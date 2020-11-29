Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  News  >  Economy & Forex

News : Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors 
All NewsEconomyCurrencies & ForexEconomic EventsCryptocurrenciesCybersecurityPress Releases

Government Of Canada Announces Extension Of Travel Restrictions

11/29/2020 | 04:07pm EST
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Nov 29 (Reuters) -

* GOVERNMENT OF CANADA ANNOUNCES EXTENSION OF TRAVEL RESTRICTIONS

* CANADA SAYS WILL EXTEND MANDATORY ISOLATION ORDER, TEMPORARY TRAVEL RESTRICTIONS FOR ALL TRAVELERS FROM COUNTRIES OTHER THAN U.S. UNTIL JAN. 21, 2021

* CANADA SAYS MEASURES INCLUDED REQUIREMENT FOR ALL TRAVELERS ENTERING CANADA TO QUARANTINE OR ISOLATE FOR 14 DAYS

* CANADA SAYS TRAVEL RESTRICTIONS FOR U.S. CITIZENS, FOREIGN NATIONALS ARRIVING FROM U.S. REMAIN IN PLACE UNTIL DEC. 21 AND MAY BE EXTENDED AT THAT TIME

* CANADA SAYS AMENDING ITS ORDER AND CREATING A FRAMEWORK FOR CONSIDERING APPLICATIONS FROM HIGH-PERFORMANCE AMATEUR SPORT ORGANIZATIONS Source text for Eikon:


© Reuters 2020
Latest news "Economy & Forex"
04:51pSTATISTICS NEW ZEALAND : Election boosts October job numbers
PU
04:22pCanada extends travel restrictions for those entering the country
RE
04:16pOPEC+ yet to find compromise on oil policy for 2021, say sources
RE
04:10pBlack Friday Was a Bust for Many Stores, Better for Online -- Update
DJ
04:07pGovernment Of Canada Announces Extension Of Travel Restrictions
RE
04:03pEU PROPOSES NEW POST-TRUMP ALLIANCE WITH U.S. IN FACE OF CHINA THREAT : Financial Times
RE
03:15pECONOMY WEEK AHEAD : November Jobs Report, Trade, Manufacturing
DJ
02:56pGerman banks should brace for insolvencies, hold off dividends - BuBa's Buch
RE
02:49pHEIDELBERGCEMENT : joins Foundation 2°
PU
02:16pFrance's Niel, Pigasse target consumer goods with new acquisition vehicle
RE
Latest news "Economy & Forex"

MOST READ NEWS

1S&P GLOBAL INC. : Tesla's S&P 500 Debut Is Set to Put $100 Billion in Trades in Motion
2ASTRAZENECA PLC : ASTRAZENECA : India regulators probe alleged AstraZeneca shot reaction, trial continues
3VIENNA INSURANCE GROUP AG : VIENNA INSURANCE : Aegon to sell Central and Eastern European business to Vienna I..
4Australia Threatens WTO Action Against China as Trade Row Intensifies
5CREDIT SUISSE GROUP AG : CREDIT SUISSE : Swiss looks set to dismiss ban on funding of weapons makers

HOT NEWS
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. All rights reserved. Stock quotes are provided by Factset, Morningstar and S&P Capital IQ