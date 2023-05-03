May 3 (Reuters) - Petroleos Mexicanos:
* PEMEX SAYS NEW DEVELOPMENTS CONTRIBUTED OIL AND CONDENSATE PRODUCION OF 543,000 BPD
* PEMEX SAYS PAID 82.235 BILLION PESOS TO SUPPLIERS AND CONTRACTORS IN Q1
* PEMEX SAYS OIL HEDGE PROTECTS ABOUT 30% OF ITS TOTAL 2023 EXPOSURE
* PEMEX SAYS "IT IS POSSIBLE" THAT IT WILL NOT REQUIRE GOVERNMENT SUPPORT TO PAY DEBT DURING THE REST OF THE YEAR
* PEMEX SAYS IT HAS OUTSTANDING REGULAR DEBT PAYMENTS OF $4.6 BILLION FOR THE REST OF 2023
* PEMEX SAYS IN TALKS WITH FINANCE MINISTRY ON POSSIBILITY OF CONTINUING TO APPLY DEFERRAL OF DUC PROFIT SHARING TAX IN 2024
* PEMEX SAYS EXPECTS TO BRING CRUDE PROCESSING AT SIX LOCAL REFINERIES IN OPERATION TO 1.2 MILLION BPD BY THE END OF 2023 WITH ONGOING MULTI-PLANT UPGRADES
* PEMEX SAYS DEFERRAL OF DUC PROFIT SHARING TAX AND EXTRACTION LEVY PROVIDES COMPANY WITH $1.5 BILLION PER MONTH IN ADDITIONAL CASH FLOW Source text for Eikon: Further company coverage: