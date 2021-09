प्रेसप्रकाशनी PRESS RELEASE

September 22, 2021

Foreign Exchange Turnover Data: August 09 - August 13, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period August 09 - August 13, 2021.

All Figures are in USD Millions

Position MERCHANT INTER BANK FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel Purchase 09-08-2021 3,024 1,256 381 277 313 162 7,692 11,595 845 4,505 1,473 235 10-08-2021 3,975 1,041 705 216 59 101 9,726 11,675 610 4,227 1,731 55 11-08-2021 5,178 1,058 1,053 211 72 41 8,861 10,899 719 4,009 1,427 59 12-08-2021 4,671 929 1,235 95 96 91 9,715 12,114 857 3,513 1,330 108 13-08-2021 3,251 813 535 286 62 57 7,814 10,113 1,485 5,305 1,610 480 Sales 09-08-2021 3,417 1,672 231 300 330 162 8,100 10,021 348 4,552 1,371 234 10-08-2021 3,059 1,736 295 213 75 101 9,705 10,336 428 4,206 1,751 55 11-08-2021 4,011 2,328 229 208 75 41 9,158 9,189 801 3,992 1,377 59 12-08-2021 4,114 2,339 616 89 145 93 9,815 11,748 702 3,473 1,312 108 13-08-2021 3,901 1,092 628 296 56 58 7,474 9,395 805 5,056 1,571 480

(Provisional Data)