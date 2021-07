�ेस�काशनी PRESS RELEASE

July 26, 2021

Foreign Exchange Turnover Data: June 14 - June 18, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period June 14 - June 18, 2021.

All Figures are in USD Millions

Position MERCHANT INTER BANK FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel Purchase 14-06-2021 2,788 1,261 714 203 110 141 8,759 8,535 940 2,823 1,617 101 15-06-2021 3,501 981 1,037 171 228 131 8,885 8,413 480 3,442 1,669 92 16-06-2021 4,417 840 1,172 365 130 104 8,674 9,948 871 3,074 1,341 86 17-06-2021 2,842 2,714 942 354 453 299 10,289 8,498 768 4,871 1,452 130 18-06-2021 3,729 1,534 686 261 192 381 11,257 10,891 776 3,860 1,753 110 Sales 14-06-2021 2,823 1,482 443 202 110 140 9,004 9,954 534 2,811 1,712 101 15-06-2021 2,766 1,312 425 175 224 126 9,693 9,060 704 3,453 1,751 92 16-06-2021 3,555 2,081 528 367 130 104 8,719 10,503 871 3,084 1,414 86 17-06-2021 3,183 2,323 996 350 456 306 9,995 8,067 1,942 4,843 1,482 130 18-06-2021 2,591 2,009 611 259 193 378 11,023 11,315 1,458 3,849 1,738 110

(Provisional Data)