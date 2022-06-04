India's Biological E. Ltd Says Covid-19 Shot Corbevax Gets DCGI Nod As Heterologous Covid-19 Booster Dose

June 4 (Reuters) - BIOLOGICAL E. LTD:
* COVID-19 SHOT CORBEVAX GETS DCGI NOD AS HETEROLOGOUS
COVID-19
BOOSTER DOSE
* PEOPLE 18 YEARS AND ABOVE WHO HAVE ALREADY TAKEN TWO DOSES
OF
EITHER COVISHIELD,COVAXIN CAN NOW GET DOSE OF CORBEVAX AS
COVID-19 BOOSTER
* CLINICAL TRIAL DATA SHOWED CORBEVAX BOOSTER DOSE PROVIDED
SIGNIFICANT ENHANCEMENT IN IMMUNE RESPONSE AND EXCELLENT SAFETY
PROFILE
* CORBEVAX BOOSTER WAS WELL TOLERATED & SAFE, NO SEVERE OR
ADVERSE EVENTS OF INTEREST FOR 3 MONTHS OF FOLLOW-UP AFTER DOSE
WAS ADMINISTERED