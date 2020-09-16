News alerts from Fed Chair Powell Sept 16 press conference

Sept 16 (Reuters) -
* FED CHAIR JEROME POWELL STARTS PRESS CONFERENCE
* POWELL SAYS FED IS STRONGLY COMMITTED TO ACHIEVING GOALS
OF
MAXIMUM EMPLOYMENT AND PRICE STABILITY
* POWELL SAYS FOMC MEMBERS HAD IMPORTANT CHANGES TO POLICY
STATEMENT
* POWELL SAYS HOUSEHOLD SPENDING LOOKS TO HAVE RECOVERED
ABOUT 75%
OF ITS DECLINE
* POWELL SAYS ECONOMIC ACTIVITY HAS PICKED UP FROM
DEPRESSED Q2
LEVEL AND HOUSEHOLD SPENDING HAS RECOVERED THREE QUARTERS OF
EARLIER DECLINE
* POWELL SAYS SEEING SIGNS OF IMPROVEMENT IN BUSINESS
INVESTMENT
* POWELL SAYS SAYS WILL NOT LOSE SIGHT OF THE MILLIONS STILL
OUT
OF WORK
* POWELL SAYS OVERALL ECONOMIC ACTIVITY REMAINS WELL BELOW
PRE
PANDEMIC LEVELS AND PATH REMAINS UNCERTAIN
* POWELL SAYS PANDEMIC HAS LEFT SIGNIFICANT IMPRINT ON
INFLATION
* POWELL SAYS WEAKER DEMAND IN SECTORS AFFECTED BY THE
PANDEMIC
HAS HELD DOWN CONSUMER PRICES AND INFLATION IS RUNNING BELOW
FED'S OBJECTIVE
* POWELL SAYS DESPITE HIGHER PRICES FOR SOME CONSUMER GOODS,
OVERALL INFLATION REMAINS SUBDUED
* POWELL SAYS OUTLOOK FOR THE ECONOMY IS EXTRAORDINARILY
UNCERTAIN
* POWELL SAYS FULL ECONOMIC RECOVERY IS UNLIKELY UNTIL
PEOPLE ARE
CONFIDENT IT IS SAFE TO ENGAGE IN ACTIVITIES
* POWELL SAYS PATH FORWARD ALSO DEPENDS ON POLICY ACTIONS
TAKEN BY
ALL PARTS OF GOVERNMENT
* POWELL SAYS REMAINS COMMITTED TO USING FULL RANGE OF TOOLS
* POWELL SAYS FED REMAINS COMMITTED TO USING FULL RANGE OF
TOOLS
TO SUPPORT THE ECONOMY IN THIS CHALLENGING TIME
* POWELL SAYS WE VIEW MAX EMPLOYMENT AS A BROAD-BASED AND
INCLUSIVE GOAL
* POWELL SAYS FED DOES NOT SEE A HIGH LEVEL OF EMPLOYMENT
AS A
POLICY CONCERN
* POWELL SAYS FED WILL AIM TO ACHIEVE INFLATION MODERATELY
ABOVE
2% FOR SOME TIME
* POWELL SAYS WE EXPECT TO MAINTAIN ASSET PURCHASES AT AT
LEAST
THE CURRENT PACE
* POWELL SAYS FED IS PREPARED TO ADJUST MONETARY STANCE AS
APPROPRIATE IF RISKS EMERGE THAT WILL IMPEDE ITS GOALS
* POWELL SAYS EMERGENCY TOOLS WILL GO BACK IN TOOL BOX
AFTER
CRISIS HAS PASSED
* POWELL SAYS FISCAL ACTIONS TAKEN THUS FAR HAVE MADE
CRITICAL
DIFFERENCE
* POWELL SAYS DIRECT FISCAL SUPPORT MAY BE NEEDED AND IT
WILL
TAKE A WHILE TO GET BACK TO LEVELS OF ECONOMIC ACTIVITY AND
EMPLOYMENT THAT PREVAILED BEFORE PANDEMIC
* POWELL SAYS MAY TAKE CONTINUED SUPPORT FROM BOTH MONETARY
AND
FISCAL POLICY TO ACHIEVE FULL RECOVERY
* ASKED ABOUT ASSET PURCHASES, POWELL SAYS THEY HAVE
RESTORED
MARKET FUNCTIONING AND FOSTERED MORE ACCOMMODATIVE FINANCIAL
CONDITIONS
