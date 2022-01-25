President approves 384 Gallantry Awards and other defence decorations to Armed Forces personnel on Republic Day

|
SHAURYA CHAKRA
|
|
JC-442366M NAIB SUBEDAR SREEJITH M, SENA MEDAL
17TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT (POSTHUMOUS)
|
ARMY
|
|
3002089Y HAVILDAR ANIL KUMAR TOMAR
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|
ARMY
|
|
16113819NHAVILDAR KASHIRAY BAMMANALLI
THE CORPS OF ENGINEERS, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|
ARMY
|
|
3196376N HAVILDAR PINKU KUMAR
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES(POSTHUMOUS)
|
ARMY
|
|
2624461M SEPOY MARUPROLU JASWANTH KUMAR REDDY, 17TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT (POSTHUMOUS)
|
ARMY
|
|
G/5008754YRIFLEMANRAKESH SHARMA, 5 ASSAM RIFLES
|
ARMY
|
|
SHRI DILIP MALIK, CY. COMMANDANT, 205 COBRA BN, CRPF
|
MHA
|
|
SHRI ANIRUDH PRATAP SINGH, ASSISTANT COMMANDANT, 54 BN, CRPF
|
MHA
|
|
SHRI AJEET SINGH, HEAD CONSTABLE (GD), COMMANDANT-204, COBRA, CRPF(POSTHUMOUS)
|
MHA
|
|
SHRI VIKAS KUMAR, CONSTABLE (GD), COMMANDANT-204, COBRA, CRPF (POSTHUMOUS)
|
MHA
|
|
SHRI PURNANAND, CONSTABLE (GD), COMMANDANT-204, COBRA, CRPF (POSTHUMOUS)
|
MHA
|
|
SHRI KULDEEP KUMAR URAWAN, HEAD CONSTABLE, 118 BN, CRPF (POSTHUMOUS)
|
MHA
|
BAR TO SENA MEDAL (GALLANTRY)
|
1.
|
IC-71481F MAJOR BHARAT SINGH JHALA
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
2.
|
IC-79132M MAJOR JAGTAR JOHAL, SENA MEDAL
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
3.
|
12984405N HAVILDAR NASEER AHMAD MIR, SENA MEDAL, 163 INFANTRY BATTALION TERRITORIAL ARMY (H&H)
|
ARMY
|
SENA MEDAL (GALLANTRY)
|
|
IC-63098N LIEUTENANT COLONEL HEMANT KUMAR SHARMA, 23 (I) R&O FLT
|
ARMY
|
|
IC-67074F LIEUTENANT COLONEL NEERAJ FRENCH
15 CORPS INTELLIGENCE BATTALION
|
ARMY
|
|
IC-68704H LIEUTENANT COLONEL SAHIL SHARMA
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-69462X LIEUTENANT COLONEL VIJAY PRATAP SINGH
205 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
|
ARMY
|
|
IC-69923W LIEUTENANT COLONEL VIKRANT SHARMA
206 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
|
ARMY
|
|
IC-71081P MAJOR VIPIN KUMAR GAUR, 17TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-71945N MAJOR JUSTIN JOSEPH, THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-72207W MAJOR AJAY DHANIK, THE CORPS OF ENGINEERS, 5 ASSAM RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-76859M MAJOR HARVINDER SINGH, THE MECHANISED INFANTRY, 12 ASSAM RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-77358Y MAJOR AZHAR MAJID, 4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|
ARMY
|
|
IC-77694L MAJOR SAHIL KERNI, THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-78035H MAJOR ADITYA KUMAR, BRIGADE OF THE GUARDS, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-78814L MAJOR RAVI RAJAN, 4TH BATTALION, THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|
ARMY
|
|
IC-78872P MAJOR RAHUL SHARMA, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-79031Y MAJOR HIMANSHU PAL, THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-79367Y MAJOR ANMOL CHOUDHARY, THE PARACHUTE REGIMENT, 34TH BATTALION RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-79909X MAJOR AMBESH CHARAN, THE MECHANISED INFANTRY, 2ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-80161N MAJOR GURPREET SINGH SUDAN, THE CORPS OF ENGINEERS, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-81480M MAJOR YOGEN SHARMA, THE CORPS OF SIGNALS, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
SS-45267F MAJOR NARENDER SINGH WALDIA
THE CORPS OF ENGINEERS, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
SS-45694X MAJOR HARVINDER SINGH
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
SS-46252L MAJOR PRASHANT SHUKLA
THE ARMY SERVICE CORPS, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
SS-46707W MAJOR RAHUL JEENGER
THE SIKH LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
SS-48369H MAJOR HARKIRATH SINGH
THE ARMOURED CORPS, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-79987P CAPTAIN ARCHIT SHARMA
THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-80185XCAPTAIN ROHIT P NAIR
THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-81363F CAPTAIN ATUL DHANKHAR
THE CORPS OF SIGNALS, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-82017X CAPTAIN ANIRUDH JOSHI
THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
SS-48986L CAPTAIN LAVANYA SHARMA
THE ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
JC-491517K SUBEDAR DHARMENDER SINGH
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
JC-491868Y SUBEDAR JASBIR SINGH
2ND BATTALION THE JAT REGIMENT
|
ARMY
|
|
JC 812543A NAIB SUBEDAR KHEKUTO I SUMI
3 CORPS INTELLIGENCE BATTALION
|
ARMY
|
|
12974260A HAVILDAR MOHAMMED SALEEM AKHOON
162 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) JAK LI (POSTHUMOUS)
|
ARMY
|
|
3200429F HAVILDAR SUKHA RAM
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
13627672N NAIK HARIOM
FIRST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|
ARMY
|
|
13629182Y NAIK AJAY KUMAR
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
13629186P NAIK KRISHAN KUMAR PAYALA
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
13769409Y NAIK AJIT SINGH
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
13776780W NAIK RAKESH KUMAR
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
14936755P NAIK MUKESH SINGH
THE MECHANISED INFANTRY, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
14941603X NAIK RASHAL SINGH
THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
14942354W NAIK MANOHER LAL
THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
15188635A NAIK GAURAV YADAV
THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
15623416N NAIK NISHANT SHARMA
THE BRIGADE OF THE GUARDS, 61ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|
ARMY
|
|
2503147W NAIK JAGJEET SINGH
THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
2503332K NAIK SURJIT SINGH
21ST BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
|
ARMY
|
|
2807974P NAIK DESHAMUKH NILESH MALHARRAV, 16TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|
ARMY
|
|
3010391M NAIK SANDEEP SINGH
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
13773507W LANCE NAIK VIKASH KUMAR
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
2512657Y LANCE NAIK VARUN CHOUDHARY
THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3009340M LANCE NAIK REETESH SINGH
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3207569W LANCE NAIK NEKEE RAM
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3207923A LANCE NAIK PYARE LAL
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
12984882P SEPOY NADIM IQBAL SHAH
163 INFANTRY BATTALION TERRITORIAL ARMY (H&H)
|
ARMY
|
|
13631479Y SEPOY RAMDEV GURJAR
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
14941859A SEPOY JASWINDER SINGH
THE MECHANISED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
14946771A SEPOY LALIT RANA
THE MECHANISED INFANTRY, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
15241412M GUNNER PARMBIR SINGH
THE REGIMENT OF ARTILLERY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
15246557F GUNNER KAUSENDER SINGH
THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
15515647A SEPOY GORLA SURENDRA
THE ARMOURED CORPS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
2511388L SEPOY HARPREET SINGH
THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
2512907P SEPOY MANISH
THE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
2516768N SEPOY AMARDEEP SINGH
21ST BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
(POSTHUMOUS)
|
ARMY
|
|
2712458P GRENADIER RAVI KUMAR
THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
2712878P GRENADIER VISHNU
THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
2819322H SEPOY DUNDAGE ANNASAHEB NINGAPPA, 24TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|
ARMY
|
|
3011537F SEPOY DHARA SINGH GURJAR
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3015294Y SEPOY ABHISHEK SINGH
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3015565L SEPOY KAMAL SINGH
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3016722Y SEPOY SONU KUMAR
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3017658Y SEPOY PUSHPENDRA SINGH
THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3208229A SEPOY MANDEEP KUMAR
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3209062N SEPOY MAHIPAL
