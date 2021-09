EQS-Adhoc: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: previsto aumento del capitale per l'acquisto di un nuovo pregiato portafoglio

EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Parola (s): Aumento di capitale Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: previsto aumento del capitale per l'acquisto di un nuovo pregiato portafoglio 2021-09-01 / 07:00 CET/CEST Comunicato di un annuncio ad hoc conforme ad Art. 53 KR L'emittente è responsabile del contenuto del comunicato.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zurigo, 1 settembre 2021 Comunicato ad hoc ai sensi dell'art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: previsto aumento del capitale per l'acquisto di un nuovo pregiato portafoglio

Per dicembre 2021 è previsto un aumento del capitale per Swiss Life REF (CH) Swiss Properties. L'aumento del capitale è finalizzato all'acquisizione di un portafoglio immobiliare di elevata qualità, del valore di 350 milioni di franchi circa. Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties è stato lanciato il 2 novembre 2015 e quotato con successo al SIX Swiss Exchange nel giugno 2019. L'andamento del rendimento e del valore degli immobili nonché l'ampliamento del portafoglio hanno determinato un'evoluzione positiva del fondo (performance annua dal lancio: 10,6%). L'accento, in termini di investimenti, è posto su immobili residenziali ubicati nelle città svizzere e nei loro agglomerati. Inoltre, viene investito in immobili commerciali in posizioni centrali. A fine marzo 2021 il portafoglio comprendeva 138 immobili, per un valore di mercato pari a 1 967 milioni di franchi circa.

Al fine di portare avanti la strategia di crescita qualitativa, viene valutato l'acquisto di un eccellente nuovo portafoglio del valore approssimativo di 350 milioni di franchi. Attualmente il portafoglio è di proprietà di Swiss Life SA. Swiss Life Asset Management SA ha ricevuto l'autorizzazione necessaria dalla FINMA per attuare il previsto acquisto. Per finanziare il nuovo portafoglio, verso la fine del 2021 è prevista l'emissione di nuove quote del fondo. L'ampliamento del portafoglio consente agli investitori di beneficiare di una diversificazione ancora maggiore.

Il nuovo portafoglio composto da 18 immobili è caratterizzato da oggetti immobiliari di qualità elevata e in ottima posizione. Si tratta di immobili residenziali in regioni importanti dal punto di vista economico. Quasi la metà degli immobili (misurata in base al valore di mercato) è ubicata nelle città di Zurigo, Ginevra e Losanna o in Comuni limitrofi. Gli immobili rimanenti sono distribuiti tra centri di piccole e medie dimensioni e gli agglomerati delle grandi città.

Dopo l'acquisizione il fondo disporrà di un totale di 156 immobili con circa 4 000 appartamenti e genererà circa il 70% dei proventi del fondo da abitazioni in locazione. Pertanto, anche in futuro gli investitori parteciperanno all'andamento di investimenti immobiliari svizzeri di pregio.

Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties è incluso nel GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) annuale dal 2018. Nel 2019 ha ricevuto il rating "Green Star", un riconoscimento per l'integrazione efficace dei fattori ESG negli investimenti immobiliari.

Le condizioni dettagliate del previsto aumento del capitale verranno comunicate nel tardo autunno. Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili a questo link.

Informazioni sul fondo

Denominazione Swiss Life REF (CH) Swiss Properties ISIN / N. valore CH0293784861 / 29378486 Valuta del fondo Franco svizzero Proventi A distribuzione Forma giuridica Fondo immobiliare contrattuale Domicilio del fondo Svizzera Direzione e amministratore del fondo Swiss Life Asset Management SA Gestione del portafoglio Swiss Life Asset Management SA Banca depositaria UBS Switzerland AG, Zurigo Market maker Banca J. Safra Sarasin SA, Zurigo Data di lancio 2 novembre 2015

Informazioni

Media Relations Telefono +41 43 284 77 77 media.relations@swisslife.ch Investor Relations Telefono +41 43 284 52 76 investor.relations@swisslife.ch www.swisslife-am.com Swiss Life Asset Managers Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali la salvaguardia dei valori, la realizzazione di proventi durevoli, a lungo termine, e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida a partire dalla quale i nostri clienti possono pianificare sul lungo termine, in piena libertà di scelta e in tutta tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Gran Bretagna.

Al 30 giugno 2021, Swiss Life Asset Managers gestiva un patrimonio di 274,4 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 98,9 miliardi di franchi per il settore degli investimenti per clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader^1 in Europa. 81,8 miliardi di franchi dei complessivi 274,4 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 28,8 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2021 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,6 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2 400 collaboratrici e collaboratori in Europa.

^1 Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2021 (attività in gestione al 31.12.2020) Disclaimer La presente comunicazione è stata allestita con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite risultanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere strumenti d'investimento, ma funge unicamente da veicolo informativo. Prima della sottoscrizione o dell'acquisto in borsa di quote del fondo, si consiglia agli investitori di procurarsi e leggere attentamente le informazioni dettagliate sul fondo nei documenti normativi (prospetto con il contratto del fondo integrato, prospetto di vendita semplificato e ultimi rapporti annuali e semestrali), che rappresentano l'unico fondamento giuridico applicabile per l'acquisto di quote di fondi. Essi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la direzione del fondo, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo. La performance storica non rappresenta un indicatore della performance attuale né di quella futura. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote. Sia Swiss Life SA che le altre società appartenenti al gruppo Swiss Life possono detenere posizioni nel fondo in questione nonché acquistarle e venderle. I fondi di Swiss Life Asset Managers non possono essere né offerti, né venduti negli Stati Uniti o per conto di cittadini statunitensi o US Person residenti negli Stati Uniti. "Swiss Life Asset Managers" è il nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Per maggiori informazioni consultare il sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers (salvo diversa indicazione). Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-am.com. Materiale supplementare per il messaggio: Documento: Comunicato stampa (PDF)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fine annuncio ad hoc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lingua: Italiano Società: Swiss Life Asset Management AG General-Guisan-Quai 40 8022 Zürich Schweiz Telefono: +41 43 284 41 89 E-mail: sl-am-communication@swisslife.ch Internet: www.swisslife-am.com ISIN: CH0293784861 Elencati: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1229174 Fine annuncio EQS Group News-Service =------------

1229174 2021-09-01 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1229174&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2021 01:01 ET (05:01 GMT)