September 22, 2021

Foreign Exchange Turnover Data: August 02 - August 06, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period August 02 - August 06, 2021.

All Figures are in USD Millions

Position MERCHANT INTER BANK FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel Purchase 02-08-2021 3,260 730 726 203 123 79 8,729 12,431 717 3,368 2,110 71 03-08-2021 2,940 674 776 212 136 41 8,055 10,739 1,307 3,369 1,311 530 04-08-2021 3,313 1,405 609 275 100 98 11,153 10,205 1,193 3,454 1,751 55 05-08-2021 4,173 1,175 480 224 117 196 10,226 10,252 1,250 4,405 1,429 111 06-08-2021 5,878 1,033 583 263 198 136 10,278 10,794 1,109 4,259 1,730 104 Sales 02-08-2021 3,183 1,072 259 204 152 81 8,923 12,644 471 3,375 2,128 71 03-08-2021 2,926 1,470 240 209 93 41 8,705 11,897 1,055 3,321 1,363 530 04-08-2021 2,899 1,807 434 272 137 100 11,299 10,681 477 3,425 1,771 55 05-08-2021 3,281 1,592 349 231 115 196 9,944 10,139 642 4,403 1,500 111 06-08-2021 3,221 3,608 297 248 221 136 10,244 11,802 619 4,241 1,741 104

(Provisional Data)