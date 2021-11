�ेस �काशनीPRESS RELEASE

Foreign Exchange Turnover Data:

October 11 - October 14, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period October 11, 2021 - October 14, 2021.

All Figures are in USD Millions

MERCHANT INTER BANK Position FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Cancel Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Forward Cancel Purchase 11-10-2021 1,757 1,866 520 195 160 132 9,371 6,649 386 3,252 988 168 12-10-2021 3,967 2,504 1,500 245 171 108 14,979 12,451 671 3,868 2,483 182 13-10-2021 4,440 1,464 1,544 230 109 34 14,250 13,900 1,295 2,862 1,970 97 14-10-2021 3,196 1,063 531 150 150 86 11,041 11,190 865 4,157 2,213 107 Sales 11-10-2021 1,698 1,513 281 195 160 132 9,258 5,835 902 3,241 1,001 168 12-10-2021 4,146 2,513 697 246 171 108 14,630 13,210 1,465 3,861 2,453 181 13-10-2021 4,318 3,238 758 231 110 34 13,502 12,026 1,807 2,835 1,929 97 14-10-2021 3,128 1,530 581 150 146 86 10,427 11,103 685 4,175 2,182 107

(Provisional Data)