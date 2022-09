Factbox-Polls ahead of Sweden's election for parliament

Prime Minister Magdalena Andersson of the Social Democrats, who campaigns on a platform to improve the quality of Sweden's welfare state, adopt more renewable energy and fight crime, hopes to extend her party's eight-year rule.

Her main rival for the top job, Ulf Kristersson of the conservative Moderate Party, promises tax cuts, better schools, more nuclear power and to quash spiralling gang violence.

Parliament currently has eight political parties, four on the left and four on the right, making minority government the likely outcome and forcing whoever becomes prime minister to rely on policy compromises with like-minded groups.

Parties must secure at least 4% of votes cast in order to win any seats.

Number of seats seen in recent opinion polls (only those polling firms that give a breakdown):

Date Source Ruling Right-wing

centre-left opposition

2018 Results 175 174

3-Mar Novus 178 171

18-Mar Sifo 182 167

7-Apr Novus 177 172

22-Apr Sifo 184 165

4-May Novus 180 169

13-May Sifo 178 171

26-May Sentio 172 177

10-Jun Novus 174 175

17-Jun Sifo 176 173

26-Jun Sentio 167 182

10-Jul Novus 170 179

4-Aug Demoskop 170 179

11-Aug Novus 177 172

12-Aug Sifo 174 175

15-Aug Sifo 176 173

17-Aug Demoskop 176 173

18-Aug Novus 172 177

18-Aug Sifo 182 167

22-Aug Novus 175 174

22-Aug Sifo 180 169

23-Aug Demoskop 175 174

25-Aug Novus 167 182

25-Aug Sifo 175 174

26-Aug Ipsos 181 168

29-Aug Novus 181 168

29-Aug Sifo 178 171

29-Aug Demoskop 177 172

30-Aug Sentio 157 192

31-Aug Ipsos 173 176

1-Sep Sifo 177 172

1-Sep Novus 169 180

5-Sep Demoskop 175 174

6-Sep Sifo 177 172

6-Sep Novus 178 171

6-Sep Ipsos 176 173

9-Sep Novus 175 174

9-Sep Ipsos 177 172

10-Sep Demoskop 175 174

SUPPORT FOR INDIVIDUAL PARTIES (%):