* ASKED ABOUT CHANGING PACE OF ASSET PURCHASES, POWELL SAYS
BELIEVES CURRENT POLICY STANCE IS APPROPRIATE BUT HAVE
FLEXIBILITY TO DO MORE WHEN APPROPRIATE
* ASKED ABOUT FINANCIAL STABILITY, POWELL SAYS MONETARY
POLICY IS
NOT THE FIRST LINE OF DEFENSE TO MAINTAIN STABILITY
* POWELL SAYS MONETARY POLICY IS NOT THE FIRST LINE OF
DEFENSE ON
FINANCIAL STABILITY, POINTING TO REGULATION, STRESS TESTING AND
MACROPRUDENTIAL TOOLS
* ASKED ABOUT FOMC PROJECTIONS OF NO INFLATION ABOVE 2
PERCENT,
POWELL SAYS DOES NOT SEE ANY CONFLICT WITH FOMC GUIDANCE
* ASKED ABOUT INFLATION POWELL SAYS GUIDANCE FROM
POLICYMAKERS
SHOWS CONFIDENCE IN ABILITY TO REACH 2% GOAL
* POWELL SAYS EXPECTS ECONOMY TO RECOVER QUICKLY NOW BUT
EXPECTS
SLACK IN THE ECONOMY LATER WILL PUT DOWNWARD PRESSURE ON
INFLATION
* POWELL SAYS WE THINK OUR GUIDANCE IS POWERFUL AND WILL
HELP
AFFECT THAT OUTCOME
* POWELL SAYS POLICYMAKERS EXPECT IT WILL TAKE SOME TIME
FOR FED
TO REACH 2% GOAL WITH SLACK IN THE ECONOMY PUTTING DOWNWARD
PRESSURE ON INFLATION
* POWELL SAYS YOU WOULD EXPECT THE PACE OF IMPROVEMENT TO BE
FASTEST IN THE EARLY STAGES OF RECOVERY
* POWELL SAYS FED OFFICIALS EXPECT RATE OF ECONOMIC GROWTH
WILL
BE FAST IN THE BEGINNING AND THEN SLOW DOWN TO A MORE NORMAL
PACE
* ASKED ABOUT FISCAL POLICY RESPONSE, POWELL SAYS THERE'S
BEEN A
REALLY POSITIVE EFFECT BUT MORE IS LIKELY TO BE NEEDED
* POWELL SAYS 11 MILLION UNEMPLOYED AMERICANS MAY NEED
MORE
SUPPORT AS THEY FIND THEIR WAY TO NEW JOBS
* POWELL SAYS MANY STATE AND LOCAL GOVERNMENTS DEALING WITH
REVENUE DROPS
* ASKED ABOUT ADDITIONAL FORWARD GUIDANCE, POWELL SAYS
BELIEVES
GUIDANCE ADOPTED TODAY IS POWERFUL
* POWELL SAYS EXPECTS GUIDANCE OFFERED TODAY WILL BE
'DURABLE'
* POWELL SAYS MAX EMPLOYMENT IS NOT SOMETHING YOU CAN REDUCE
TO A
NUMBER LIKE INFLATION
* POWELL SAYS MAX EMPLOYMENT INCLCUDES LOW UE, HIGH LF
PARTICIPATION, WAGE IMPROVEMENTS, A WHOLE RANGE OF THINGS
* POWELL SAYS WE'RE STRONGLY COMMITTED TO ACHIEVING OUR
GOALS AND
THE OVERSHOOT ON INFLATION
* POWELL SAYS MODERATE DOES NOT MEAN WELL ABOVE 2 PERCENT
* POWELL SAYS MAXIMUM EMPLOYMENT IS BASED ON A BROAD RANGE
OF
FACTORS, INCLUDING WAGES, EMPLOYMENT AND OTHER FACTORS
* POWELL SAYS EXPECTS THE GENERAL PUBLIC TO UNDERSTAND THE
THRUST
OF THE NEW GUIDANCE
* ASKED ABOUT FORWARD GUIDANCE, POWELL SAYS OVER TIME IT
WILL
PROVIDE VERY POWERFUL SUPPORT TO THE ECONOMY
* POWELL SAYS THERE IS A BROAD EXPECTATION THAT THERE WILL
BE
MORE FISCAL ACTION, QUESTION IS HOW MUCH AND WHEN
* POWELL SAYS SO FAR ECONOMY HAS PROVED RESILIENT TO THE
LAPSE IN
SOME CARE ACT BENEFITS
* POWELL SAYS THERE IS A RISK THAT LACK OF FISCAL SUPPORT