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3209478L SEPOY KRISHAN
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3209536K SEPOY SACHIAN
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3210769X SEPOY RAVI KUMAR
THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
3212512L SEPOY LAXMAN
THE JAT REGIMENT, 61ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|
ARMY
|
|
4204980M SEPOY JITENDRA YADAV
THE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
4206643W SEPOY CHANDAN SINGH KANWAL
THE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
4494684K SEPOY AMARBIR SINGH
THE SIKH LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
15235700H GUNNER NIDHEESH EN
THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
VAYU SENA MEDAL (GALLANTRY)
|
|
WING COMMANDER CHINMAYA PATRO (29679) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
SQUADRON LEADER SURAJ NAIR (32105) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
PARAM VISHISHT SEVA MEDAL
|
|
IC-39501W LIEUTENANT GENERAL ANANT PRASAD SINGH, AVSM, THE ARMY AIR DEFENCE (RETIRED)
|
ARMY
|
|
IC-40353H LIEUTENANT GENERAL PARAMJIT SINGH SANGHA, UYSM, AVSM, SM, THE INFANTRY (RETIRED)
|
ARMY
|
|
IC-40500A LIEUTENANT GENERAL YOGESH KUMAR JOSHI, UYSM, AVSM, VrC, SM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-40716F LIEUTENANT GENERAL MANOJ C PANDE, AVSM, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-40753P LIEUTENANT GENERAL MANMOHAN JEET SINGH KAHLON, AVSM, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-41067N LIEUTENANT GENERAL JAI SINGH NAIN, AVSM, SM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-41072Y LIEUTENANT GENERAL RAJEEV SIROHI, UYSM, AVSM, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-41456N LIEUTENANT GENERAL RAKESH KUMAR ANAND, AVSM, SM, VSM, THE CORPS OF SIGNALS (RETIRED)
|
ARMY
|
|
IC-41471H LIEUTENANT GENERAL SURENDAR KUMAR PRASHAR, AVSM, VSM, THE INFANTRY (RETIRED)
|
ARMY
|
|
IC-41509F LIEUTENANT GENERAL KANWAL JEET SINGH DHILLON, UYSM, YSM, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-42475L LIEUTENANT GENERAL SAVNEET SINGH, YSM, SM, VSM,THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-43686A LIEUTENANT GENERAL SANJIV RAI, AVSM, SM, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-43842Y LIEUTENANT GENERAL MANIK KUMAR DAS, SENA MEDAL**, VSM , THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-45009F LIEUTENANT GENERAL SUKHDEEP SANGWAN, AVSM, SM**, THE INFANTRY (RETIRED)
|
ARMY
|
|
MR-04744H LIEUTENANT GENERAL JOY CHATTERJEE, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
|
ARMY
|
|
MR-05596P LIEUTENANT GENERAL MADHURI KANITKAR, AVSM, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
|
ARMY
|
|
DR-10339F LIEUTENANT GENERAL NANDA KISHORE SAHOO, VSM, THE ARMY DENTAL CORPS
|
ARMY
|
|
IC-42294A MAJOR GENERAL SHAILJANAND JHA, VSM, THE ARMOURED CORPS (RETIRED)
|
ARMY
|
|
JC-471869A SUBEDAR NEERAJ CHOPRA, VSM, 4TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
|
ARMY
|
|
VICE ADMIRAL AJENDRA BAHADUR SINGH, AVSM, VSM (02619-A)
|
NAVY
|
|
VICE ADMIRAL RAVNEET SINGH, AVSM, NM (02646-N)
|
NAVY
|
|
VICE ADMIRAL SATISHKUMAR N GHORMADE, AVSM, VSM (02671-W)
|
NAVY
|
|
AIR MARSHAL AMIT DEV, AVSM, VSM, ADC (16972) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL MANAVENDRA SINGH AVSM, VrC, VSM, ADC (16983) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL SANDEEP SINGH, AVSM, VM (17312) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
26.
|
AIR MARSHAL BALABHADRA RADHA KRISHNA, AVSM, SC (17326) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
27.
|
AIR MARSHAL SHASHIKER CHOUDHARY, AVSM, VSM, ADC (17645) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL VIJAY PAL SINGH RANA, VSM
(17736) ADMINISTRATION/ FIGHTER CONTROLLER
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL DIPTENDU CHOUDHURY, AVSM, VM, VSM (17335-L) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
UTTAM YUDH SEVA MEDAL
|
1.
|
IC-43285L LIEUTENANT GENERAL DEVENDRA PRATAP PANDEY, AVSM, VSM, THE SIKH LIGHT INFANTRY, HEADQUARTERS 15 CORPS
|
ARMY
|
2.
|
IC-43295P LIEUTENANT GENERAL RAVIN KHOSLA, AVSM, SM, VSM, 5 GORKHA RIFLES, HEADQUARTERS 4 CORPS
|
ARMY
|
3.
|
IC-43370N LIEUTENANT GENERAL JOHNSON P MATHEW, AVSM, VSM, THE PUNJAB REGIMENT, HEADQUARTERS 3 CORPS
|
ARMY
|
4.
