�ेस�काशनी PRESS RELEASE

भारतीय �रज़व�ब�क संचारिवभाग, क� �ीयकायार्लय, एस.बी.एस.मागर्, मुंबई-400001 RESERVE BANK OF INDIA वेबसाइट: www.rbi.org.in/hindi _____________________________________________________________________________________________________________________ Website : www.rbi.org.in Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022-22660502 इ-मेलemail: helpdoc@rbi.org.in

July 26, 2021

Foreign Exchange Turnover Data: June 07 - June 11, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period June 07 - June 11, 2021.

All Figures are in USD Millions

MERCHANT INTER BANK Position FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel Purchase 07-06-2021 3,373 995 734 221 85 146 6,584 9,524 482 3,176 2,541 85 08-06-2021 2,715 741 454 116 48 61 7,064 10,657 736 2,780 2,474 144 09-06-2021 2,984 1,202 669 153 66 12 8,068 10,004 642 2,285 1,607 46 10-06-2021 4,387 846 712 290 203 295 7,690 8,054 934 3,239 2,078 111 11-06-2021 3,106 867 697 333 382 411 9,012 11,727 1,313 4,031 1,738 112 Sales 07-06-2021 3,243 1,601 246 221 74 122 6,541 10,071 518 3,155 2,651 86 08-06-2021 3,236 968 349 110 46 55 6,995 12,514 641 2,781 2,607 143 09-06-2021 2,305 2,047 356 147 64 12 8,296 10,671 1,041 2,301 1,641 46 10-06-2021 3,077 2,059 772 289 203 301 7,560 8,414 1,652 3,247 2,070 111 11-06-2021 2,952 1,388 451 336 381 456 9,168 12,900 1,393 3,970 1,787 111

(Provisional Data)