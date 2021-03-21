Ironsource Announces Combination With Thoma Bravo Advantage At A Value Of About $11.1 Bln

March 21 (Reuters) - Thoma Bravo Advantage:
* IRONSOURCE ANNOUNCES COMBINATION WITH THOMA BRAVO
ADVANTAGE TO
CREATE A PUBLICLY-TRADED BUSINESS PLATFORM FOR THE APP ECONOMY
* IRONSOURCE WILL COMBINE WITH THOMA BRAVO ADVANTAGE AT AN
IMPLIED
PRO FORMA EQUITY VALUE OF APPROXIMATELY $11.1 BILLION
* TRANSACTION IS EXPECTED TO PROVIDE UP TO $2.3 BILLION IN
CASH
PROCEEDS
* THOMA BRAVO -DEAL VALUES IRONSOURCE AT PRO FORMA EQUITY
VALUE OF
$11.1 BILLION AND IS SUPPORTED BY A $1.3 BILLION OVERSUBSCRIBED
CLASS A ORDINARY SHARE PIPE
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