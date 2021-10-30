John Deere Says Reached Second Tentative Agreement On New Six-Year Labor Agreement

Oct 30 (Reuters) - Deere & Co:
* JOHN DEERE- REACHED SECOND TENTATIVE AGREEMENT ON NEW
SIX-YEAR
LABOR AGREEMENT - STATEMENT
* JOHN DEERE- AGREEMENT COVERS APPROXIMATELY 10,100
PRODUCTION AND
MAINTENANCE EMPLOYEES AT 12 FACILITIES IN IOWA, ILLINOIS, AND
KANSAS
* JOHN DEERE- CO & INTERNATIONAL UNION, UAW HAVE REACHED A
SECOND
TENTATIVE AGREEMENT ON A NEW SIX-YEAR LABOR AGREEMENT
* JOHN DEERE- CO & UAW HAVE ALSO REACHED TENTATIVE AGREEMENT
ON
NEW SIX-YEAR LABOR AGREEMENT COVERING NEARLY 100
PRODUCTION,MAINTENANCE EMPLOYEES AT DEERE PARTS FACILITIES IN
DENVER, ATLANTA
* JOHN DEERE- THE UAW WILL CALL FOR A VOTE ON THE NEW
TENTATIVE
AGREEMENT