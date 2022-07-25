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Lastminute.com N.V. Says Appointed Laura Amoretti As Interim CEO - Statement

07/25/2022 | 10:04am EDT
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July 25 (Reuters) - Lastminute.com NV:

* LASTMINUTE.COM N.V. APPOINTS LAURA AMORETTI AS INTERIM CEO - STATEMENT

* LASTMINUTE.COM - WITH IMMEDIATE EFFECT AMORETTI ASSUMES DUTIES ORIGINALLY ASSIGNED TO DIRECTORS FABIO CANNAVALE (CEO), ANDREA BERTOLI (COO)

* LASTMINUTE.COM - BOARD HAS RESOLVED TO SUSPEND POWERS DELEGATED TO CEO AND COO FOR THREE MONTHS IN CONNECTION WITH ONGOING INVESTIGATION

* LASTMINUTE.COM - AMORETTI WILL REPLACE CANNAVALE AND BERTOLI IN THEIR RESPECTIVE POSITIONS IN SUBSIDIARIES; BOARD HAS RESOLVED TO LAUNCH CEO SEARCH Source text: [https://bit.ly/3Pzjqtf] Further company coverage:


© Reuters 2022
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