Date Source SDP G Left C M Lib. CD SD

2018 Results 28.3 4.4 8.0 8.6 19.8 5.5 6.3 17.5

3-Mar Novus 32.0 3.2 8.9 6.8 21.2 2.1 5.1 19.4

18-Mar Sifo 32.8 2.7 8.6 7.0 21.4 2.4 4.9 18.6

7-Apr Novus 32.0 3.3 8.3 6.8 21.5 2.1 5.7 18.7

19-Apr Skop 34.7 2.9 9.2 7.4 20.2 2.9 5.8 15.6

22-Apr Sifo 33.0 2.9 8.7 7.1 21.2 2.4 4.9 18.2

4-May Novus 31.8 3.3 9.0 6.9 21.0 2.5 5.9 17.9

13-May Sifo 32.6 2.7 8.2 6.3 20.8 3.6 5.6 18.1

26-May Sentio 29.2 4.1 7.8 5.3 20.4 2.6 8.5 19.4

2-Jun SCB 33.3 3.3 7.8 6.7 21.3 3.4 5.2 17.0

9-Jun Novus 30.2 3.3 9.4 5.9 21.5 3.5 6.3 18.0

17-Jun Sifo 33.7 3.4 7.9 6.0 19.3 4.4 6.3 17.4

21-Jun Ipsos 31.0 3.0 9.0 5.0 20.0 5.0 6.0 19.0

26-Jun Sentio 28.2 3.1 9.0 6.4 20.9 3.9 5.5 21.1

29-Jun Novus 31.7 3.5 8.8 5.4 19.6 5.0 6.7 17.4

4-Jul Demoskop 30.3 4.9 8.4 7.1 21.0 4.7 6.1 16.3

25-Jul Skop 31.5 3.6 10.3 6.2 18.5 6.1 5.7 16.6

4-Aug Demoskop 28.7 4.8 7.7 7.2 20.3 5.7 6.9 17.7

11-Aug Novus 30.6 5.2 7.2 6.8 18.6 5.1 6.3 18.6

12-Aug Sifo 31.2 4.6 7.6 5.3 20.7 5.7 6.1 16.5

15-Aug Sifo 29.9 5.6 8.0 5.7 19.2 5.5 6.5 16.9

17-Aug Demoskop 29.6 5.2 7.4 7.5 19.9 4.9 5.8 18.4

18-Aug Novus 28.5 4.5 9.7 6.0 19.6 5.8 5.6 18.8

18-Aug Sifo 31.2 5.5 8.0 6.0 18.2 5.9 5.6 17.1

22-Aug Novus 27.8 5.5 9.6 6.7 17.4 4.4 6.0 21.5

22-Aug Sifo 31.2 5.4 8.1 5.8 17.7 5.8 6.2 18.1

23-Aug Demoskop 28.9 4.8 8.9 6.8 19.9 4.2 6.4 18.7

24-Aug Skop 28.9 5.8 8.1 6.6 18.8 7.1 4.9 18.0

25-Aug Novus 27.5 4.7 8.5 6.5 17.9 6.0 5.5 22.4

25-Aug Sifo 30.5 5.3 7.6 5.7 18.3 4.6 5.6 20.3

26-Aug Skop 28.5 4.9 9.3 7.0 18.3 6.1 6.2 18.6

26-Aug Ipsos 30.4 5.0 8.5 6.9 16.6 4.6 5.5 20.7

29-Aug Novus 30.3 5.0 7.9 8.0 15.8 4.5 6.4 20.6

29-Aug Sifo 30.9 5.3 7.7 6.4 18.0 5.8 5.0 19.4

29-Aug Skop 26.9 5.9 8.7 7.2 18.2 6.5 6.6 18.8

29-Aug Demoskop 29.6 5.3 7.8 7.5 18.0 4.6 5.4 20.6

30-Aug Sentio 24.1 4.4 9.6 5.8 18.7 4.0 6.9 24.4

31-Aug Ipsos 28.3 5.7 8.7 6.1 16.8 4.8 6.1 22.2

1-Sep Skop 28.7 5.8 8.1 8.3 16.0 6.7 6.1 18.8

1-Sep Sifo 29.7 4.8 8.0 7.3 16.1 6.2 5.7 20.6

1-Sep Novus 26.6 5.9 8.4 6.8 18.9 5.3 7.2 20.0

5-Sep Demoskop 29.2 4.3 8.3 8.1 18.3 5.3 5.3 20.5

5-Sep Skop 27.7 8.1 7.7 7.4 18.6 5.5 6.0 18.1

6-Sep Sifo 30.0 5.7 6.9 7.7 18.6 4.7 5.5 20.0

6-Sep Novus 28.7 5.6 7.5 8.8 17.9 4.4 6.1 19.9

6-Sep Ipsos 28.4 5.3 8.4 7.6 18.2 4.2 6.2 20.4

8-Sep Skop 28.0 7.9 8.0 7.2 15.2 6.3 7.2 19.4

9-Sep Novus 30.3 4.5 7.8 7.1 17.1 5.2 5.9 21.2

9-Sep Ipsos 28.8 5.8 7.4 8.0 18.2 4.2 4.8 21.0

10-Sep Demoskop 29.5 5.3 6.9 7.9 18.7 4.9 5.3 20.5

SDP = Social Democrats, form current minority government

G = Green Party, environmentalist allies of the SDP

Left = Left Party, former Communist Party, allies of SDP

C = Centre, backs SDP prime minister

M = Moderates, historically the largest opposition party, conservative

Lib. = Liberals, opposition party

CD = Christian Democrats, opposition party

SD = Sweden Democrats, anti-immigration, loosely aligned with right-wing bloc

(Reporting by Nordic newsrooms)