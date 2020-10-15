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Oxford Scientists Develop Extremely Rapid Diagnostic Test For COVID-19 - Statement

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10/15/2020 | 04:47am EDT

Oct 15 (Reuters) -

* OXFORD SCIENTISTS DEVELOP EXTREMELY RAPID DIAGNOSTIC TEST FOR COVID-19 - STATEMENT

* OXFORD UNIVERSITY-SCIENTISTS FROM DEPARTMENT OF PHYSICS DEVELOPED EXTREMELY RAPID DIAGNOSTIC TEST THAT DETECTS, IDENTIFIES VIRUSES IN LESS THAN 5 MINUTES.

* OXFORD UNIVERSITY-RESEARCHERS AIM TO DEVELOP INTEGRATED DEVICE TO EVENTUALLY BE USED FOR COVID-19 TESTING IN SITES SUCH AS BUSINESSES, AIRPORTS ETC

* OXFORD UNIVERSITY - START PRODUCT DEVELOPMENT IN EARLY 2021, AND HAVE AN APPROVED DEVICE AVAILABLE WITHIN 6 MONTHS OF THAT TIME

* OXFORD UNIVERSITY-RESEARCHERS WORKING TO SET UP A SPINOUT, AND SEEKING INVESTMENT TO ACCELERATE TRANSLATION OF TEST INTO A FULLY INTEGRATED DEVICE


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