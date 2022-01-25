Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
  1. Homepage
  2. News
  3. Companies
News: Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors
All News
Analyst Recommendations
Rumors
IPOs
Capital Markets Transactions
New Contracts
Profit warnings
Appointments
Press Releases
Events
Corporate actions

President approves 384 Gallantry Awards and other defence decorations to Armed Forces personnel on Republic Day

01/25/2022 | 09:57am EST
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Ministry of Defence
President approves 384 Gallantry Awards and other defence decorations to Armed Forces personnel on Republic Day
Posted On: 25 JAN 2022 8:08PM by PIB Delhi

EMBARGO: NOT TO BE PUBLISHED/BROADCAST/

OR USED ON SOCIAL MEDIA BEFORE 26 JANUARY 2022, 0001 HRS

The President has approved awards of 384 Gallantry and other Defence decorations to Armed Forces personnel and others on the eve of 73rdRepublic Day celebrations. These include 12 Shaurya Chakras, 29 Param Vishisht Seva Medals, 04 UttamYudhSeva Medals, 53 Ati Vishisht Seva Medals, 13 Yudh Seva Medals, 03 Bar to Vishisht Seva Medals, 122 Vishisht Seva Medals, 03 Bar to Sena Medals (Gallantry), 81 Sena Medals (Gallantry), 02 Vayu Sena Medals (Gallantry), 40Sena Medals (Devotion to Duty), 08 Nao Sena Medals (Devotion to Duty), and 14 Vayu Sena Medals (Devotion to Duty).

The full list of the recipients of gallantry and other Defence decorations is as follows:-

S. NO.

RANK & NAME SERVICE

SHAURYA CHAKRA

JC-442366M NAIB SUBEDAR SREEJITH M, SENA MEDAL

17TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT (POSTHUMOUS)

ARMY

3002089Y HAVILDAR ANIL KUMAR TOMAR

THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

ARMY

16113819NHAVILDAR KASHIRAY BAMMANALLI

THE CORPS OF ENGINEERS, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

ARMY

3196376N HAVILDAR PINKU KUMAR

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES(POSTHUMOUS)

ARMY

2624461M SEPOY MARUPROLU JASWANTH KUMAR REDDY, 17TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT (POSTHUMOUS)

ARMY

G/5008754YRIFLEMANRAKESH SHARMA, 5 ASSAM RIFLES

ARMY

SHRI DILIP MALIK, CY. COMMANDANT, 205 COBRA BN, CRPF

MHA

SHRI ANIRUDH PRATAP SINGH, ASSISTANT COMMANDANT, 54 BN, CRPF

MHA

SHRI AJEET SINGH, HEAD CONSTABLE (GD), COMMANDANT-204, COBRA, CRPF(POSTHUMOUS)

MHA

SHRI VIKAS KUMAR, CONSTABLE (GD), COMMANDANT-204, COBRA, CRPF (POSTHUMOUS)

MHA

SHRI PURNANAND, CONSTABLE (GD), COMMANDANT-204, COBRA, CRPF (POSTHUMOUS)

MHA

SHRI KULDEEP KUMAR URAWAN, HEAD CONSTABLE, 118 BN, CRPF (POSTHUMOUS)

MHA

BAR TO SENA MEDAL (GALLANTRY)

1.

IC-71481F MAJOR BHARAT SINGH JHALA

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

2.

IC-79132M MAJOR JAGTAR JOHAL, SENA MEDAL

THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3.

12984405N HAVILDAR NASEER AHMAD MIR, SENA MEDAL, 163 INFANTRY BATTALION TERRITORIAL ARMY (H&H)

ARMY

SENA MEDAL (GALLANTRY)

IC-63098N LIEUTENANT COLONEL HEMANT KUMAR SHARMA, 23 (I) R&O FLT

ARMY

IC-67074F LIEUTENANT COLONEL NEERAJ FRENCH

15 CORPS INTELLIGENCE BATTALION

ARMY

IC-68704H LIEUTENANT COLONEL SAHIL SHARMA

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-69462X LIEUTENANT COLONEL VIJAY PRATAP SINGH

205 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)

ARMY

IC-69923W LIEUTENANT COLONEL VIKRANT SHARMA
206 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)

ARMY

IC-71081P MAJOR VIPIN KUMAR GAUR, 17TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT

ARMY

IC-71945N MAJOR JUSTIN JOSEPH, THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-72207W MAJOR AJAY DHANIK, THE CORPS OF ENGINEERS, 5 ASSAM RIFLES

ARMY

IC-76859M MAJOR HARVINDER SINGH, THE MECHANISED INFANTRY, 12 ASSAM RIFLES

ARMY

IC-77358Y MAJOR AZHAR MAJID, 4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

ARMY

IC-77694L MAJOR SAHIL KERNI, THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-78035H MAJOR ADITYA KUMAR, BRIGADE OF THE GUARDS, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-78814L MAJOR RAVI RAJAN, 4TH BATTALION, THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

ARMY

IC-78872P MAJOR RAHUL SHARMA, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-79031Y MAJOR HIMANSHU PAL, THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-79367Y MAJOR ANMOL CHOUDHARY, THE PARACHUTE REGIMENT, 34TH BATTALION RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-79909X MAJOR AMBESH CHARAN, THE MECHANISED INFANTRY, 2ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-80161N MAJOR GURPREET SINGH SUDAN, THE CORPS OF ENGINEERS, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-81480M MAJOR YOGEN SHARMA, THE CORPS OF SIGNALS, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

SS-45267F MAJOR NARENDER SINGH WALDIA

THE CORPS OF ENGINEERS, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

SS-45694X MAJOR HARVINDER SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

SS-46252L MAJOR PRASHANT SHUKLA

THE ARMY SERVICE CORPS, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

SS-46707W MAJOR RAHUL JEENGER

THE SIKH LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

SS-48369H MAJOR HARKIRATH SINGH

THE ARMOURED CORPS, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-79987P CAPTAIN ARCHIT SHARMA

THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-80185XCAPTAIN ROHIT P NAIR

THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-81363F CAPTAIN ATUL DHANKHAR

THE CORPS OF SIGNALS, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-82017X CAPTAIN ANIRUDH JOSHI

THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

SS-48986L CAPTAIN LAVANYA SHARMA

THE ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

JC-491517K SUBEDAR DHARMENDER SINGH

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

JC-491868Y SUBEDAR JASBIR SINGH

2ND BATTALION THE JAT REGIMENT

ARMY

JC 812543A NAIB SUBEDAR KHEKUTO I SUMI

3 CORPS INTELLIGENCE BATTALION

ARMY

12974260A HAVILDAR MOHAMMED SALEEM AKHOON

162 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) JAK LI (POSTHUMOUS)

ARMY

3200429F HAVILDAR SUKHA RAM

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

13627672N NAIK HARIOM

FIRST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

ARMY

13629182Y NAIK AJAY KUMAR
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

13629186P NAIK KRISHAN KUMAR PAYALA

THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

13769409Y NAIK AJIT SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

13776780W NAIK RAKESH KUMAR

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

14936755P NAIK MUKESH SINGH

THE MECHANISED INFANTRY, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

14941603X NAIK RASHAL SINGH

THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

14942354W NAIK MANOHER LAL

THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

15188635A NAIK GAURAV YADAV

THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

15623416N NAIK NISHANT SHARMA

THE BRIGADE OF THE GUARDS, 61ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

ARMY

2503147W NAIK JAGJEET SINGH

THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

2503332K NAIK SURJIT SINGH

21ST BATTALION THE PUNJAB REGIMENT

ARMY

2807974P NAIK DESHAMUKH NILESH MALHARRAV, 16TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY

ARMY

3010391M NAIK SANDEEP SINGH

THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

13773507W LANCE NAIK VIKASH KUMAR

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

2512657Y LANCE NAIK VARUN CHOUDHARY

THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3009340M LANCE NAIK REETESH SINGH

THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3207569W LANCE NAIK NEKEE RAM

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3207923A LANCE NAIK PYARE LAL

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

12984882P SEPOY NADIM IQBAL SHAH
163 INFANTRY BATTALION TERRITORIAL ARMY (H&H)

ARMY

13631479Y SEPOY RAMDEV GURJAR

THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION RASHTRIYA RIFLES

ARMY

14941859A SEPOY JASWINDER SINGH

THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

14946771A SEPOY LALIT RANA

THE MECHANISED INFANTRY, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

15241412M GUNNER PARMBIR SINGH

THE REGIMENT OF ARTILLERY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

15246557F GUNNER KAUSENDER SINGH

THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

15515647A SEPOY GORLA SURENDRA

THE ARMOURED CORPS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

2511388L SEPOY HARPREET SINGH

THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

2512907P SEPOY MANISH

THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

2516768N SEPOY AMARDEEP SINGH

21ST BATTALION THE PUNJAB REGIMENT

(POSTHUMOUS)

ARMY

2712458P GRENADIER RAVI KUMAR

THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

2712878P GRENADIER VISHNU

THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

2819322H SEPOY DUNDAGE ANNASAHEB NINGAPPA, 24TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY

ARMY

3011537F SEPOY DHARA SINGH GURJAR

THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3015294Y SEPOY ABHISHEK SINGH
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3015565L SEPOY KAMAL SINGH

THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3016722Y SEPOY SONU KUMAR

THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3017658Y SEPOY PUSHPENDRA SINGH

THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3208229A SEPOY MANDEEP KUMAR

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3209062N SEPOY MAHIPAL

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3209478L SEPOY KRISHAN

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3209536K SEPOY SACHIAN

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3210769X SEPOY RAVI KUMAR

THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

3212512L SEPOY LAXMAN

THE JAT REGIMENT, 61ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

ARMY

4204980M SEPOY JITENDRA YADAV

THE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

4206643W SEPOY CHANDAN SINGH KANWAL

THE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

4494684K SEPOY AMARBIR SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

15235700H GUNNER NIDHEESH EN

THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

VAYU SENA MEDAL (GALLANTRY)

WING COMMANDER CHINMAYA PATRO (29679) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

SQUADRON LEADER SURAJ NAIR (32105) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

PARAM VISHISHT SEVA MEDAL

IC-39501W LIEUTENANT GENERAL ANANT PRASAD SINGH, AVSM, THE ARMY AIR DEFENCE (RETIRED)

ARMY

IC-40353H LIEUTENANT GENERAL PARAMJIT SINGH SANGHA, UYSM, AVSM, SM, THE INFANTRY (RETIRED)

ARMY

IC-40500A LIEUTENANT GENERAL YOGESH KUMAR JOSHI, UYSM, AVSM, VrC, SM, THE INFANTRY

ARMY

IC-40716F LIEUTENANT GENERAL MANOJ C PANDE, AVSM, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS

ARMY

IC-40753P LIEUTENANT GENERAL MANMOHAN JEET SINGH KAHLON, AVSM, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-41067N LIEUTENANT GENERAL JAI SINGH NAIN, AVSM, SM, THE INFANTRY

ARMY

IC-41072Y LIEUTENANT GENERAL RAJEEV SIROHI, UYSM, AVSM, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-41456N LIEUTENANT GENERAL RAKESH KUMAR ANAND, AVSM, SM, VSM, THE CORPS OF SIGNALS (RETIRED)

ARMY

IC-41471H LIEUTENANT GENERAL SURENDAR KUMAR PRASHAR, AVSM, VSM, THE INFANTRY (RETIRED)

ARMY

IC-41509F LIEUTENANT GENERAL KANWAL JEET SINGH DHILLON, UYSM, YSM, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-42475L LIEUTENANT GENERAL SAVNEET SINGH, YSM, SM, VSM,THE INFANTRY

