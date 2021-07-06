July 6 (Reuters) - KASEYA :
* RESPONDS SWIFTLY TO SOPHISTICATED CYBERATTACK, MITIGATING
GLOBAL
DISRUPTION TO CUSTOMERS
* ON JULY 2, AT APPROXIMATELY 2 P.M. EST, KASEYA WAS ALERTED
TO A
POTENTIAL ATTACK BY INTERNAL AND EXTERNAL SOURCES
* ATTACK HAD LIMITED IMPACT, WITH ONLY APPROXIMATELY 50 OF
MORE
THAN 35,000 KASEYA CUSTOMERS BEING BREACHED
* ATTACK WAS NEVER A THREAT NOR HAD ANY IMPACT TO CRITICAL
INFRASTRUCTURE
* WITHIN AN HOUR, IN AN ABUNDANCE OF CAUTION, KASEYA
IMMEDIATELY
SHUT DOWN ACCESS TO SOFTWARE IN QUESTION
* ACTIVELY ENGAGED WITH VARIOUS GOVERNMENTAL AGENCIES
INCLUDING
THE FBI, CISA, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY AND THE WHITE
HOUSE
* FIREEYE MANDIANT IR, A LEADING COMPUTER INCIDENT RESPONSE
FIRM,
IS ALSO WORKING CLOSELY WITH KASEYA ON THE SECURITY INCIDENT
* OF ABOUT 800,000 TO 1,000,000 LOCAL AND SMALL BUSINESSES
THAT
ARE MANAGED BY KASEYA'S CUSTOMERS, ONLY ABOUT 800 TO 1,500 HAVE
BEEN COMPROMISED
* OUT OF ITS 27 MODULES, ONLY ONE, VSA, WAS COMPROMISED
* KASEYA IT COMPLETE, CO'S COMPREHENSIVE SUITE OF PRODUCTS,
WAS
MINIMALLY AFFECTED BY BREACH
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