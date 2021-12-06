RBNZ Deputy Governor Says RBNZ Should Not Be Held Responsible For Housing Market

Dec 7 (Reuters) - RBNZ Deputy Governor Geoff Bascand:
* SAYS CENTRAL BANKERS MUST CONTINUE TO LOOK FORWARD TO
"GUARD
AGAINST THE UNPREDICTABLE"
* CONFIDENT OUR FINANCIAL STABILITY APPROACH HAS
STRENGTHENED, THE
FOUNDATIONS ARE MORE SOLID
* SAYS STILL WORK TO DO TO STRENGTHEN REGULATED ENTITIES’
RESILIENCE & COMPLIANCE
* NEXT 10 YRS LIKELY TO SEE GREATER CONCENTRATION ON
EFFICIENCY,
INDUSTRY DYNAMICS AND HOW FINANCIAL INSTITUTIONS MEET CUSTOMER
NEEDS
* INSURANCE AFFORDABILITY & RISK-BASED PRICING, OPEN
BANKING, &
DIGITAL MONEY ARE DYNAMIC CHALLENGES SECTOR AND REGULATORS WILL
FACE
* RBNZ SHOULD NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR HOUSING MARKET
* RBNZ'S JOB IS TO LIMIT FINANCIAL STABILITY RISKS AND KEEP
OVERALL INFLATION UNDER CONTROL
* RBNZ CAN LEAN AGAINST HOUSE PRICES BY INCREASING COST &
RESTRICTING AVAILABILITY OF CREDIT
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