ARMY

IC-43686A LIEUTENANT GENERAL SANJIV RAI, AVSM, SM, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-43842Y LIEUTENANT GENERAL MANIK KUMAR DAS, SENA MEDAL**, VSM , THE INFANTRY

ARMY

IC-45009F LIEUTENANT GENERAL SUKHDEEP SANGWAN, AVSM, SM**, THE INFANTRY (RETIRED)

ARMY

MR-04744H LIEUTENANT GENERAL JOY CHATTERJEE, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)

ARMY

MR-05596P LIEUTENANT GENERAL MADHURI KANITKAR, AVSM, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)

ARMY

DR-10339F LIEUTENANT GENERAL NANDA KISHORE SAHOO, VSM, THE ARMY DENTAL CORPS

ARMY

IC-42294A MAJOR GENERAL SHAILJANAND JHA, VSM, THE ARMOURED CORPS (RETIRED)

ARMY

JC-471869A SUBEDAR NEERAJ CHOPRA, VSM, 4TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES

ARMY

VICE ADMIRAL AJENDRA BAHADUR SINGH, AVSM, VSM (02619-A)

NAVY

VICE ADMIRAL RAVNEET SINGH, AVSM, NM (02646-N)

NAVY

VICE ADMIRAL SATISHKUMAR N GHORMADE, AVSM, VSM (02671-W)

NAVY

AIR MARSHAL AMIT DEV, AVSM, VSM, ADC (16972) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR MARSHAL MANAVENDRA SINGH AVSM, VrC, VSM, ADC (16983) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR MARSHAL SANDEEP SINGH, AVSM, VM (17312) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

26.

AIR MARSHAL BALABHADRA RADHA KRISHNA, AVSM, SC (17326) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

27.

AIR MARSHAL SHASHIKER CHOUDHARY, AVSM, VSM, ADC (17645) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

AIR MARSHAL VIJAY PAL SINGH RANA, VSM

(17736) ADMINISTRATION/ FIGHTER CONTROLLER

AIR FORCE

AIR MARSHAL DIPTENDU CHOUDHURY, AVSM, VM, VSM (17335-L) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

UTTAM YUDH SEVA MEDAL

1.

IC-43285L LIEUTENANT GENERAL DEVENDRA PRATAP PANDEY, AVSM, VSM, THE SIKH LIGHT INFANTRY, HEADQUARTERS 15 CORPS

ARMY

2.

IC-43295P LIEUTENANT GENERAL RAVIN KHOSLA, AVSM, SM, VSM, 5 GORKHA RIFLES, HEADQUARTERS 4 CORPS

ARMY

3.

IC-43370N LIEUTENANT GENERAL JOHNSON P MATHEW, AVSM, VSM, THE PUNJAB REGIMENT, HEADQUARTERS 3 CORPS

ARMY

4.

IC-43444X LIEUTENANT GENERAL P GOPALAKRISHNA MENON, AVSM, THE SIKH REGIMENT, HEADQUARTERS Q 14 CORPS

ARMY

ATI VISHISHT SEVA MEDAL

IC-40801K LIEUTENANT GENERAL RAJENDRA KUMAR BANSIWAL, THE INTELLIGENCE CORPS

ARMY

IC-41121W LIEUTENANT GENERALRAJ KUMAR SHARMA, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-41131A LIEUTENANT GENERAL PREM PRASHAD MALHOTRA, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS

ARMY

IC-42273K LIEUTENANT GENERAL BASANT KUMAR REPSWAL, VSM, THE ARMY SERVICE CORPS

ARMY

IC-42336F LIEUTENANT GENERAL AJAI KUMAR SINGH, YSM, SM, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-42387P LIEUTENANT GENERAL SURINDER SINGH MAHAL, VSM, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-42390P LIEUTENANT GENERAL M UNNIKRISHNAN NAIR, SM, THE CORPS OF SIGNALS

ARMY

IC-42542L LIEUTENANT GENERAL MANOJ KUMAR MAGO, YSM, SM**, THE BRIGADE OF THE GUARDS

ARMY

IC-42794X LIEUTENANT GENERAL MV SUCHINDRA KUMAR, YSM**, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-43667P LIEUTENANT GENERAL KARANBIR SINGH BRAR, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-43771H LIEUTENANT GENERAL SUBRAMANIAN MOHAN, SM, VSM, THE ARMY AIR DEFENCE

ARMY

IC-44044X LIEUTENANT GENERAL DHIRAJ SETH, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-45642F LIEUTENANT GENERAL REDDY VENKATESHA GA, SC, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-41869X MAJOR GENERAL ARVIND BHATIA, THE INFANTRY (RETIRED)

ARMY

IC-41885P MAJOR GENERAL U SURESH KUMAR, YSM, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-42313A MAJOR GENERAL NUDURUPATI DURGA PRASAD, VSM, THE MECHANISED INFANTRY(RETIRED)

ARMY

IC-44038K MAJOR GENERAL HARIHARAN DHARMARAJAN, SM**, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS

ARMY

IC-44095L MAJOR GENERAL ANIL KUMAR KASHID, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-44546A MAJOR GENERAL SANJEEV KUMAR SENGAR, THE INFANTRY

ARMY

IC-44603W MAJOR GENERAL VIVEK KASHYAP, VSM, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-46319Y MAJOR GENERAL RAJEEV PURI, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-47003Y MAJOR GENERAL DEVENDRA SHARMA, SM, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-47253A MAJOR GENERAL GAJENDRA JOSHI, SM, THE INFANTRY

ARMY

IC-47566Y MAJOR GENERAL VM BHUVANA KRISHNAN, YSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-47646W MAJOR GENERAL GULJEET SINGH JAMWAL, SM**, THE INFANTRY

