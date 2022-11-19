Nov 19 (Reuters) -
* FTX LAUNCHES STRATEGIC REVIEW OF ITS GLOBAL ASSETS
* FTX- BEGINS TO PREPARE BUSINESSES FOR SALE OR
REORGANIZATION
* FTX- SEEKS COURT RELIEF TO RESUME LIMITED OPERATIONS IN
CONSULTATION WITH REGULATORS
* FTX LAUNCHES STRATEGIC REVIEW OF ITS GLOBAL ASSETS
* FTX- AS A PART OF CHAPTER 11 PROCESS, LAUNCHING A
STRATEGIC
REVIEW OF THEIR GLOBAL ASSETS TO BEGIN TO MAXIMIZE RECOVERABLE
VALUE FOR STAKEHOLDERS
* FTX- TO EXPLORE SALES, RECAPITALIZATIONS OR OTHER
STRATEGIC
TRANSACTIONS WITH RESPECT TO SUBSIDIARIES
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