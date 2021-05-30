Malaysia says 12 manufacturing sectors to run at 60% staffing in lockdown

KUALA LUMPUR, May 30 (Reuters) - - MALAYSIA SAYS ALL
MANUFACTURING SECTORS TO BE CLOSED DURING TOTAL LOCKDOWN, EXCEPT
FOR SELECTED SECTORS LIKE AVIATION MRO, FOOD AND BEVERAGES,
CLEANING PRODUCTS
- MALAYSIA SAYS ONLY 12 MANUFACTURING SECTORS ALLOWED TO RUN AT
60% WORKFORCE DURING TOTAL LOCKDOWN, INCLUDING PRINTING AND
PACKAGING, MEDICAL AND HEALTHCARE
- MALAYSIA SAYS AGRICULTURE, FISHERY AND LIVESTOCK SECTORS ARE
ALLOWED DURING TOTAL LOCKDOWN, INCLUDING THEIR SUPPLY CHAINS
- MALAYSIA SAYS PALM OIL, RUBBER, PEPPER, COCOA PLANTATIONS ARE
ALLOWED TO OPERATE DURING TOTAL LOCKDOWN, INCLUDING THEIR SUPPLY
CHAINS
- MALAYSIA SAYS MANUFACTURING OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
INCLUDING RUBBER GLOVES AND FIRE SAFETY EQUIPMENT ALLOWED DURING
TOTAL LOCKDOWN
- MALAYSIA SAYS MANUFACTURING OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS, OIL
AND GAS INCLUDING PETROCHEMICAL AND PETROCHEMICAL PRODUCTS, AND
CHEMICAL PRODUCTS ALLOWED DURING TOTAL LOCKDOWN
(Reporting by Liz Lee)