ARMY

IC-48067W MAJOR GENERAL RASHIM BALI, SM, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-48085Y MAJOR GENERAL MANISH MOHAN ERRY, SM, THE INFANTRY

ARMY

IC-48118Y MAJOR GENERAL PRAVEEN KUMAR AIRY, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-48389W MAJOR GENERAL HARJEET SINGH SAHI, YSM, SM, THE INFANTRY

ARMY

IC-48677H MAJOR GENERAL DHEERENDRA SINGH KUSHWAH, SM, THE INFANTRY

ARMY

MR-04902M MAJOR GENERAL ASHOK KUMAR JINDAL, YSM, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

MR-05261X MAJOR GENERAL R RAVIKUMAR, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

SURGEON VICE ADMIRAL NAVEEN CHAWLA, VSM (75402-T)

NAVY

REAR ADMIRAL GK HARISH, VSM (41159-T)

NAVY

REAR ADMIRAL ATUL ANAND, VSM (03247-B)

NAVY

REAR ADMIRAL TARUN SOBTI, VSM (03350-N)

NAVY

REAR ADMIRAL AJAY KOCHHAR, NM (03326-H)

NAVY

REAR ADMIRAL B SIVAKUMAR, VSM (50992-R)

NAVY

REAR ADMIRAL UTHAIAH IYCHETTIRA BELLIAPPA, VSM (41291-T)

NAVY

AIR MARSHAL AVINASH GOPAL KSHIRSAGAR VSM (17277) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

AIR MARSHAL SREEKUMAR PRABHAKARAN VM (17318) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR MARSHAL CHALAPATI JONNALAGEDDA, VSM (17358) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR MARSHAL ALOK SINGH, VSM (17622)

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

AIR MARSHAL VIKRAM SINGH, VSM (17699) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR MARSHAL RAVI GOPAL KRISHNA KAPOOR, VM (18253) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR MARSHAL NARMDESHWAR TIWARI, VM

(18270) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR MARSHAL PRASHANT BHARADWAJ, VSM & BAR (37032) MEDICAL

AIR FORCE

AIR VICE MARSHAL KALVAKUNTLA SHEKHAR REDDY, VSM (17774) LOGISTICS (RETIRED)

AIR FORCE

AIR VICE MARSHAL CHAKALAYIL RAJAPPA MOHAN, VSM (18517) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

AIR FORCE

AIR VICE MARSHAL NAGESH KAPOOR, VM

(18557) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR VICE MARSHAL TEJINDER SINGH, VM (18806) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GO-002130F, CHIEF EENGINEER (CIVIL), SHRI VIMAL GOSWAMI, HQ CE PROJECT UDAYAK

BRO

IC-51426K BRIGADIER ARVINDER SINGH

HQ CE (P) HIMANK

ARMY

YUDH SEVA MEDAL

IC-47603F MAJOR GENERAL VIRESH PRATAP SINGH KAUSHIK, SM, THE KUMAON REGIMENT, HEADQUARTERS INSPECTOR GENERAL ASSAM RIFLES (NORTH)

ARMY

IC-48120W MAJOR GENERAL VIRENDRA VATS, SM, VSM, THE KUMAON REGIMENT, HEADQUARTERS 19 INFANTRY DIVISION

ARMY

IC-48219M MAJOR GENERAL VINOD TOM MATHEW, THE MADRAS REGIMENT, HEADQUARTERS 57 MOUNTAIN DIVISION

ARMY

IC-48338H MAJOR GENERAL ROHIT SAWHNEY, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, HEADQUARTERS 17 MOUNTAIN DIVISION

ARMY

IC-51955W BRIGADIER KOLANKARA MOHAN NAIR, SM, THE MADRAS REGIMENT, HEADQUARTERS 268 INFANTRY BRIGADE

ARMY

IC-52128A BRIGADIER HARDAMAN SINGH GILL, THE GARHWAL RIFLES, HQ 114 INFANTRY BRIGADE

ARMY

IC-52200L BRIGADIER ROHIN BAWA, 1 GORKHA RIFLES, HEADQUARTERS 112 MOUNTAIN BRIGADE

ARMY

IC-52415K BRIGADIER GURPAL SINGH, SM, THE LADAKH SCOUTS, HEADQUARTERS 102 INFANTRY BRIGADE

ARMY

IC-63427Y COLONEL SAKET BHARDWAJ, THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

IC-65339F COLONEL PRADEEP DUGGAL, THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ARMY

AIR COMMODORE SUBROTO KUNDU, VM (20781) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR COMMODORE DEVENDRA PARSHOTAM HIRANI, VSM (21019) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN MANISH SHARMA (23776) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)

IC-42275P MAJOR GENERAL SANDEEP SINGH, VSM, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-44083W MAJOR GENERAL SANJAY PURI, VSM, THE INFANTRY

ARMY

IC-44477P MAJOR GENERAL VIJAY SINGH, VSM, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-47199X MAJOR GENERAL ALOK JOSHI, THE INFANTRY

ARMY

IC-47210L MAJOR GENERAL SUNEET MALIK, THE CORPS OF SIGNALS

ARMY

IC-47231F MAJOR GENERAL MANJEET SINGH, THE CORPS OF SIGNALS

ARMY

IC-47580L MAJOR GENERAL AJEY SETHI, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-47661L MAJOR GENERAL SANDEEP JAIN, THE INFANTRY

ARMY

IC-47668P MAJOR GENERAL VIJAY BHASKARAN NAIR, THE INFANTRY

ARMY

IC-48044P MAJOR GENERAL SUKRITI SINGH DAHIYA, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS

ARMY

IC-48050H MAJOR GENERAL VIPUL SHINGHAL, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-48107M MAJOR GENERAL PUNIT MEHTA, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-48564A MAJOR GENERAL RAJIV GADIHOKE, THE INFANTRY

ARMY

IC-48643P MAJOR GENERAL SUDHIR KUMAR SHARMA, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-48923H MAJOR GENERAL SANJIV SHARMA, THE CORPS OF SIGNALS

