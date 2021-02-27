J&J Says It has Begun Shipping Its COVID-19 Vaccines To U.S. Govt

Feb 27 (Reuters) - Johnson & Johnson:
* JOHNSON & JOHNSON COVID-19 VACCINE AUTHORIZED BY U.S. FDA
FOR
EMERGENCY USE
* SHIPPING VACCINE IMMEDIATELY, DELIVERING MORE THAN 20
MILLION
DOSES TO U.S. IN MARCH, 100 MILLION DOSES IN FIRST HALF OF 2021
* COMPANY PLANS TO FILE FOR A BIOLOGICS LICENSE APPLICATION
(BLA)
WITH THE FDA LATER IN 2021
* BEGUN SHIPPING ITS COVID-19 VACCINES TO THE U.S.
GOVERNMENT AND
EXPECTS TO DELIVER ENOUGH SINGLE-SHOT VACCINES BY THE END OF
MARCH
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