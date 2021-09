EQS-Adhoc: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: augmentation de capital prévue pour l'acquisition d'un nouveau portefeuille haut de gamme

EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Mot-clé(s) : Augmentation du capital Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: augmentation de capital prévue pour l'acquisition d'un nouveau portefeuille haut de gamme 2021-09-01 / 07:00 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zurich, le 1^er septembre 2021 Communication ad hoc selon l'art. 53 RC

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: augmentation de capital prévue pour l'acquisition d'un nouveau portefeuille haut de gamme

Une augmentation de capital est prévue en décembre 2021 pour le fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties. Elle doit permettre d'acquérir un portefeuille immobilier haut de gamme d'environ 350 millions de francs. Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties a été lancé le 2 novembre 2015 et coté avec succès à la bourse SIX Swiss Exchange en juin 2019. L'évolution du rendement et de la valeur des biens immobiliers ainsi que l'extension du portefeuille ont conduit à un bon développement du fonds (performance annuelle depuis le lancement: 10,6%). Les investissements se concentrent sur des immeubles résidentiels situés dans les villes suisses et leur agglomération. Le fonds investit également dans des immeubles commerciaux à des emplacements centraux. Fin mars 2021, le portefeuille comprenait 138 biens immobiliers pour une valeur de marché d'environ 1 967 millions de francs.

Afin de poursuivre la stratégie de croissance qualitative, l'acquisition d'un nouveau portefeuille haut de gamme est envisagée, pour un montant de 350 millions de francs environ. Ce portefeuille est actuellement détenu par Swiss Life SA. Swiss Life Asset Management SA a obtenu l'autorisation nécessaire de la FINMA pour l'acquisition prévue. Il est prévu d'émettre de nouvelles parts de fonds vers la fin 2021 pour financer ce nouveau portefeuille. L'extension du portefeuille permet aux investisseurs de bénéficier d'une nouvelle augmentation de la diversification.

Le nouveau portefeuille de 18 biens se distingue par la qualité élevée de ses biens et de leur emplacement. Il s'agit de biens résidentiels situés dans des régions dynamiques. Près de la moitié des biens immobiliers (sur la base de la valeur de marché) sont situés dans les villes de Zurich, Genève et Lausanne ou dans des communes voisines. Les autres biens sont répartis entre des centres de petite et moyenne tailles ainsi que dans les agglomérations des grandes villes.

Après l'acquisition, le fonds disposera de 156 immeubles comptant près de 4 000 appartements et environ 70% de ses revenus proviendront de logements locatifs. Les investisseurs continueront ainsi à participer à l'évolution de placements immobiliers suisses haut de gamme.

Depuis 2018, le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties participe chaque année au GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). En 2019, le fonds a reçu une notation «Green Star» qui témoigne de la bonne intégration des facteurs ESG dans les placements immobiliers.

Les conditions précises de l'augmentation de capital prévue seront communiquées à la fin de l'automne. Vous trouverez de plus amples informations sur le fonds en cliquant sur le lien suivant: lien.

Informations relatives au fonds

Nom: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties ISIN / N de valeur: CH0293784861 / 29378486 Monnaie du fonds: francs suisses Rendements: distribution Forme juridique: fonds immobilier contractuel Domicile du fonds: Suisse Direction et administration du fonds: Swiss Life Asset Management SA Gestion du portefeuille: Swiss Life Asset Management SA Banque dépositaire: UBS Switzerland AG, Zurich Teneur de marché: Bank J. Safra Sarasin AG, Zurich Date de lancement: 2 novembre 2015

Informations

Relations avec les médias Téléphone +41 43 284 77 77 media.relations@swisslife.ch Investor Relations Téléphone +41 43 284 52 76 investor.relations@swisslife.ch www.swisslife-am.com Swiss Life Asset Managers Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance influe significativement sur sa philosophie de placement. Le maintien de la valeur, la réalisation de rendements stables sur le long terme et la gestion responsable des risques sont mis au premier plan. Ainsi, nous créons la base sur laquelle nos clients peuvent planifier de manière solide et à long terme, avec confiance financière et en toute liberté de choix. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients en Suisse, France, Allemagne ainsi qu'au Luxembourg et au Royaume-Uni.

Au 30 juin 2021, Swiss Life Asset Managers gérait 274,4 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 98,9 milliards de francs pour les affaires pour le compte de tiers. Swiss Life Asset Managers est en outre un gestionnaire immobilier de premier plan^1 en Europe. Sur les 274,4 milliards de francs d'actifs sous gestion, 81,8 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,8 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. A la fin du mois de juin 2021, il gérait ainsi quelque 110,6 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2400 collaborateurs en Europe.

^1 Enquête 2021 de l'INREV sur les gérants de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31 déc. 2020).

Clause de non-responsabilité Le présent communiqué a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne nous portons toutefois nullement garants des pertes qui pourraient découler de l'utilisation des informations qu'il renferme. La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments de placement. Son but est uniquement d'informer. Avant toute souscription ou acquisition en bourse de parts du fonds, les investisseurs sont priés de se procurer et de lire attentivement les informations détaillées sur le fonds contenues dans les documents réglementaires (prospectus avec contrat de fonds intégré, prospectus simplifié et derniers rapports annuels et semestriels). Ces informations constituent la seule base juridique pour l'achat de parts de fonds. Ceux-ci sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich. La performance historique ne présume en rien de la performance en cours ou à venir. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés au moment de l'émission et du rachat des parts. Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans ce fonds ainsi qu'à les acheter et à les vendre. Les fonds de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux Etats-Unis ou au nom de citoyens américains ou de personnes US résidant aux Etats-Unis. «Swiss Life Asset Managers» est le nom de marque des activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d'informations sur www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Contact: info@swisslife-am.com. Détails supplémentaires à l'annonce: Document: Communiqué de presse (PDF)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin du communiqué ad hoc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langue : Français Entreprise : Swiss Life Asset Management AG General-Guisan-Quai 40 8022 Zürich Schweiz Téléphone : +41 43 284 41 89 E-mail : sl-am-communication@swisslife.ch Site internet : www.swisslife-am.com ISIN : CH0293784861 Bourses : SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1229174 Fin du message EQS Group News-Service =------------

1229174 2021-09-01 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1229174&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2021 01:01 ET (05:01 GMT)