|
IC-43444X LIEUTENANT GENERAL P GOPALAKRISHNA MENON, AVSM, THE SIKH REGIMENT, HEADQUARTERS Q 14 CORPS
|
ARMY
|
ATI VISHISHT SEVA MEDAL
|
|
IC-40801K LIEUTENANT GENERAL RAJENDRA KUMAR BANSIWAL, THE INTELLIGENCE CORPS
|
ARMY
|
|
IC-41121W LIEUTENANT GENERALRAJ KUMAR SHARMA, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-41131A LIEUTENANT GENERAL PREM PRASHAD MALHOTRA, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-42273K LIEUTENANT GENERAL BASANT KUMAR REPSWAL, VSM, THE ARMY SERVICE CORPS
|
ARMY
|
|
IC-42336F LIEUTENANT GENERAL AJAI KUMAR SINGH, YSM, SM, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-42387P LIEUTENANT GENERAL SURINDER SINGH MAHAL, VSM, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-42390P LIEUTENANT GENERAL M UNNIKRISHNAN NAIR, SM, THE CORPS OF SIGNALS
|
ARMY
|
|
IC-42542L LIEUTENANT GENERAL MANOJ KUMAR MAGO, YSM, SM**, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|
ARMY
|
|
IC-42794X LIEUTENANT GENERAL MV SUCHINDRA KUMAR, YSM**, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-43667P LIEUTENANT GENERAL KARANBIR SINGH BRAR, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-43771H LIEUTENANT GENERAL SUBRAMANIAN MOHAN, SM, VSM, THE ARMY AIR DEFENCE
|
ARMY
|
|
IC-44044X LIEUTENANT GENERAL DHIRAJ SETH, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-45642F LIEUTENANT GENERAL REDDY VENKATESHA GA, SC, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-41869X MAJOR GENERAL ARVIND BHATIA, THE INFANTRY (RETIRED)
|
ARMY
|
|
IC-41885P MAJOR GENERAL U SURESH KUMAR, YSM, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-42313A MAJOR GENERAL NUDURUPATI DURGA PRASAD, VSM, THE MECHANISED INFANTRY(RETIRED)
|
ARMY
|
|
IC-44038K MAJOR GENERAL HARIHARAN DHARMARAJAN, SM**, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-44095L MAJOR GENERAL ANIL KUMAR KASHID, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-44546A MAJOR GENERAL SANJEEV KUMAR SENGAR, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-44603W MAJOR GENERAL VIVEK KASHYAP, VSM, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-46319Y MAJOR GENERAL RAJEEV PURI, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-47003Y MAJOR GENERAL DEVENDRA SHARMA, SM, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-47253A MAJOR GENERAL GAJENDRA JOSHI, SM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-47566Y MAJOR GENERAL VM BHUVANA KRISHNAN, YSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-47646W MAJOR GENERAL GULJEET SINGH JAMWAL, SM**, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-48067W MAJOR GENERAL RASHIM BALI, SM, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-48085Y MAJOR GENERAL MANISH MOHAN ERRY, SM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-48118Y MAJOR GENERAL PRAVEEN KUMAR AIRY, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-48389W MAJOR GENERAL HARJEET SINGH SAHI, YSM, SM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-48677H MAJOR GENERAL DHEERENDRA SINGH KUSHWAH, SM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
MR-04902M MAJOR GENERAL ASHOK KUMAR JINDAL, YSM, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
MR-05261X MAJOR GENERAL R RAVIKUMAR, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
SURGEON VICE ADMIRAL NAVEEN CHAWLA, VSM (75402-T)
|
NAVY
|
|
REAR ADMIRAL GK HARISH, VSM (41159-T)
|
NAVY
|
|
REAR ADMIRAL ATUL ANAND, VSM (03247-B)
|
NAVY
|
|
REAR ADMIRAL TARUN SOBTI, VSM (03350-N)
|
NAVY
|
|
REAR ADMIRAL AJAY KOCHHAR, NM (03326-H)
|
NAVY
|
|
REAR ADMIRAL B SIVAKUMAR, VSM (50992-R)
|
NAVY
|
|
REAR ADMIRAL UTHAIAH IYCHETTIRA BELLIAPPA, VSM (41291-T)
|
NAVY
|
|
AIR MARSHAL AVINASH GOPAL KSHIRSAGAR VSM (17277) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL SREEKUMAR PRABHAKARAN VM (17318) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL CHALAPATI JONNALAGEDDA, VSM (17358) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL ALOK SINGH, VSM (17622)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL VIKRAM SINGH, VSM (17699) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL RAVI GOPAL KRISHNA KAPOOR, VM (18253) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL NARMDESHWAR TIWARI, VM
(18270) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR MARSHAL PRASHANT BHARADWAJ, VSM & BAR (37032) MEDICAL
|
AIR FORCE
|
|
AIR VICE MARSHAL KALVAKUNTLA SHEKHAR REDDY, VSM (17774) LOGISTICS (RETIRED)
|
AIR FORCE
|
|
AIR VICE MARSHAL CHAKALAYIL RAJAPPA MOHAN, VSM (18517) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|
