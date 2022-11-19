FTX Trading Requests Authority To Pay The Prepetition Claims Of Critical Vendors Up To $9.3 Million Upon Entry Of The Interim Order - Court Filing

Nov 19 (Reuters) -
* FTX TRADING LTD REQUESTS AUTHORITY TO PAY THE PREPETITION
CLAIMS
OF CRITICAL VENDORS UP TO $9.3 MILLION UPON ENTRY OF THE INTERIM
ORDER - COURT FILING
* FTX TRADING LTD REQUESTS AUTHORITY TO PAY THE PREPETITION
CLAIMS
OF CRITICAL VENDORS UP TO $17.5 MILLION UPON ENTRY OF THE FINAL
ORDER - COURT FILING
* FTX TRADING AND ADVISORS HAVE BEEN UNABLE TO ASSEMBLE
COMPLETE
LIST OF FOREIGN VENDORS OR AMOUNTS OF PREPETITION CLAIMS DUE TO
DEFICIENCIES IN DEBTORS CORPORATE RECORDS - COURT FILING