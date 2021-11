�ेस �काशनीPRESS RELEASE

RESERVE BANK OF INDIA
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
November 29, 2021

Foreign Exchange Turnover Data:

October 18 - October 22, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period October 18, 2021 - October 22, 2021.

All Figures are in USD Millions

MERCHANT INTER BANK Position FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Cancel Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Forward Cancel Purchase 18-10-2021 4,726 1,382 916 419 100 154 8,683 9,222 1,220 3,723 2,357 175 20-10-2021 6,519 2,827 1,633 317 153 144 13,671 11,021 692 4,163 1,851 130 21-10-2021 4,241 1,000 1,521 262 227 63 11,851 12,378 812 3,095 1,903 100 22-10-2021 3,912 1,745 931 236 176 168 11,840 11,717 971 3,545 2,591 119 Sales 18-10-2021 4,258 2,346 579 424 77 154 8,421 9,050 1,217 3,681 2,267 175 20-10-2021 5,566 4,352 1,423 319 139 144 13,078 10,672 936 4,152 1,808 130 21-10-2021 3,999 2,564 707 262 223 63 11,327 14,221 879 3,063 1,782 100 22-10-2021 5,491 1,939 788 238 176 168 11,399 12,363 894 3,541 2,464 119

(Provisional Data)