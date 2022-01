�ेस �काशनीPRESS RELEASE

RESERVE BANK OF INDIA
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
January 03, 2022

Foreign Exchange Turnover Data: November 08 - November 12, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter- bank transactions in foreign exchange for the period November 08 - November 12, 2021.

All Figures are in USD Millions

MERCHANT INTER BANK Position FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel Purchase 8/11/2021 5,341 1,246 1,106 352 83 139 9,105 11,282 504 3,974 2,978 180 9/11/2021 5,412 1,336 1,840 206 97 51 13,053 15,896 1,541 4,533 1,657 118 10/11/2021 4,265 1,628 1,217 263 209 105 12,480 12,302 623 3,268 1,902 190 11/11/2021 2,216 1,141 507 119 110 121 9,677 7,152 609 2,208 676 106 12/11/2021 4,577 1,294 694 238 104 59 11,497 14,870 1,395 3,088 1,781 95 Sales 8/11/2021 4,718 2,618 1,155 354 83 140 8,865 11,903 260 3,967 2,449 180 9/11/2021 6,570 2,300 1,675 218 87 52 12,922 11,969 981 4,534 1,629 118 10/11/2021 5,944 1,877 1,494 264 211 106 11,787 11,031 636 3,255 1,783 190 11/11/2021 3,103 1,553 474 117 99 121 9,701 7,549 603 2,228 675 106 12/11/2021 6,045 1,481 1,011 248 89 62 10,924 18,420 1,144 3,072 1,665 95

(Provisional Data)