrôlée par un membre indépendant du conseil d'administration, Monsieur Guillaume Leenhardt), Vatel Capital, Imhotel, Friedland Gestion, Talence Gestion et La Française AM s'étaient irrévocablement engagés à souscrire à l'Offre pour un montant de 5,1 MEUR représentant 83,6 % du montant de l'Offre initiale. Aucun des engagements de souscription n'est assorti d'engagement de conservation. ? UTILISATION DES FONDS LEVES Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'Offre, soit 5,0 MEUR, sera affecté au financement des objectifs stratégiques comme suit : ? Pour environ 45% affectés au financement de l'augmentation attendue du besoin en fonds de roulement ; ? Pour environ 45% immobilisés au profit de contreparties au titre de la politique d'approvisionnement incluant les opérations de couverture des futures livraisons d'énergie compte tenu de la forte progression des volumes à sécuriser ; ? Pour environ 5% consacrés au financement de solutions de flexibilité (achat de batteries pour l'essentiel) ; ? Pour environ 5% au plan de recrutement. Il est précisé que l'atteinte des objectifs pour 2025 nécessite une enveloppe de financement globale de l'ordre de 10 MEUR. A cette fin, la Société devra recourir à un financement complémentaire qui pourrait notamment prendre la forme d'une nouvelle émission d'actions ou de titres donnant accès au capital ou d'un recours à de la dette à l'horizon de 18 mois sans pour autant exclure un horizon plus court dès lors qu'un financement à des conditions jugées économiquement attractives serait envisageable. ? ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION ? Engagement d'abstention de la Société : 180 jours à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions usuelles. ? Engagement de conservation des actionnaires de la Société : 360 jours à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions usuelles. ? Engagement de conservation des porteurs de BSPCE de la Société : 360 jours à compter de la date de règlement-livraison (portant sur 94% des BSPCE). ? CALENDRIER INDICATIF 9 juillet 2021 Règlement-livraison de l'Offre à Prix ferme et du Placement Global Début des négociations sur Euronext Growth 12 juillet 2021 Mise en ouvre du contrat de liquidité ? CONTRAT DE LIQUIDITE

En l'absence d'option de surallocation, la Société prévoit de conclure avec Gilbert Dupont un contrat de liquidité qui sera mis en ouvre dès le 12 juillet 2021, date de début des négociations des actions sur le marché Euronext Growth Paris. Sa mise en place fera l'objet d'une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.

MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS

