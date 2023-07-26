PORSCHE CFO: PLANNING 10-20 GIGAWATT HOUR CAPACITY IN COMING YEARS, REQUIRING 2-3 BLN EUROS INVESTMENT
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PORSCHE CFO: PLANNING 10-20 GIGAWATT HOUR CAPACITY IN COMING YEARS, REQUIRING 2-3 BLN EUROS INVESTMENT
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