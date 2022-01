�ेस �काशनीPRESS RELEASE

RESERVE BANK OF INDIA
January 03, 2022

Foreign Exchange Turnover Data: November 15 - November 18, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter- bank transactions in foreign exchange for the period November 15 - November 18, 2021.

All Figures are in USD Millions

MERCHANT INTER BANK Position FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel Purchase 15/11/2021 3,614 1,214 920 203 48 13 8,726 9,870 803 2,349 1,729 89 16/11/2021 4,181 1,022 981 194 61 54 10,832 12,423 677 2,751 1,602 123 17/11/2021 4,675 1,494 1,477 238 270 132 9,775 13,313 1,582 3,420 1,624 178 18/11/2021 4,338 1,323 1,543 165 70 41 11,237 10,732 1,354 3,039 1,929 136 Sales 15/11/2021 4,436 1,974 456 205 39 14 8,510 8,878 270 2,333 1,557 89 16/11/2021 4,062 2,040 619 198 61 55 11,306 9,333 930 2,768 1,503 123 17/11/2021 5,449 2,058 703 242 269 133 9,767 9,669 970 3,401 1,539 178 18/11/2021 5,787 2,354 551 178 66 42 10,720 8,695 893 3,046 1,843 136

(Provisional Data)