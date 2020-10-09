Engineers' Corner: Unbraced Length in X-Bracing – Out-of-Plane Buckling

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CISC - Canadian Institute of Steel Construction published this content on 07 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 October 2020 15:19:06 UTC