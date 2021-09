Manufacturing output prices almost 15 percent up in August

2017 september 4.1 2017 oktober 2.8 2017 november 3.8 2017 december 2.1 2018 januari 1.5 2018 februari 0.3 2018 maart 0.6 2018 april 1 2018 mei 3.7 2018 juni 5 2018 juli 5.4 2018 augustus 5.2 2018 september 4.8 2018 oktober 5.3 2018 november 2.7 2018 december 0.6 2019 januari 1 2019 februari 2.1 2019 maart 2.6 2019 april 3.3 2019 mei 2 2019 juni 0.4 2019 juli 0.1 2019 augustus -0.8 2019 september -0.7 2019 oktober -1.5 2019 november 0.2 2019 december 2.9 2020 januari 2.2 2020 februari 0.9 2020 maart -3.8 2020 april -8 2020 mei -7.8 2020 juni -5.5 2020 juli -4.8 2020 augustus -4.2 2020 september -5.3 2020 oktober -5 2020 november -4.6 2020 december -4.1 2021 januari -1.8 2021 februari 0.9 2021 maart 7.1 2021 april 12.3 2021 mei 13.1 2021 juni 12.6 2021 juli 13.9 2021 augustus 14.9

Soaring crude oil prices

Output prices are strongly affected by crude oil price developments. In August 2021, the crude oil barrel price stood at almost 60 euros, 57 percent up on August 2020. In July, the price of a barrel of crude North Sea Brent oil was almost 63 euros, 67 percent higher than in the same month last year.

In August, prices of petroleum derivatives were up by 52.1 percent year-on-year. In July, they were up by 48.9 percent. In the chemical industry as well, output prices are generally linked to crude oil price developments. Output prices of chemical products were 35.2 percent higher in August than in the same month last year. In July, prices increased by 34.2 percent year-on-year.

Prices in all of the manufacturing industries were higher in August 2021 than in the same month last year.

Aardolie 52.1 Chemie 35.2 Kunststof/rubber 11 Voedingsmiddelen 9.3 Metaalproducten 6.1 Auto 3.2 Machine 2.6 Elektrotechniek 1.6 *de acht genoemde bedrijfsklassen zijn samen goed voor bijna 80 procent van de industrie

Prices of manufactured products increased in August

Manufacturing output prices rose by 0.8 percent in August relative to July. They increased by 0.8 percent on the export market and by 0.7 percent on the domestic market.