AIR FORCE
|
|
AIR VICE MARSHAL NAGESH KAPOOR, VM
(18557) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR VICE MARSHAL TEJINDER SINGH, VM (18806) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GO-002130F, CHIEF EENGINEER (CIVIL), SHRI VIMAL GOSWAMI, HQ CE PROJECT UDAYAK
|
BRO
|
|
IC-51426K BRIGADIER ARVINDER SINGH
HQ CE (P) HIMANK
|
ARMY
|
YUDH SEVA MEDAL
|
|
IC-47603F MAJOR GENERAL VIRESH PRATAP SINGH KAUSHIK, SM, THE KUMAON REGIMENT, HEADQUARTERS INSPECTOR GENERAL ASSAM RIFLES (NORTH)
|
ARMY
|
|
IC-48120W MAJOR GENERAL VIRENDRA VATS, SM, VSM, THE KUMAON REGIMENT, HEADQUARTERS 19 INFANTRY DIVISION
|
ARMY
|
|
IC-48219M MAJOR GENERAL VINOD TOM MATHEW, THE MADRAS REGIMENT, HEADQUARTERS 57 MOUNTAIN DIVISION
|
ARMY
|
|
IC-48338H MAJOR GENERAL ROHIT SAWHNEY, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, HEADQUARTERS 17 MOUNTAIN DIVISION
|
ARMY
|
|
IC-51955W BRIGADIER KOLANKARA MOHAN NAIR, SM, THE MADRAS REGIMENT, HEADQUARTERS 268 INFANTRY BRIGADE
|
ARMY
|
|
IC-52128A BRIGADIER HARDAMAN SINGH GILL, THE GARHWAL RIFLES, HQ 114 INFANTRY BRIGADE
|
ARMY
|
|
IC-52200L BRIGADIER ROHIN BAWA, 1 GORKHA RIFLES, HEADQUARTERS 112 MOUNTAIN BRIGADE
|
ARMY
|
|
IC-52415K BRIGADIER GURPAL SINGH, SM, THE LADAKH SCOUTS, HEADQUARTERS 102 INFANTRY BRIGADE
|
ARMY
|
|
IC-63427Y COLONEL SAKET BHARDWAJ, THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-65339F COLONEL PRADEEP DUGGAL, THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|
ARMY
|
|
AIR COMMODORE SUBROTO KUNDU, VM (20781) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR COMMODORE DEVENDRA PARSHOTAM HIRANI, VSM (21019) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN MANISH SHARMA (23776) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|
|
IC-42275P MAJOR GENERAL SANDEEP SINGH, VSM, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-44083W MAJOR GENERAL SANJAY PURI, VSM, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-44477P MAJOR GENERAL VIJAY SINGH, VSM, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-47199X MAJOR GENERAL ALOK JOSHI, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-47210L MAJOR GENERAL SUNEET MALIK, THE CORPS OF SIGNALS
|
ARMY
|
|
IC-47231F MAJOR GENERAL MANJEET SINGH, THE CORPS OF SIGNALS
|
ARMY
|
|
IC-47580L MAJOR GENERAL AJEY SETHI, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-47661L MAJOR GENERAL SANDEEP JAIN, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-47668P MAJOR GENERAL VIJAY BHASKARAN NAIR, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-48044P MAJOR GENERAL SUKRITI SINGH DAHIYA, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-48050H MAJOR GENERAL VIPUL SHINGHAL, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-48107M MAJOR GENERAL PUNIT MEHTA, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-48564A MAJOR GENERAL RAJIV GADIHOKE, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-48643P MAJOR GENERAL SUDHIR KUMAR SHARMA, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-48923H MAJOR GENERAL SANJIV SHARMA, THE CORPS OF SIGNALS
|
ARMY
|
|
IC-49081P MAJOR GENERAL SANJAY HOODA, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-49170N MAJOR GENERAL HARJIT PAL SINGH HANSI, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|
ARMY
|
|
IC-44475K BRIGADIER AKASHDEEP BHANOT, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-50046Y BRIGADIER R PREM RAJ, VSM, THE MECHANISED INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-50744F BRIGADIER SANDEEP S SHARDA, VSM, THE DOGRA REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-52001X BRIGADIER KRISHNAN MAHESH, THE 3 GORKHA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-52114A BRIGADIER MAHIPAL SINGH RATHORE, VSM, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-52346Y BRIGADIER VIVEK SINGH THAKUR, THE GARHWAL RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-52375N BRIGADIER SANJEEV DHAR, THE RAJPUT REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-52417P BRIGADIER VIJAY MAHADEVAN, THE SIKH LIGHT INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-52421X BRIGADIER NANGARE PARAG KESHAVRAO, THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-52472L BRIGADIER VIJAYKUMAR R JAGTAP, THE RAJPUTANA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-52570L BRIGADIER HARBINDER SINGH BRAR, VSM, THE SIKH REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-52627P BRIGADIER VIJAY CHAHAR, THE RAJPUTANA RIFLES
