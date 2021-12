I M Quarries : Top 20 Shareholders 30 Sept 2021

I M QUARRIES LIMITED

Top holders

Security: IM1.ASX [I M Quarries Limited] Period: 01 Apr 2021 to 30 Sep 2021 Top holders: 20

Rank Name A/C designation 30 Sep 2021 %IC Move up Move down Net move % move %IC 01 Apr 2021 %IC change 1 CHONG HOCK TAT ROBIN 19,999,000 25.97 0 0 0 0.00 0.00 19,999,000 25.97 2 I M QUARRIES LIMITED 15,227,299 19.77 0 0 0 0.00 0.00 15,227,299 19.77 3 JOHN BASIL LOH 5,299,000 6.88 0 0 0 0.00 0.00 5,299,000 6.88 4 HE JIGUO 4,757,408 6.18 0 0 0 0.00 0.00 4,757,408 6.18 5 CHUA SOON BENG ELLEN 3,797,000 4.93 0 0 0 0.00 0.00 3,797,000 4.93 6 LIAU BENG CHYE 3,460,500 4.49 0 0 0 0.00 0.00 3,460,500 4.49 7 CHONG HOCK HUAT RAYMOND 2,461,667 3.20 0 0 0 0.00 0.00 2,461,667 3.20 8 YAN BOHAN 2,208,000 2.87 0 0 0 0.00 0.00 2,208,000 2.87 9 SOO TECK HUAT 2,000,000 2.60 0 0 0 0.00 0.00 2,000,000 2.60 10 TAY MEOW KIAN 1,713,333 2.22 0 0 0 0.00 0.00 1,713,333 2.22 11 WANG ERLI 1,600,000 2.08 0 0 0 0.00 0.00 1,600,000 2.08 11 CHUA KEE LENG 1,600,000 2.08 0 0 0 0.00 0.00 1,600,000 2.08 12 FIDUS CUSTODIANS LIMITED 1,450,000 1.88 0 0 0 0.00 0.00 1,450,000 1.88 13 MICHAEL LIM CHUNG KHOON 1,100,000 1.43 0 0 0 0.00 0.00 1,100,000 1.43 13 WANG LI 1,100,000 1.43 0 0 0 0.00 0.00 1,100,000 1.43 14 LAM YEW KONG 1,000,000 1.30 0 0 0 0.00 0.00 1,000,000 1.30 15 MS LI LIN 900,000 1.17 0 0 0 0.00 0.00 900,000 1.17 16 SIE HOW SUAN 600,000 0.78 0 0 0 0.00 0.00 600,000 0.78 17 LIU JINGBO 500,000 0.65 0 0 0 0.00 0.00 500,000 0.65 18 LIM PHING YING 440,000 0.57 0 0 0 0.00 0.00 440,000 0.57 19 MR HU RONG QING 432,000 0.56 0 0 0 0.00 0.00 432,000 0.56 20 TAY KWEE YONG 420,001 0.55 0 0 0 0.00 0.00 420,001 0.55 Total 72,065,208 93.57 0 72,065,208 93.57 Balance of register 4,951,792 6.43 0 4,951,792 6.43 Grand total 77,017,000 100.00 0 77,017,000 100.00

Empty cells indicate that the holder was outside of the top 1000 at some point during the specified reporting period.

Data from OSCAR