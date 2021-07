प्रेसप्रकाशनी PRESS RELEASE

July 26, 2021

Foreign Exchange Turnover Data: June 21 - June 25, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period June 21 - June 25, 2021.

All Figures are in USD Millions

MERCHANT INTER BANK Position FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel Purchase 21-06-2021 4,173 1,210 792 365 339 159 10,799 8,209 705 5,297 2,883 252 22-06-2021 4,512 1,642 653 267 190 122 11,111 11,045 1,023 4,133 2,202 151 23-06-2021 3,124 1,742 1,501 271 248 159 11,681 11,612 408 6,681 2,006 185 24-06-2021 3,761 1,280 1,318 198 145 153 9,108 10,330 778 3,367 1,470 284 25-06-2021 4,825 1,380 926 326 247 204 10,076 12,387 528 3,698 1,893 270 Sales 21-06-2021 3,342 2,204 500 393 389 161 11,392 10,663 953 4,917 2,927 251 22-06-2021 3,812 1,962 458 265 258 148 11,931 12,014 1,223 4,145 2,209 151 23-06-2021 4,907 2,420 816 267 236 152 11,871 11,222 597 6,714 2,024 185 24-06-2021 3,504 1,969 456 198 136 151 9,894 9,991 656 3,374 1,633 284 25-06-2021 5,003 1,595 663 329 270 202 10,545 12,054 1,026 3,645 2,259 270

(Provisional Data)