|
ARMY
|
|
MR-05531F BRIGADIER SANDEEP THAREJA, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
IC-58643H COLONEL KAUSTUBH ULHAS KEKRE, THE 8 GORKHA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-62082W COLONEL NITIN THAPA, THE 3 GORKHA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-62115W COLONEL RANVEER SINGH JAMWAL, VSM**, THE JAT REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-62654M COLONEL AMIT KUMAR DAS, THE PUNJAB REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-62881M COLONEL NEERAJ MISHRA, THE RAJPUT REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-64404K COLONEL ANADI SINGH, THE DOGRA REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-64507H COLONEL MOHIT PARASHAR, THE PUNJAB REGIMEN T
|
ARMY
|
|
IC-65683M COLONEL JAGDEEP SINGH, THE GARHWAL RIFLES
|
ARMY
|
|
MR-07398H COLONEL VIKAS MARWAH, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
IC-75168N MAJOR AJAY KUMAR SINGH, THE PARACHUTE REGIMENT
|
ARMY
|
NAO SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|
|
REAR ADMIRAL SANJAY BHALLA (03371-K)
|
NAVY
|
|
REAR ADMIRAL MANISH SHARMA (03624-K)
|
NAVY
|
|
COMMODORE SACHDEVA SANJAY (03812-N)
|
NAVY
|
|
COMMODORE VIKAS KAUSHAL (41626-B)
|
NAVY
|
|
COMMODORE SATISH VASUDEV (04079-W)
|
NAVY
|
|
CAPTAIN HIMANSHU CHATURVEDI (04388-Y)
|
NAVY
|
|
COMMANDER PONNAPPA BK (05362-K)
|
NAVY
|
|
COMMANDER M SHAILESH (05363-N)
|
NAVY
|
VAYU SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|
|
GROUP CAPTAIN ASHOK RAJ THAKUR (23177) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN SANDEEP CHAUDHARY, VSM
(23720) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN PRANJAL SINGH (24201) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN AJAY RATHI (25295) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN VIVEK SHARMA (25594) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN VIVEK PRADEEP NAIK (25601) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
SQUADRON LEADER ASHAK HUSSAIN (33296)
ADMINISTRATION/ FIGHTER CONTROLLER
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN MANDEEP CHAHAL (26084) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN JIJO JOSE OVELIL (26518) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN VIJAY KRISHNAT PATIL (26519) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN ABHIMAN MOHAN (26694) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN AMIT DUBEY (26717) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN DINESH SABHARWAL (26899) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
WING COMMANDER GIRISH KOMAR (26697) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL
|
|
IC-44526M BRIGADIER AJAI SINGH NEGI, VSM, THE GARHWAL RIFLES
|
ARMY
|
|
MR-06389P BRIGADIER KIRANINDER SINGH BRAR, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
IC-60323M COLONEL AVNEESH SINGH, SM, VSM, CHIEF SECURITY OFFICER, MOD
|
ARMY
|
VISHISHT SEVA MEDAL
|
1.
|
IC-43252A MAJOR GENERAL KULBHUSHAN HANUMANT GAWAS, THE CORPS OF SIGNALS
|
ARMY
|
|
IC-44919H MAJOR GENERAL ATHIMALAIPET VAIDYANATHAN RAMESH, THE ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER
|
ARMY
|
|
IC-47023M MAJOR GENERAL NAVNEET SINGH SARNA, SM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-48082L MAJOR GENERAL HARSH CHHIBBER, THE ARMY SERVICE CORPS
|
ARMY
|
|
IC-48097N MAJOR GENERAL DINESH HOODA, THE INFANTRY
|
ARMY
|
|
TC-31582M MAJOR GENERAL DAMODAR VASANTH MAHESH, THE ARMY POSTAL SERVICE
|
ARMY
|
|
IC-43712W BRIGADIER AJAY BASANTKUMAR SIBAL, THE CORPS OF ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-46439X BRIGADIER YOGESH CHAUDHARY, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-49498P BRIGADIER BIMAL MONGA, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-49870F BRIGADIER CHARNJIT SINGH MANN, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-49660F BRIGADIER MRK RAJESH PANICKER, THE RAJPUT REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-50059W BRIGADIER YOGESH KUMAR AHUJA, THE CORPS OF ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-50173F BRIGADIER SUDHISH KUMAR JAINI, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-50216X BRIGADIER MANINDER SINGH, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-50689W BRIGADIER NAVIN VARMA, THE ARMY AIR DEFENCE
|
ARMY
|
|
IC-50827M BRIGADIER CHODISETTI SIVA SURYA PRAKASH, THE CORPS OF ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-52370P BRIGADIER RAJEEV NAGYAL, SM, THE 3 GORKHA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-52395F BRIGADIER ABHIJIT MITRA, SM, 5 GORKHA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-52733N BRIGADIER AMIT NAUTIYAL, SM, THE KUMAON REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-53567X BRIGADIER HARSH VARDHAN SINGH, THE MECHANISED INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-54830K BRIGADIER KS GEORGE, THE JUDGE ADVOCATE GENERAL
|
ARMY
|
|
MR-06031W BRIGADIER KANWARJIT SINGH, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
MR-06364H BRIGADIER ATUL SETH, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
MR-06385Y BRIGADIER VISHAL, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
MR-06524X BRIGADIER J MUTHUKRISHNAN, SM, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
MR-06559N BRIGADIER BK VARGHESE,
THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
DR-10480H BRIGADIER MOHINDER PANWAR, THE ARMY DENTAL CORPS
|
ARMY
|
|
IC-53231X COLONEL PK SEETARAM, THE CORPS OF ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-53606L COLONEL KULDEEP MAGOTRA, THE ARMY SERVICE CORPS
|
ARMY
|
|
IC-53951Y COLONEL SANJEEV SAHARAN, THE CORPS OF ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-54056A COLONEL RAJESH BISHT, THE GARHWAL RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-54136X COLONEL SANGRAM SINGH KATOCH, THE ARMY ORDNANCE CORPS
|
ARMY
|
|
IC-54292F COLONEL RAKESH YADAV, THE MECHANISED INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-54431A COLONEL NITIN SEHGAL, THE ARMY SERVICE CORPS
|
ARMY
|
|
IC-56603H COL NISHANT SHARMA, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|
ARMY
|
|
IC-56638Y COLONEL DEEPAK SISODIA, THE ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-56983M COLONEL KIRAN NARAYAN KULKARNI, THE INTELLIGNECE CORPS
|
ARMY
|
|
IC-56995F COLONEL SUMEET ABROL, SM, THE KUMAON REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-57193K COLONEL ROHIT YADAV, THE GARHWAL RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-57245P COLONEL K SALIL KUMAR, THE DOGRA REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-57421F COLONEL AJAY LONDHE, SM, THE CORPS OF ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-57477N COLONEL ANAND MANWAL, THE 11 GORKHA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-57602M COLONEL VIKRAMJIT SINGH KAHLON, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-57746P COLONEL MANDEEP SINGH DHILLON, THE JAAMMU AND KASHMIR RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-58027H COLONEL VIVEK PASUPATHY, THE RAJPUT REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-58095W COLONEL VIKAS KUMARIA, THE ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|
ARMY
|
|
IC-58165K COLONEL MANISH SEHGAL,THE SIKH REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-58286L COLONEL SAMINDER SINGH, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|
ARMY
|
|
IC-60229H COLONEL ABHIMANYU SHEKHAWAT, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-60637N COLONEL MANISH KUMAR, THE CORPS OF ENGRS
|
ARMY
|
|
IC-61500N COLONEL AMIT KHANNA, THE ARMY ORDNANCE CORPS
|
ARMY
|
|
IC-62307N COLONEL SURENDER KUMAR, THE GARHWAL RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-62409K COLONEL PANKAJ RAWAT, THE KUMAON REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-62509P COLONEL SANJEEV SINGH PAWAIYA, THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-62563H COLONEL PARTHASARATHY PATRI, THE 5 GORKHA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-62721M COLONEL RAMACHANDRAN SRIKANT, SM, THE JAT REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-62801K COLONEL DEEPAK JOSHI, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|
ARMY
|
|
IC-62991F COLONEL TARUNENDRA PRATAP SINGH, THE PARACHUTE REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-63009K COLONEL KAMLESH KUMAR SINGH, THE GRENADIERS
|
ARMY
|
|
IC-63522L COLONEL KAUSTUBH DHAGAT, THE GRENADIERS
|
ARMY
|
|
IC-63584L COLONEL ABHISHEK CHAUHAN, THE 3 GORKHA RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-63603L COLONEL DIGAMBER SINGH NEGI, THE GARHWAL RIFLES
|
ARMY
|
|
IC-63850Y COLONEL KARAN SAGAR, SM, THE JAT REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-63898M COLONEL JAGPREET SINGH MIDHA, THE SIKH LIGHT INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-64430L COLONEL MANISH KUMAR, THE JAT REGIMENT
|
ARMY
|
|
IC-65963A COLONEL VIKASH KUMAR, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
|
ARMY
|