WILL
SHOW UP IN ECONOMIC ACTIVITY, EVICTIONS AND OTHER MEASURES
* POWELL SAYS RELATIVE STAGNATION OF INCOME FOR LOW INCOME
WORKERS AND LOWER MOBILITY HOLDS BACK ECONOMY BUT FED DOESN'T
HAVE TOOLS TO ADDRESS THEM
* POWELL SAYS FED HAS LIMITED TOOLS TO ADDRESS MANY FACETS
OF
ECONOMIC INEQUALITY, CANNOT TARGET SPECIFIC GROUPS
* POWELL SAYS THOSE ISSUES ARE REALLY FOR ELECTED OFFICIALS,
BUT
THESE ISSUES ARE HOLDING BACK PRODUCTIVE CAPACITY OF THE ECONOMY
* POWELL SAYS WE WOULD LOOK AT HIGH UE AMONG BLACKS FOR
INSTANCE
IN JUDGING MAX EMPLOYMENT
* POWELL SAYS PROSPERITY SHOULD BE BROADLY SPREAD IN THE
LONGER
RUN FOR THERE TO BE THE HIGHEST POTENTIAL ECONOMIC OUTPUT
* POWELL SAYS THERE HAS BEEN GREAT PROGRESS IN MARKET
FUNCTION
* POWELL SAYS ASSET PURCHASES TOTALING $120 BILLION A MONTH
PROVIDE ACCOMMODATION AND CAN BE ADJUSTED AS APPROPRIATE
* POWELL SAYS ASSET PURCHASES ARE NOW PROVIDING
ACCOMMODATIVE
FINANCIAL CONDITIONS AND WILL CONTINUE TO MONITOR DEVELOPMENTS
AND ADJUST AS NEEDED
* ASKED ABOUT POSSIBILITY OF A DELAYED ARRIVAL OF A VACCINE,
POWELL SAYS WE'RE LEARNING TO LIVE WITH COVID AND ENGAGE IN
ECONOMIC ACTIVITY
* POWELL SAYS THERE ARE AREAS OF THE ECONOMY THAT ARE GOING
TO
REALLY STRUGGLE UNTIL WE HAVE A VACCINE THAT IS IN WIDE USAGE
* POWELL SAYS THERE ARE AREAS OF THE ECONOMY THAT WILL
CONTINUE TO
STRUGGLE UNTIL THERE IS A VACCINE
* POWELL SAYS FOR SOME TIME THERE WILL BE CERTAIN ACTIVITIES
THAT
WILL BE HARD TO RESUME
* POWELL SAYS THE ECONOMY HAS RECOVERED FASTER THAN
EXPECTED OVER
THE LAST 60 DAYS
* POWELL SAYS WEARING A MASK AND KEEP DISTANCE WILL IN THE
WORKFORCE WILL HELP THE RECOVERY
* ASKED ABOUT LIMITED LENDING FROM MAIN STREET PROGRAM,
POWELL
SAYS THE NUMBER IS CLOSER TO $2 BILLION NOW
* ASKED ABOUT THE MAIN STREET LENDING PROGRAM, POWELL SAYS
IT
REACHES THE WHOLE NATION AND MORE BANKS AND BORROWERS ARE
JOINING
* POWELL SAYS MAIN STREET CAN RAMP UP AS NEEDED
* POWELL SAYS SOME LENDERS ARE CONCERNED ABOUT THE
UNDERWRITING
EXPECTATIONS
* POWELL SAYS MAIN STREET PROGRAM IS A FACILITY FOR
BORROWERS
THAT DON'T HAVE ACCESS TO REGULAR AVENUES FOR BORROWING
* POWELL SAYS FED IS REQUIRED TO ONLY MAKE LOANS TO SOLVENT
BORROWERS UNDER EMERGENCY LENDING PROGRAMS
* POWELL SAYS MANY BORROWERS ARE IN A SITUATION WHERE THEIR
BUSINESSES ARE SHUTDOWNS AND THEY CANNOT SERVICE A LOAN AND NEED
MORE FISCAL SUPPORT
* POWELL SAYS FED HAS TO GO THROUGH THE BANKING SYSTEM TO
IMPLEMENT MAIN STREET PROGRAM AND THEY ARE EXPECTED TO DO SOME
UNDERWRITING
* POWELL SAYS FED POLICY WILL REMAIN HIGHLY ACCOMMODATIVE
UNTIL
THE EXPANSION IS WELL ALONG, UNTIL WE HAVE A MODERATE OVERSHOOT
