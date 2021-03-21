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Ironsource Announces Combination With Thoma Bravo Advantage At A Value Of About $11.1 Bln

03/21/2021 | 04:21pm EDT
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March 21 (Reuters) - Thoma Bravo Advantage:

* IRONSOURCE ANNOUNCES COMBINATION WITH THOMA BRAVO ADVANTAGE TO CREATE A PUBLICLY-TRADED BUSINESS PLATFORM FOR THE APP ECONOMY

* IRONSOURCE WILL COMBINE WITH THOMA BRAVO ADVANTAGE AT AN IMPLIED PRO FORMA EQUITY VALUE OF APPROXIMATELY $11.1 BILLION

* TRANSACTION IS EXPECTED TO PROVIDE UP TO $2.3 BILLION IN CASH PROCEEDS

* THOMA BRAVO -DEAL VALUES IRONSOURCE AT PRO FORMA EQUITY VALUE OF $11.1 BILLION AND IS SUPPORTED BY A $1.3 BILLION OVERSUBSCRIBED CLASS A ORDINARY SHARE PIPE Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2021
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