|
MR-06850A COLONEL SURESH PANDALANGHAT, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
MR-07926F COLONEL DRONACHARYA ROUTH, THE ARMY MEDICAL CORPS
|
ARMY
|
|
IC-59163L LIEUTENANT COLONEL ANEEL SAROTRA, THE SIKH LIGHT INFANTRY
|
ARMY
|
|
IC-65569P LIEUTENANT COLONEL JADHAV MAHESH VAISHNU, THE ARMOURED CORPS
|
ARMY
|
|
IC-65698P LIEUTENANT COLONEL VISHAL SHARMA, THE ARMY AIR DEFENCE
|
ARMY
|
|
SL-04968H LIEUTENANT COLONEL MADAN CHAUDHARY, THE GENERAL SERVICE
|
ARMY
|
|
WS-01064X LIEUTENANT COLONEL MEHROTRA SHIKHA SUSHIL KUMAR, THE INTELLIGENCE CORPS
|
ARMY
|
|
SL-05396Y MAJOR VIKAS MALIK, THE ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS
|
ARMY
|
NAVY
|
|
REAR ADMIRAL GIRISH KUMAR GARG(03260-H)
|
NAVY
|
|
RAER ADMIRAL SANJAY DATT (51017-Y)
|
NAVY
|
|
COMMODORE VIVEK THAPAR (41423-T)
|
NAVY
|
|
COMMODORE HARISH CHANDRA JOSHI (41545-W)
|
NAVY
|
|
COMMODORE RITURAJ SAHU (03620-A)
|
NAVY
|
|
COMMODORE SANJAY CHOPRA (41567-W)
|
NAVY
|
|
COMMODORE SANDEEP SHARMA (03344-Z)
|
NAVY
|
|
COMMODORE TUMMALAPALLI VENKAT SUNIL (03838-Y)
|
NAVY
|
|
SURGEON COMMODORE SAMEER KAPOOR (75516-A)
|
NAVY
|
|
COMMODORE VIDHYADHAR HARKE (04100-T)
|
NAVY
|
|
COMMODORE ADITYA SINGH DADWAL (04080-Y)
|
NAVY
|
|
COMMODORE HAPPY MOHAN (04415-H)
|
NAVY
|
|
CAPTAIN (TS) MAHAR KARAN PAL SINGH (04403-F)
|
NAVY
|
|
COMMANDER YOGESH V ATHAVALE (04903-T)
|
NAVY
|
|
LIEUTENANT COMMANDER MAYANK SHARMA (06660-K)
|
NAVY
|
|
KAILASH PRAKASH TIWARI, MCPO MECH-I
|
NAVY
|
AIR FORCE
|
|
AIR VICE MARSHAL ASHUTOSH SHARMA (17987) MEDICAL
|
AIR FORCE
|
|
AIR VICE MARSHAL DINESH SINGH DAGAR (18323) ADMINISTRATION/ FIGHTER CONTROLLER
|
AIR FORCE
|
|
AIR VICE MARSHAL SHARAD KUMAR JAIN (18457) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
AIR VICE MARSHAL MANAS RANJAN MISHRA (18649) LOGISTICS
|
AIR FORCE
|
|
AIR VICE MARSHAL RAJESH KUMAR ANAND (18892) ADMINISTRATION/ AIR TRAFFIC CONTROLLER
|
AIR FORCE
|
|
AIR VICE MARSHAL KARIAT VADUKKOOTE SURENDRAN NAIR (19528) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR COMMODORE RAMA SHANKAR SINGH (18622) ADMINISTRATION/ AIR TRAFFIC CONTROLLER
|
AIR FORCE
|
|
AIR COMMODORE BIJI PHILIP (19029)
AERONAUTICAL ENGINEERING(ELECTRONICS)
|
AIR FORCE
|
|
AIR COMMODORE AMIT GOEL (19703) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
AIR COMMODORE YALLA UMESH (20233) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
AIR COMMODORE BIJO JOHN MAMMEN(20581) ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
|
AIR FORCE
|
|
AIR COMMODORE SHRAWAN KUMAR SINGH (21005) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
AIR COMMODORE ASHISH BADUNI (21242)
FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN RATNESH GUPTA (22050) AERONAUTICAL ENGINEERING(ELECTRONICS)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN KALPA GHOSH (23278)
ACCOUNTS
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN PUNEET VIG VM (23733) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN DAMODARAN ARUN (23883) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN VISHWANATH SINGH (24380) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN AJAY SHANKAR PRASAD (24461) MEDICAL
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN SUSHANTA BISWAS (24541)
FLYING (NAVIGATOR)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN MANOJ KUMAR MISHRA (24561) ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN SIDHARTH SANKAR PATNAIK (24771)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN NISHANT SINGH VM (24887)
FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN ASHWIN PRABHAKAR DESHPANDE (25071) FLYING (PILOT)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN AMIT SINGH (25736) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN MANISH AGARWAL (25757) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
GROUP CAPTAIN RAJDEEP SINGH (26271) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|
AIR FORCE
|
|
693694 MASTER WARRANT OFFICER (HONORARY FLYING OFFICER) JAI RAJ SHARMA AIRCRAFT HAND GENERAL DUTIES
|
AIR FORCE
|
|
GO 2101M CHIEF ENGINEER (CIVIL) GEORGE P CHERIAN, HQ DGBR
|
BRO
|
|
GO-4160X EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL) ANANT KUMAR SINGH, 91 ROAD CONSTRUCTION COY
|
BRO
|
|
GO-004352P EE(CIV) SATYAM KUMAR,
HQ 21 BRTF (GREF)
|
BRO
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COMMANDER ACHAL MALHOTRA (41937-K)
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NAVY
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