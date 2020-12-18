Message From the CISC National Steel Bridge Committee

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CISC - Canadian Institute of Steel Construction published this content on 17 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 December 2020 22:42:04 UTC