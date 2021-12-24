Merck And Ridgeback's Molnupiravir, Investigational Oral Antiviral COVID-19 Treatment, Receives Special Approval For Emergency In Japan

Dec 24 (Reuters) - Merck & Co Inc:
* MERCK AND RIDGEBACK’S MOLNUPIRAVIR, AN INVESTIGATIONAL
ORAL
ANTIVIRAL COVID-19 TREATMENT, RECEIVES SPECIAL APPROVAL FOR
EMERGENCY IN JAPAN
* JAPAN'S MINISTRY OF HEALTH, LABOR AND WELFARE APPROVES
MOLNUPIRAVIR FOR TREATMENT OF SARS-COV-2 INFECTION
* UNDER PREVIOUSLY SUPPLY AGREEMENT, JAPANESE GOVERNMENT
WILL
PURCHASE 1.6 MILLION COURSES OF MOLNUPIRAVIR TO ACCELERATE
ACCESS TO PATIENT
* IN JAPAN, LAGEVRIO (MOLNUPIRAVIR) IS THE PLANNED TRADEMARK
FOR
MOLNUPIRAVIR
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