ARMY

IC-49081P MAJOR GENERAL SANJAY HOODA, THE INFANTRY

ARMY

IC-49170N MAJOR GENERAL HARJIT PAL SINGH HANSI, THE BRIGADE OF THE GUARDS

ARMY

IC-44475K BRIGADIER AKASHDEEP BHANOT, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-50046Y BRIGADIER R PREM RAJ, VSM, THE MECHANISED INFANTRY

ARMY

IC-50744F BRIGADIER SANDEEP S SHARDA, VSM, THE DOGRA REGIMENT

ARMY

IC-52001X BRIGADIER KRISHNAN MAHESH, THE 3 GORKHA RIFLES

ARMY

IC-52114A BRIGADIER MAHIPAL SINGH RATHORE, VSM, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

ARMY

IC-52346Y BRIGADIER VIVEK SINGH THAKUR, THE GARHWAL RIFLES

ARMY

IC-52375N BRIGADIER SANJEEV DHAR, THE RAJPUT REGIMENT

ARMY

IC-52417P BRIGADIER VIJAY MAHADEVAN, THE SIKH LIGHT INFANTRY

ARMY

IC-52421X BRIGADIER NANGARE PARAG KESHAVRAO, THE MARATHA LIGHT INFANTRY

ARMY

IC-52472L BRIGADIER VIJAYKUMAR R JAGTAP, THE RAJPUTANA RIFLES

ARMY

IC-52570L BRIGADIER HARBINDER SINGH BRAR, VSM, THE SIKH REGIMENT

ARMY

IC-52627P BRIGADIER VIJAY CHAHAR, THE RAJPUTANA RIFLES

ARMY

MR-05531F BRIGADIER SANDEEP THAREJA, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

IC-58643H COLONEL KAUSTUBH ULHAS KEKRE, THE 8 GORKHA RIFLES

ARMY

IC-62082W COLONEL NITIN THAPA, THE 3 GORKHA RIFLES

ARMY

IC-62115W COLONEL RANVEER SINGH JAMWAL, VSM**, THE JAT REGIMENT

ARMY

IC-62654M COLONEL AMIT KUMAR DAS, THE PUNJAB REGIMENT

ARMY

IC-62881M COLONEL NEERAJ MISHRA, THE RAJPUT REGIMENT

ARMY

IC-64404K COLONEL ANADI SINGH, THE DOGRA REGIMENT

ARMY

IC-64507H COLONEL MOHIT PARASHAR, THE PUNJAB REGIMEN T

ARMY

IC-65683M COLONEL JAGDEEP SINGH, THE GARHWAL RIFLES

ARMY

MR-07398H COLONEL VIKAS MARWAH, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

IC-75168N MAJOR AJAY KUMAR SINGH, THE PARACHUTE REGIMENT

ARMY

NAO SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)

REAR ADMIRAL SANJAY BHALLA (03371-K)

NAVY

REAR ADMIRAL MANISH SHARMA (03624-K)

NAVY

COMMODORE SACHDEVA SANJAY (03812-N)

NAVY

COMMODORE VIKAS KAUSHAL (41626-B)

NAVY

COMMODORE SATISH VASUDEV (04079-W)

NAVY

CAPTAIN HIMANSHU CHATURVEDI (04388-Y)

NAVY

COMMANDER PONNAPPA BK (05362-K)

NAVY

COMMANDER M SHAILESH (05363-N)

NAVY

VAYU SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)

GROUP CAPTAIN ASHOK RAJ THAKUR (23177) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN SANDEEP CHAUDHARY, VSM

(23720) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN PRANJAL SINGH (24201) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN AJAY RATHI (25295) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN VIVEK SHARMA (25594) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN VIVEK PRADEEP NAIK (25601) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

SQUADRON LEADER ASHAK HUSSAIN (33296)

ADMINISTRATION/ FIGHTER CONTROLLER

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN MANDEEP CHAHAL (26084) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN JIJO JOSE OVELIL (26518) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN VIJAY KRISHNAT PATIL (26519) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN ABHIMAN MOHAN (26694) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN AMIT DUBEY (26717) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN DINESH SABHARWAL (26899) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

WING COMMANDER GIRISH KOMAR (26697) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL

IC-44526M BRIGADIER AJAI SINGH NEGI, VSM, THE GARHWAL RIFLES

ARMY

MR-06389P BRIGADIER KIRANINDER SINGH BRAR, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

IC-60323M COLONEL AVNEESH SINGH, SM, VSM, CHIEF SECURITY OFFICER, MOD

ARMY

VISHISHT SEVA MEDAL

1.

IC-43252A MAJOR GENERAL KULBHUSHAN HANUMANT GAWAS, THE CORPS OF SIGNALS

ARMY

IC-44919H MAJOR GENERAL ATHIMALAIPET VAIDYANATHAN RAMESH, THE ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER

ARMY

IC-47023M MAJOR GENERAL NAVNEET SINGH SARNA, SM, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-48082L MAJOR GENERAL HARSH CHHIBBER, THE ARMY SERVICE CORPS

ARMY

IC-48097N MAJOR GENERAL DINESH HOODA, THE INFANTRY

ARMY

TC-31582M MAJOR GENERAL DAMODAR VASANTH MAHESH, THE ARMY POSTAL SERVICE

ARMY

IC-43712W BRIGADIER AJAY BASANTKUMAR SIBAL, THE CORPS OF ENGINEERS

ARMY

IC-46439X BRIGADIER YOGESH CHAUDHARY, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-49498P BRIGADIER BIMAL MONGA, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-49870F BRIGADIER CHARNJIT SINGH MANN, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-49660F BRIGADIER MRK RAJESH PANICKER, THE RAJPUT REGIMENT

ARMY

IC-50059W BRIGADIER YOGESH KUMAR AHUJA, THE CORPS OF ENGINEERS

ARMY

IC-50173F BRIGADIER SUDHISH KUMAR JAINI, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-50216X BRIGADIER MANINDER SINGH, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-50689W BRIGADIER NAVIN VARMA, THE ARMY AIR DEFENCE

ARMY

IC-50827M BRIGADIER CHODISETTI SIVA SURYA PRAKASH, THE CORPS OF ENGINEERS

ARMY

IC-52370P BRIGADIER RAJEEV NAGYAL, SM, THE 3 GORKHA RIFLES

ARMY

IC-52395F BRIGADIER ABHIJIT MITRA, SM, 5 GORKHA RIFLES

ARMY

IC-52733N BRIGADIER AMIT NAUTIYAL, SM, THE KUMAON REGIMENT

ARMY

IC-53567X BRIGADIER HARSH VARDHAN SINGH, THE MECHANISED INFANTRY

ARMY

IC-54830K BRIGADIER KS GEORGE, THE JUDGE ADVOCATE GENERAL

ARMY

MR-06031W BRIGADIER KANWARJIT SINGH, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

MR-06364H BRIGADIER ATUL SETH, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

MR-06385Y BRIGADIER VISHAL, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

MR-06524X BRIGADIER J MUTHUKRISHNAN, SM, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

MR-06559N BRIGADIER BK VARGHESE,

THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

DR-10480H BRIGADIER MOHINDER PANWAR, THE ARMY DENTAL CORPS

ARMY

IC-53231X COLONEL PK SEETARAM, THE CORPS OF ENGINEERS

ARMY

IC-53606L COLONEL KULDEEP MAGOTRA, THE ARMY SERVICE CORPS

ARMY

IC-53951Y COLONEL SANJEEV SAHARAN, THE CORPS OF ENGINEERS

ARMY

IC-54056A COLONEL RAJESH BISHT, THE GARHWAL RIFLES

ARMY

IC-54136X COLONEL SANGRAM SINGH KATOCH, THE ARMY ORDNANCE CORPS

ARMY

IC-54292F COLONEL RAKESH YADAV, THE MECHANISED INFANTRY

ARMY

IC-54431A COLONEL NITIN SEHGAL, THE ARMY SERVICE CORPS

ARMY

IC-56603H COL NISHANT SHARMA, THE BRIGADE OF THE GUARDS

ARMY

IC-56638Y COLONEL DEEPAK SISODIA, THE ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

ARMY

IC-56983M COLONEL KIRAN NARAYAN KULKARNI, THE INTELLIGNECE CORPS

ARMY

IC-56995F COLONEL SUMEET ABROL, SM, THE KUMAON REGIMENT

ARMY

IC-57193K COLONEL ROHIT YADAV, THE GARHWAL RIFLES

ARMY

IC-57245P COLONEL K SALIL KUMAR, THE DOGRA REGIMENT

ARMY

IC-57421F COLONEL AJAY LONDHE, SM, THE CORPS OF ENGINEERS

ARMY

IC-57477N COLONEL ANAND MANWAL, THE 11 GORKHA RIFLES

ARMY

IC-57602M COLONEL VIKRAMJIT SINGH KAHLON, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-57746P COLONEL MANDEEP SINGH DHILLON, THE JAAMMU AND KASHMIR RIFLES

ARMY

IC-58027H COLONEL VIVEK PASUPATHY, THE RAJPUT REGIMENT

ARMY

IC-58095W COLONEL VIKAS KUMARIA, THE ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

ARMY

IC-58165K COLONEL MANISH SEHGAL,THE SIKH REGIMENT

ARMY

IC-58286L COLONEL SAMINDER SINGH, THE BRIGADE OF THE GUARDS

ARMY

IC-60229H COLONEL ABHIMANYU SHEKHAWAT, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-60637N COLONEL MANISH KUMAR, THE CORPS OF ENGRS

ARMY

IC-61500N COLONEL AMIT KHANNA, THE ARMY ORDNANCE CORPS

ARMY

IC-62307N COLONEL SURENDER KUMAR, THE GARHWAL RIFLES

ARMY

IC-62409K COLONEL PANKAJ RAWAT, THE KUMAON REGIMENT

ARMY

IC-62509P COLONEL SANJEEV SINGH PAWAIYA, THE MARATHA LIGHT INFANTRY

ARMY

IC-62563H COLONEL PARTHASARATHY PATRI, THE 5 GORKHA RIFLES

ARMY

IC-62721M COLONEL RAMACHANDRAN SRIKANT, SM, THE JAT REGIMENT

ARMY

IC-62801K COLONEL DEEPAK JOSHI, THE REGIMENT OF ARTILLERY

ARMY

IC-62991F COLONEL TARUNENDRA PRATAP SINGH, THE PARACHUTE REGIMENT

ARMY

IC-63009K COLONEL KAMLESH KUMAR SINGH, THE GRENADIERS

ARMY

IC-63522L COLONEL KAUSTUBH DHAGAT, THE GRENADIERS

ARMY

IC-63584L COLONEL ABHISHEK CHAUHAN, THE 3 GORKHA RIFLES

ARMY

IC-63603L COLONEL DIGAMBER SINGH NEGI, THE GARHWAL RIFLES

ARMY

IC-63850Y COLONEL KARAN SAGAR, SM, THE JAT REGIMENT

ARMY

IC-63898M COLONEL JAGPREET SINGH MIDHA, THE SIKH LIGHT INFANTRY

ARMY

IC-64430L COLONEL MANISH KUMAR, THE JAT REGIMENT

ARMY

IC-65963A COLONEL VIKASH KUMAR, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

ARMY

MR-06850A COLONEL SURESH PANDALANGHAT, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

