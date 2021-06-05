G7 FINANCE MINISTERS SAY WE COMMIT TO REACHING AN EQUITABLE SOLUTION ON THE ALLOCATION OF TAXING RIGHTS, WITH MARKET COUNTRIES AWARDED TAXING RIGHTS ON AT LEAST 20% OF PROFIT EXCEEDING A 10% MARGIN FOR THE LARGEST AND MOST PROFITABLE FIRMS
06/05/2021 | 07:00am EDT
G7 FINANCE MINISTERS SAY WE COMMIT TO REACHING AN EQUITABLE SOLUTION ON THE ALLOCATION OF TAXING RIGHTS, WITH MARKET COUNTRIES AWARDED TAXING RIGHTS ON AT LEAST 20% OF PROFIT EXCEEDING A 10% MARGIN FOR THE LARGEST AND MOST PROFITABLE FIRMS