Lastminute.com N.V. Says Appointed Laura Amoretti As Interim CEO - Statement

July 25 (Reuters) - Lastminute.com NV:
* LASTMINUTE.COM N.V. APPOINTS LAURA AMORETTI AS INTERIM CEO
-
STATEMENT
* LASTMINUTE.COM - WITH IMMEDIATE EFFECT AMORETTI ASSUMES
DUTIES
ORIGINALLY ASSIGNED TO DIRECTORS FABIO CANNAVALE (CEO), ANDREA
BERTOLI (COO)
* LASTMINUTE.COM - BOARD HAS RESOLVED TO SUSPEND POWERS
DELEGATED
TO CEO AND COO FOR THREE MONTHS IN CONNECTION WITH ONGOING
INVESTIGATION
* LASTMINUTE.COM - AMORETTI WILL REPLACE CANNAVALE AND
BERTOLI IN
THEIR RESPECTIVE POSITIONS IN SUBSIDIARIES; BOARD HAS RESOLVED
TO LAUNCH CEO SEARCH
Source text: [https://bit.ly/3Pzjqtf]
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