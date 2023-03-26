March 26 (Reuters) - One 97 Communications Ltd :
* POSTS UPDATES ON PAYMENT AGGREGATOR (PA) LICENSE
* PAYMENTS SERVICES LIMITED CAN CONTINUE WITH THE ONLINE PA BUSINESS
* TO RESUBMIT PA LICENSE APPLICATION TO RBI POST GOVERNMENT OF INDIA'S APPROVAL ON INVESTMENT MADE BY ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED
* WE HAVE RECENTLY RECEIVED AN EXTENSION OF TIME FROM RBI FOR RESUBMISSION OF THE APPLICATION
* RBI SAYS THAT PAYTM PAYMENTS SERVICES LIMITED CAN CONTINUE WITH THE ONLINE PAYMENT AGGREGATION BUSINESS
* THIS CONTINUES TO HAVE NO MATERIAL IMPACT ON BUSINESS,REVENUES AS COMMUNICATION FROM RBI IS APPLICABLE ONLY TO ONBOARDING OF NEW ONLINE MERCHANTS
* PAYTM - PER RBI'S LETTER, ON RECEIPT OF APPROVAL, PPSL WILL HAVE 15 DAYS TO SUBMIT APPLICATION SEEKING AUTHORISATION FOR PPSL TO OPERATE AS ONLINE PA
* PAYTM - PPSL CAN CONTINUE WITH ITS ONLINE PAYMENT AGGREGATION BUSINESS FOR EXISTING PARTNERS, WITHOUT ONBOARDING ANY NEW MERCHANTS
* PAYTM -WE CAN CONTINUE TO PROVIDE PAYMENT SERVICES TO OUR EXISTING ONLINE MERCHANTS
* PAYTM - FOR OFFLINE BUSINESS, OCL CAN CONTINUE TO ONBOARD NEW MERCHANTS AND OFFER THEM PAYMENT SERVICES INCLUDING ALL-IN-ONE QR, SOUNDBOX, CARD MACHINES Source text: nNSE4HYvNt Further company coverage: