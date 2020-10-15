Oct 15 (Reuters) -
* OXFORD SCIENTISTS DEVELOP EXTREMELY RAPID DIAGNOSTIC TEST
FOR
COVID-19 - STATEMENT
* OXFORD UNIVERSITY-SCIENTISTS FROM DEPARTMENT OF PHYSICS
DEVELOPED EXTREMELY RAPID DIAGNOSTIC TEST THAT DETECTS,
IDENTIFIES VIRUSES IN LESS THAN 5 MINUTES.
* OXFORD UNIVERSITY-RESEARCHERS AIM TO DEVELOP INTEGRATED
DEVICE
TO EVENTUALLY BE USED FOR COVID-19 TESTING IN SITES SUCH AS
BUSINESSES, AIRPORTS ETC
* OXFORD UNIVERSITY - START PRODUCT DEVELOPMENT IN EARLY
2021, AND
HAVE AN APPROVED DEVICE AVAILABLE WITHIN 6 MONTHS OF THAT TIME
* OXFORD UNIVERSITY-RESEARCHERS WORKING TO SET UP A SPINOUT,
AND
SEEKING INVESTMENT TO ACCELERATE TRANSLATION OF TEST INTO A
FULLY INTEGRATED DEVICE