OF INFLATION FOR SOME TIME
* POWELL SAYS POLICY WILL REMAIN ACCOMMODATIVE EVEN AFTER
FED
LIFTS OFF ON RATES
* POWELL SAYS HE DOESN'T KNOW THE CONNECTION BETWEEN ASSET
PRICES
AND FINANCIAL STABILITY IS TIGHT BUT FED WILL CONTINUE TO
MONITOR RISKS
* POWELL SAYS DON'T KNOW THAT THE CONNECTION BETWEEN ASSET
PURCHASES AND FIN STAB ARE ALL THAT STRONG
* POWELL SAYS THE LABOR MARKET HAS BEEN RECOVERING BUT IS A
LONG
WAY FROM MAXIMUM EMPLOYMENT
* POWELL SAYS OVERALL PICTURE IS CLEAR BUT LABOR MARKET IS
'A LONG
WAY ... A LONG WAY FROM RECOVERING'
* POWELL SAYS UE MAY BE 8.4% BUT IF YOU ADD BACK THOSE WHO
SHOULD
BE COUNTED AS UNEMPLOYED THE UE RATE WOULD BE 3 POINTS HIGHER
* POWELL SAYS IF YOU ADD BACK PEOPLE WHO ARE OUT OF THE
LABOR
FORCE THE UNEMPLOYMENT RATE WOULD BE 3 POINTS HIGHER THAN IT IS
NOW
* POWELL SAYS THERE'S A LOT TO LIKE ABOUT A TIGHT JOB MARKET
ESPECIALLY WHEN THERE IS LITTLE INFLATION
* POWELL SAYS FED WOULD LIKE TO GET BACK TO A STRONG LABOR
MARKET
WHERE WAGES ARE MOVING UP, LABOR FORCE PARTICIPATION IS MOVING
UP AND INFLATION IS PERFORMING WITH ITS FRAMEWORK
* POWELL SAYS WE BELIEVE WE CAN HAVE QUITE LOW UNEMPLOYMENT
WITHOUT RAISING TROUBLING INFLATION
* POWELL SAYS FED DOES A LOT OF RESEARCH ON INEQUALITY AND
RACIAL
DISPARITIES
* POWELL SAYS WE SERVE ALL AMERICANS AND WE KNOW THAT
* POWELL SAYS THE WHOLE COMMITTEE IS SUPPORTIVE OF THE
STATEMENT
OF LONGER RUN GOALS AND EVERYONE SEES NEED TO ADDRESS CHANGES IN
THE LONGER RUN ECONOMY
* POWELL SAYS FED IS THE FIRST MAJOR CENTRAL BANK TO ADOPT
THIS
FRAMEWORK AND HERE IS NO COOKBOOK
* POWELL SAYS WE UNDERSTAND WE HAVE TO SUPPORT THIS
FRAMEWORK WITH
OUR ACTIONS TO EARN CREDIBILITY
* ASKED ABOUT DISSENTS, POWELL SAYS THERE ARE DIFFERENT
IDEAS OF
HOW TO DO THIS BUT THAT IS HOW IT IS WHEN YOU HAVE DIVERSE VIEWS
* POWELL SAYS COMM. REAL ESTATE ALREADY BENEFITS FROM
SEVERAL OF
OUR FACILITIES
* POWELL SAYS COMMERCIAL PROPERTIES OFTEN HAVE COVENANTS
PREVENTING THEM FROM TAKING ON MORE DEBT, SO HARD TO PROVIDE
BROAD RELIEF TO CMBS
* POWELL SAYS FURTHER SUPPORT TO REAL ESTATE MARKET MAY
REQUIRE
FURTHER ACTION FROM CONGRESS
* POWELL SAYS WILL REQUIRE FURTHER ACTION FROM CONGRESS IN
REGARD
TO CMBS
* POWELL SAYS IT IS LESS INTUITIVE FOR PUBLIC TO UNDERSTAND
THAT
INFLATION CAN BE TOO LOW
* POWELL SAYS FED WANTS INFLATION TO AVERAGE 2% SO PUBLIC
WILL
EXPECT THAT AND THAT WILL BE BUILT INTO INTEREST RATES
* POWELL SAYS WE'RE NOT LOOKING TO HAVE HIGH INFLATION, JUST
FOR
IT TO AVERAGE 2%
* POWELL SAYS THESE WON'T BE LARGE OVERSHOOTS AND THEY WON'T
BE
PERMANENT
* POWELL ENDS PRESS CONFERENCE
(Reporting by Dan Burns)