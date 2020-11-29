Nov 29 (Reuters) -
* GOVERNMENT OF CANADA ANNOUNCES EXTENSION OF TRAVEL
RESTRICTIONS
* CANADA SAYS WILL EXTEND MANDATORY ISOLATION ORDER,
TEMPORARY
TRAVEL RESTRICTIONS FOR ALL TRAVELERS FROM COUNTRIES OTHER THAN
U.S. UNTIL JAN. 21, 2021
* CANADA SAYS MEASURES INCLUDED REQUIREMENT FOR ALL
TRAVELERS
ENTERING CANADA TO QUARANTINE OR ISOLATE FOR 14 DAYS
* CANADA SAYS TRAVEL RESTRICTIONS FOR U.S. CITIZENS, FOREIGN
NATIONALS ARRIVING FROM U.S. REMAIN IN PLACE UNTIL DEC. 21 AND
MAY BE EXTENDED AT THAT TIME
* CANADA SAYS AMENDING ITS ORDER AND CREATING A FRAMEWORK
FOR
CONSIDERING APPLICATIONS FROM HIGH-PERFORMANCE AMATEUR SPORT
ORGANIZATIONS
Source text for Eikon: