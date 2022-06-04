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India's Biological E. Ltd Says Covid-19 Shot Corbevax Gets DCGI Nod As Heterologous Covid-19 Booster Dose

06/04/2022 | 07:39am EDT
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June 4 (Reuters) - BIOLOGICAL E. LTD:

* COVID-19 SHOT CORBEVAX GETS DCGI NOD AS HETEROLOGOUS COVID-19 BOOSTER DOSE

* PEOPLE 18 YEARS AND ABOVE WHO HAVE ALREADY TAKEN TWO DOSES OF EITHER COVISHIELD,COVAXIN CAN NOW GET DOSE OF CORBEVAX AS COVID-19 BOOSTER

* CLINICAL TRIAL DATA SHOWED CORBEVAX BOOSTER DOSE PROVIDED SIGNIFICANT ENHANCEMENT IN IMMUNE RESPONSE AND EXCELLENT SAFETY PROFILE

* CORBEVAX BOOSTER WAS WELL TOLERATED & SAFE, NO SEVERE OR ADVERSE EVENTS OF INTEREST FOR 3 MONTHS OF FOLLOW-UP AFTER DOSE WAS ADMINISTERED


© Reuters 2022
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