MR-07926F COLONEL DRONACHARYA ROUTH, THE ARMY MEDICAL CORPS

ARMY

IC-59163L LIEUTENANT COLONEL ANEEL SAROTRA, THE SIKH LIGHT INFANTRY

ARMY

IC-65569P LIEUTENANT COLONEL JADHAV MAHESH VAISHNU, THE ARMOURED CORPS

ARMY

IC-65698P LIEUTENANT COLONEL VISHAL SHARMA, THE ARMY AIR DEFENCE

ARMY

SL-04968H LIEUTENANT COLONEL MADAN CHAUDHARY, THE GENERAL SERVICE

ARMY

WS-01064X LIEUTENANT COLONEL MEHROTRA SHIKHA SUSHIL KUMAR, THE INTELLIGENCE CORPS

ARMY

SL-05396Y MAJOR VIKAS MALIK, THE ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

ARMY

NAVY

REAR ADMIRAL GIRISH KUMAR GARG(03260-H)

NAVY

RAER ADMIRAL SANJAY DATT (51017-Y)

NAVY

COMMODORE VIVEK THAPAR (41423-T)

NAVY

COMMODORE HARISH CHANDRA JOSHI (41545-W)

NAVY

COMMODORE RITURAJ SAHU (03620-A)

NAVY

COMMODORE SANJAY CHOPRA (41567-W)

NAVY

COMMODORE SANDEEP SHARMA (03344-Z)

NAVY

COMMODORE TUMMALAPALLI VENKAT SUNIL (03838-Y)

NAVY

SURGEON COMMODORE SAMEER KAPOOR (75516-A)

NAVY

COMMODORE VIDHYADHAR HARKE (04100-T)

NAVY

COMMODORE ADITYA SINGH DADWAL (04080-Y)

NAVY

COMMODORE HAPPY MOHAN (04415-H)

NAVY

CAPTAIN (TS) MAHAR KARAN PAL SINGH (04403-F)

NAVY

COMMANDER YOGESH V ATHAVALE (04903-T)

NAVY

LIEUTENANT COMMANDER MAYANK SHARMA (06660-K)

NAVY

KAILASH PRAKASH TIWARI, MCPO MECH-I

NAVY

AIR FORCE

AIR VICE MARSHAL ASHUTOSH SHARMA (17987) MEDICAL

AIR FORCE

AIR VICE MARSHAL DINESH SINGH DAGAR (18323) ADMINISTRATION/ FIGHTER CONTROLLER

AIR FORCE

AIR VICE MARSHAL SHARAD KUMAR JAIN (18457) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

AIR VICE MARSHAL MANAS RANJAN MISHRA (18649) LOGISTICS

AIR FORCE

AIR VICE MARSHAL RAJESH KUMAR ANAND (18892) ADMINISTRATION/ AIR TRAFFIC CONTROLLER

AIR FORCE

AIR VICE MARSHAL KARIAT VADUKKOOTE SURENDRAN NAIR (19528) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR COMMODORE RAMA SHANKAR SINGH (18622) ADMINISTRATION/ AIR TRAFFIC CONTROLLER

AIR FORCE

AIR COMMODORE BIJI PHILIP (19029)

AERONAUTICAL ENGINEERING(ELECTRONICS)

AIR FORCE

AIR COMMODORE AMIT GOEL (19703) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

AIR COMMODORE YALLA UMESH (20233) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

AIR COMMODORE BIJO JOHN MAMMEN(20581) ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER

AIR FORCE

AIR COMMODORE SHRAWAN KUMAR SINGH (21005) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

AIR COMMODORE ASHISH BADUNI (21242)

FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN RATNESH GUPTA (22050) AERONAUTICAL ENGINEERING(ELECTRONICS)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN KALPA GHOSH (23278)

ACCOUNTS

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN PUNEET VIG VM (23733) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN DAMODARAN ARUN (23883) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN VISHWANATH SINGH (24380) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN AJAY SHANKAR PRASAD (24461) MEDICAL

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN SUSHANTA BISWAS (24541)

FLYING (NAVIGATOR)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN MANOJ KUMAR MISHRA (24561) ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN SIDHARTH SANKAR PATNAIK (24771)

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN NISHANT SINGH VM (24887)

FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN ASHWIN PRABHAKAR DESHPANDE (25071) FLYING (PILOT)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN AMIT SINGH (25736) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN MANISH AGARWAL (25757) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

GROUP CAPTAIN RAJDEEP SINGH (26271) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

AIR FORCE

693694 MASTER WARRANT OFFICER (HONORARY FLYING OFFICER) JAI RAJ SHARMA AIRCRAFT HAND GENERAL DUTIES

AIR FORCE

GO 2101M CHIEF ENGINEER (CIVIL) GEORGE P CHERIAN, HQ DGBR

BRO

GO-4160X EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL) ANANT KUMAR SINGH, 91 ROAD CONSTRUCTION COY

BRO

GO-004352P EE(CIV) SATYAM KUMAR,

HQ 21 BRTF (GREF)

BRO

COMMANDER ACHAL MALHOTRA (41937-K)

NAVY

Besides these, 44 personnel from Armed Forces have been awarded 'Mention-in-Despatches' by the President.The full list of these personnelis as follows:-

OPERATION RAKSHAK

  1. IC-60092F COLONEL DHARMENDRA YADAV, SENA MEDAL, THE SIKH LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  2. IC-60247L COLONEL SAMEER BALWANT GUJAR, SENA MEDAL, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  3. IC-60512W COLONEL SOMEN PARIDA, 78 FIELD REGIMENT
  4. IC-63403P COLONEL BHEEMAIAH PS, SENA MEDAL**, THE PARACHUTE REGIMENT, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  5. IC-63801W COLONEL RAJENDRA KUMAR, 17TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
  6. IC-69082Y LIEUTENANT COLONEL RAHUL JAIN, THE JAT REGIMENT , 34THBATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  7. IC-78368P MAJOR ROHIT KUMAR UPRETI, THE CORPS OF ENGINEERS, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  8. IC-83854W CAPTAIN HARI OM KUMAR, SENA MEDAL, 24TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
  9. JC-452366A SUBEDAR RAJENDRA SINGH, THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  10. 3004102W HAV DHEER SINGH GURJAR, THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  11. 15495000H LANCE DAFADAR NAVAL BHAOSAHEB BHAOURAO, THE ARMOURED CORPS , 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  12. 14941845A NAIK JASWANT SINGH, THE MECHANISED INFANTRY, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  13. 3011334X NAIK JITENDRA SINGH, THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  14. 15197723X GUNNER KARAN SINGH PANWAR, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  15. 4383051F SEPOY ZAHMINGSANGA, THE ASSAM REGIMENT, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

