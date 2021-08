EQS-News : Sunrise Skylights Zürisee Sessions: le point fort de cet été

EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Mot-clé(s) : Autres Sunrise Skylights Zürisee Sessions: le point fort de cet été 2021-08-03 / 09:28 =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que faire en été en Suisse en plus de déguster des glaces et de se rafraîchir dans le lac? Profiter des festivals! Pendant longtemps, il n'était pas certain s'ils allaient avoir lieu et dans quelles conditions. C'est maintenant officiel: nous pouvons faire la fête, tout en respectant les mesures actuelles. Il n'y a donc plus aucune raison d'attendre pour acheter un billet pour les concerts exceptionnels du festival Sunrise Skylights, qui auront lieu sur la scène flottante du lac de Zurich. Du 19 au 29 août, huit concerts nationaux et locaux feront vibrer sept communes autour du lac. Le festival ouvrira ses portes le jeudi 19 août avec le chanteur de soul Seven à Küsnacht (ZH). La scène flottante traversera ensuite le lac pour s'amarrer à la rive opposée à Rüschlikon (ZH), où Anna Rossinelli fera vibrer le public le vendredi 20 août. S'ensuivront six concerts différents dans cinq autres communes autour du lac de Zurich. C'est 77 Bombay Street qui fermera la marche dimanche 29 août à Lachen (Schwytz). Sunrise fait volontairement la part belle aux artistes suisses dans sa programmation. «Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu monter sur scène depuis plus d'un an. Nous nous réjouissons donc beaucoup de ce moment fort de l'été», déclare André Krause, CEO de Sunrise UPC. Des groupes régionaux prometteurs animeront la première partie des concerts. Ce «bateau flottant» est une grande nouveauté sur le lac de Zurich. «Le défi de construire une scène de cette taille qui puisse à la fois flotter sur l'eau tout en étant mobile est énorme, indique Fabian Villiger de l'agence évènementiel RedSpark. Nous sommes d'autant plus heureux que tout se soit bien passé jusqu'ici, y compris avec les autorisations des communes.» Entrée sur présentation d'un certificat COVID Les visiteurs ne viendront pas seulement au bord du lac de Zurich pour admirer un décor de festival exceptionnel, mais pour profiter aussi d'un son de parfaite qualité: des écouteurs transformeront chaque Sunrise Skylights Zürisee Session en un concert silencieux. Contre une caution, les festivaliers obtiendront à l'entrée des écouteurs avec lesquels ils pourront bénéficier d'un son d'excellente qualité et choisir le volume sonore qui leur convient, tout en respectant les habitants des communes environnantes. «Je suis certain que cela ne nuira pas à l'ambiance. Dans tous les cas, je me réjouis de voir une multitude de spectateurs danser sur les rives du lac», a déclaré le chanteur James Gruntz. Grâce à l'assouplissement des mesures anti-coronavirus des dernières semaines, il n'y a plus d'obstacle au déroulement de ce festival. L'entrée se fera sur présentation d'un certificat COVID: il faut être vacciné, guéri ou avoir été testé négatif. Toutes les directives actuelles concernant les mesures de protection se trouvent sur le site Internet. Comme tout autre festival, les Sunrise Skylight Zürisee Sessions auront lieu quel que soit le temps. Sunrise Skylights Zürisee Sessions - du jeudi 19 août au dimanche 29 août 2021 Les lieux exacts sont disponibles sur www.sunrise-skylights.ch Programme: Jeudi 19 août (Küsnacht ZH): Seven (Main), Jane in Flames (Support) Vendredi 20 août (Rüschlikon ZH): Anna Rossinelli (Main), Tobias Jensen (Support) Samedi 21 août (Meilen ZH): Luca Hänni (Main), Anna Känzig et Tobey Lucas (Support) Dimanche 22 août (Meilen ZH): James Gruntz (Main), Goldschatz (Support) Jeudi 26 août (Wädenswil ZH): Dodo (Main), Count Daisy (Support) Vendredi 27 août (Stäfa ZH): Adrian Stern (Main), Dom Sweden (Support) Samedi 28 août (Rapperswil-Jona SG): Dabu Fantastic (Main), Aaron (Support) Dimanche 29 août (Lachen SZ): 77 Bombay Street (Main), Red Bandana (Support)

Pour acheter un billet (entre CHF 50.- et CHF 60.-) ou en savoir plus, rendez-vous sur www.sunrise-skylights.ch

Communiqué de presse (pdf)

