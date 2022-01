�ेस �काशनीPRESS RELEASE

भारतीय �रज़वर्ब�क RESERVE BANK OF INDIA 0वेबसाइट: www.rbi.org.in/hindi संचारिवभाग, क� �ीयकायार्लय, एस.बी.एस.मागर्, फोटर्, मुंबई-400001 Website : www.rbi.org.in Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001 ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in फोन/Phone: 022- 22660502 January 03, 2022

Foreign Exchange Turnover Data: November 29 - December 03, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter- bank transactions in foreign exchange for the period November 29 - December 03, 2021.

All Figures are in USD Millions

Position MERCHANT INTER BANK FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel

Purchase

29/11/2021 4,856 2,663 1,321 520 656 518 14,245 14,798 722 3,738 3,779 251 30/11/2021 4,780 3,332 1,907 327 322 334 19,368 25,656 916 4,721 3,613 358 1/12/2021 6,572 832 571 197 169 130 12,667 18,845 1,353 3,359 2,377 207 2/12/2021 3,582 953 831 328 85 122 12,001 15,631 629 2,845 1,602 45 3/12/2021 4,700 1,227 1,096 304 120 63 11,310 12,868 394 3,230 1,459 56 Sales 29/11/2021 5,287 2,741 1,002 522 576 513 13,677 14,543 824 3,748 3,689 251 30/11/2021 5,303 2,768 1,894 312 323 336 19,350 16,803 1,148 4,774 3,337 357 1/12/2021 3,898 2,006 446 201 200 131 12,768 18,317 1,531 3,275 2,209 207 2/12/2021 4,616 1,301 301 335 69 122 11,391 12,051 837 2,860 1,563 45 3/12/2021 5,282 1,863 326 304 111 63 10,725 10,608 331 3,242 1,427 56

(Provisional Data)