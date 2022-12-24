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Moonstone Bank Issues Statement Regarding Recent Motion By Joint Provisional Liquidators Of FTX Markets

12/24/2022 | 02:48pm EST
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Dec 24 (Reuters) -

* MOONSTONE BANK ISSUES STATEMENT REGARDING RECENT MOTION BY JOINT PROVISIONAL LIQUIDATORS OF FTX MARKETS

* MOONSTONE BANK- LOOK FORWARD TO AN ORDER FROM DELAWARE BANKRUPTCY COURT, WHICH SHOULD TELL US EXACTLY WHERE TO TRANSFER FTX DEPOSIT

* MOONSTONE BANK- FTX DEPOSIT AT ISSUE IS SAFE AND THERE IS MORE THAN SUFFICIENT LIQUIDITY, IN FED FUNDS SOLD, TO COVER DEPOSIT

* MOONSTONE BANK- INTEND TO FILE A MOTION WITH DELAWARE BANKRUPTCY COURT ASKING FOR CLEAR DIRECTION Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]


© Reuters 2022
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