EQS-News : Sunrise Skylights Zürisee Sessions: l'highlight dell'estate

EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Parola (s): Altro Sunrise Skylights Zürisee Sessions: l'highlight dell'estate 2021-08-03 / 09:28 =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cosa c'è di più svizzero in estate di gustarsi un gelato e rinfrescarsi al lago? I festival, naturalmente. Dopo un lungo periodo di incertezza su come e quando sarebbe stato possibile riorganizzarli, ora ne siamo certi: possiamo tornare a muoverci a ritmo di rock, ovviamente nel rispetto delle regole. Non c'è dunque più motivo di aspettare per acquistare un biglietto del Sunrise Skylights con i suoi irripetibili concerti dal palco galleggiante situato sul Lago di Zurigo. Dal 19 al 29 agosto, otto artisti nazionali e locali creeranno un'atmosfera magica in sette comuni attorno al lago. Si comincia giovedì 19 agosto a Küsnacht, nel Canton Zurigo, con la cantante soul Seven. Dopodiché il palco galleggiante attraverserà il Lago di Zurigo fino a Rüschlikon, dove venerdì 20 agosto la musica di Anna Rossinelli ne farà vibrare le assi. Seguiranno altre sei performance in cinque diversi comuni attorno al Lago di Zurigo. I 77 Bombay Street chiuderanno il festival a Lachen, nel Canton Svitto, domenica 29 agosto. Sunrise ha voluto affidare la line-up proprio ad artiste e artisti svizzeri. «Molti di loro non hanno potuto calcare le scene per oltre un anno. Siamo quindi impazienti di assistere alle loro esibizioni in occasione di questo highlight estivo», afferma André Krause, CEO di Sunrise UPC. Ogni esibizione dei musicisti sarà introdotta dalla performance di un artista emergente. La «Floating Boat» è una novità assoluta sul Lago di Zurigo. «La sfida di creare un palco di queste dimensioni che potesse essere anche spostato sull'acqua era davvero ambiziosa», spiega Fabian Villiger dell'agenzia di eventi RedSpark. «Ecco perché siamo ancora più entusiasti che tutto sia andato liscio finora, anche per quanto riguarda le autorizzazioni da parte dei comuni.» Ingresso con certificato COVID Sulle rive del Lago di Zurigo, i visitatori non solo si ritroveranno nella cornice mozzafiato del festival, ma potranno anche godere di una qualità del suono impeccabile: le cuffie trasformeranno ogni Sunrise Skylights Zürisee Session in un Silent Concert. A fronte di una cauzione, gli spettatori riceveranno un paio di cuffie all'ingresso del festival affinché possano godere di un suono di massima qualità a un volume adeguato, anche per rispetto nei confronti dei residenti dei comuni attorno al lago. «Sono certo che questo non rovinerà affatto l'atmosfera. Non vedo l'ora di osservare un mare di gente ballare sulle rive del lago», commenta il musicista James Gruntz. A seguito dell'allentamento delle misure anti covid delle ultime settimane, nulla impedisce che il festival abbia luogo. L'ingresso è consentito con un certificato COVID valido: sarà pertanto necessario essere vaccinati, guariti o aver fatto il tampone. Tutti i requisiti aggiornati sulle norme di prevenzione sono disponibili sul sito web. Come per ogni altro festival, le Sunrise Skylight Zürisee Sessions si svolgeranno a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Sunrise Skylights Zürisee Sessions/date: da giovedì 19 agosto a domenica 29 agosto 2021 Le location esatte sono disponibili su www.sunrise-skylights.ch Line-up: Gio. 19 agosto (Küsnacht, ZH): Seven (Main), Jane in Flames (Support) Ven. 20 agosto (Rüschlikon, ZH): Anna Rossinelli (Main), Tobias Jensen (Support) Sab. 21 agosto (Meilen, ZH): Luca Hänni (Main), Anna Känzig et Tobey Lucas (Support) Dom. 22 agosto (Meilen, ZH): James Gruntz (Main), Goldschatz (Support) Gio. 26 agosto (Wädenswil, ZH): Dodo (Main), Count Daisy (Support) Ven. 27 agosto (Stäfa, ZH): Adrian Stern (Main), Dom Sweden (Support) Sab. 28 agosto (Rapperswil-Jona, SG): Dabu Fantastic (Main), Aaron (Support) Dom. 29 agosto (Lachen, SZ): 77 Bombay Street (Main), Red Bandana (Support)

Biglietti (da CHF 50.- a CHF 60.-) e informazioni: www.sunrise-skylights.ch

