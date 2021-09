प्रेसप्रकाशनी PRESS RELEASE

September 22, 2021

Foreign Exchange Turnover Data: August 17 - August 20, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period August 17 - August 20, 2021.

All Figures are in USD Millions

Position MERCHANT INTER BANK FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel Purchase 17-08-2021 5,541 1,620 1,353 292 164 193 9,680 10,920 1,192 5,443 1,910 137 18-08-2021 4,003 878 914 291 152 105 9,130 12,113 1,401 3,895 2,997 188 20-08-2021 4,109 1,266 1,095 337 99 126 8,879 10,508 1,289 4,095 1,650 171 Sales 17-08-2021 6,233 1,946 1,255 297 158 193 9,252 11,400 783 5,449 1,816 137 18-08-2021 4,495 1,411 417 294 158 105 8,604 9,664 442 3,902 2,960 188 20-08-2021 4,632 1,422 717 337 96 128 8,628 9,950 1,352 4,096 1,584 171

(Provisional Data)