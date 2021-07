प्रेसप्रकाशनी PRESS RELEASE

July 26, 2021

Foreign Exchange Turnover Data: June 28 - July 02, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period June 28 - July 02, 2021.

All Figures are in USD Millions

MERCHANT INTER BANK Position FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel Purchase 28-06-2021 5,642 1,799 3,064 427 427 509 11,206 12,006 506 7,117 2,855 237 29-06-2021 3,260 1,440 1,151 240 274 252 7,475 12,977 740 3,441 2,709 218 30-06-2021 4,830 2,516 1,111 298 166 319 12,718 13,026 500 4,764 2,884 191 01-07-2021 2,794 1,006 508 74 281 235 7,582 9,531 912 3,537 1,527 272 02-07-2021 2,763 1,498 1,480 197 145 82 10,643 7,207 387 3,479 1,189 140 Sales 28-06-2021 4,307 3,271 1,967 424 450 509 11,127 14,514 1,411 7,040 3,298 237 29-06-2021 3,258 1,939 619 234 340 253 7,407 12,305 455 3,444 2,809 218 30-06-2021 3,903 2,532 2,083 298 234 327 12,192 12,013 694 4,721 2,882 192 01-07-2021 3,071 846 187 67 331 236 7,752 10,074 1,162 3,495 1,544 272 02-07-2021 2,862 2,087 390 187 169 82 10,027 8,969 738 3,419 1,202 140

(Provisional Data)