Dec 24 (Reuters) -
* MOONSTONE BANK ISSUES STATEMENT REGARDING RECENT MOTION BY
JOINT
PROVISIONAL LIQUIDATORS OF FTX MARKETS
* MOONSTONE BANK- LOOK FORWARD TO AN ORDER FROM DELAWARE
BANKRUPTCY COURT, WHICH SHOULD TELL US EXACTLY WHERE TO TRANSFER
FTX DEPOSIT
* MOONSTONE BANK- FTX DEPOSIT AT ISSUE IS SAFE AND THERE IS
MORE
THAN SUFFICIENT LIQUIDITY, IN FED FUNDS SOLD, TO COVER DEPOSIT
* MOONSTONE BANK- INTEND TO FILE A MOTION WITH DELAWARE
BANKRUPTCY
COURT ASKING FOR CLEAR DIRECTION
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