OPERATION SNOW LEOPARD

  1. IC-61339K COLOLONEL ROHIT MUKHERJEE, 10 GUARDS
  2. IC-61423K COLONEL VINOD KUMAR ADHIKARI, 3RD BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
  3. IC-62271A COLONEL NITIN MITTAL, LADAKH SCOUTS, DOGRA SCOUTS
  4. IC-62331K COLONEL RAJEEV KATOCH, 22ND BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
  5. IC-62283P COLONEL ARUPAM CHAKRABORTY, THE MADRAS REGIMENT, 5 VIKAS (SFF)
  6. IC-62517N COLONEL KUNAAL RATHEE,THE PARACHUTE REGIMENT, 1 VIKAS (SFF)
  7. IC-63874H COLONEL JATIN GULERI, 18 GRENADIERS
  8. IC-63886X COL IQBAL SINGH, 14TH BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
  9. IC-64015K COLONEL RAHUL MITTAL, 10TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
  10. IC-64058Y COLONEL AJAYPAL SINGH, KUMAON SCOUTS
  11. IC-65681F COLONEL GAURAV SETH, 1ST BATTALION THE MAHAR REGIMENT
  12. IC-83166X CAPTAIN AMRIT KARKI, 4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
  13. 15319785P HAVILDAR SUDHEESH KUMAR S, 3 ENGINEER REGIMENT(POSTHUMOUS)
  14. 15334274H NAIK RAMARAO VANJARAPU, 3 ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS)

OPERATION HIFAZAT

  1. IC-63476F COLONEL KUMAR ADARSH, THE MADRAS REGIMENT, 31 ASSAM RIFLES

OPERATION CAS EVAC MSN

31. IC-72101K MAJOR VAIBHAV JINDAL, 23 (I) RECONNAISSANCE AND OBSERVATION FLIGHT

OPERATION RESCUE

32. JC-341664F SUBEDARRAM SHANKER, 234 ARMOURED ENGINEER REGIMENT(POSTHUMOUS)

OPERATION ORCHID

33. IC-72325K MAJOR ANKIT THAKUR, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 6 ASSAM RIFLES

34. IC-79958A MAJOR SIDHARTH SINGH, THE ARMOURED CORPS, 5 ASSAM RIFLES

35. G/3400799L HAVILDAR SHIJU VARUGHESE, 12 ASSAM RIFLES

36. G/57849N LANCE NAIK MUSHTAQ AHMED MANGRAL, 5 ASSAM RIFLES

MISC OPERATION

37. IC-58008X COLONEL AMIT BISHT, SENA MEDAL, THE MAHAR REGIMENT, THE NEHRU INSTITUTE OF MOUNTAINEERING, UTTARKASHI

38. IC-62993M COLONEL SAKET RAWAT, 13TH BATTALION THE MECHANISED INFANTRY

39. IC-63474W COLONEL NITESH KUMAR, THE GRENADIERS, 26 SPECIAL COMPOSITEGROUP, NATIONAL SECURITY GUARD

UN MSN (MONUSCO)

40. IC-73019F LIEUTENANT COLONEL RANBIR CHOUDHURY, 4TH BATTALION THE 1ST GORKHA RIFLES

ARMEX-21

41. IC-75904F MAJOR DIGVIJAY THAKUR, 24 GRENADIERS

APPROVED IN CH&AC

  1. IC-80234P CAPTAIN A ARIHARA SUDHAN, THE JAMMU & KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  2. 4196652F HAVILDAR VEERENDRA KUMAR, THE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
  3. 14946701F SEPOY AJAY KUMAR, THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

ABB/Nampi/RP



(Release ID: 1792624)Visitor Counter : 71


Disclaimer

Ministry of Defence of the Republic of India published this content on 25 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 January 2022 14:56:06 UTC.


© Publicnow 2022
Latest news "Companies"
10:06aGambia's AFCON Fairytales Continues After Victory Over Guinea
AQ
10:06aVino Vault Expands to the East Coast With Fourth Acquisition
BU
10:06aHampton University to Join the Colonial Athletic Association July 1, 2022
GL
10:06aWARPSPACE Selected for JAXA R&D Project to Consider the Design of Optical Cislunar Communication Architecture for the Lunar Exploration
BU
10:06aHampton University to Join the Colonial Athletic Association July 1, 2022
GL
10:05aIMF warns Fed tightening may delay Asia's recovery
RE
10:05aGift of life michigan utilizing specialist direct's telepulmonology solution to increase organ transplant rates
PR
10:05aSYSPRO Achieves Technology Evaluation Centers (TEC) Certification Status
BU
10:05aAlessio Cicero Shares eCommerce Platform, KeepBu's Expansion Plans in the US, Africa and Asia
NE
10:05aNaru Organics to Launch Non-Toxic Self-Tanner This Spring 2022
NE
Latest news "Companies"

MOST READ NEWS

1NATO sends reinforcements and U.S. puts troops on alert as Ukraine tens..
2S&P 500 on course to confirm correction, falls 10% from Jan peak
3Analyst recommendations: AbbVie, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Fox, Uni..
4Indian shares fall amid Fed, Ukraine anxiety; Axis Bank surges
5Wall Street futures down, markets spooked by Ukraine fears, Fed hawkish..

HOT NEWS