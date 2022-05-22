German Chancellor Says To Work With Senegal On Green Energy And LNG

May 22 (Reuters) -
* DAKAR-GERMAN CHANCELLOR SCHOLZ SAYS NEED TO FIGHT CLIMATE
CHANGE
ALSO TO PREVENT DROUGHTS AND FOOD CRISES IN AFRICA
* DAKAR-GERMAN CHANCELLOR SCHOLZ SAYS WILL WORK ACTIVELY TO
ENABLE
GRAIN EXPORTS FROM UKRAINE AND TO SUPPLY FERTILISERS TO UKRAINE
* DAKAR-GERMAN CHANCELLOR SCHOLZ SAYS DEVELOPING SENEGAL'S
NATURAL
GAS RESERVES WILL BE DISCUSSED IN MORE DETAILED TALKS
* DAKAR-GERMAN CHANCELLOR SCHOLZ SAYS WANT TO WORK WITH
SENEGAL
BOTH ON RENEWABLE ENERGY AND ON LIQUIFIED NATURAL GAS