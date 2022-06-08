RBNZ Details Planned Sales Of New Zealand Government Bonds

June 9 (Reuters) - Reserve Bank of New Zealand:
* DETAILS PLANNED SALES OF NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS
* INTENDS TO COMMENCE SALES OF BONDS IN JULY 2022 AT A RATE
OF
NZ$5 BILLION PER FISCAL YEAR (JUNE YEAR)
* IN ORDER TO RECORD INTENT TO PROCEED ON BASIS SET OUT IN
THIS
STATEMENT, RESERVE BANK AND NZDM HAVE SIGNED MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING
* SALES EXPECTED TO CONTINUE IN GRADUAL & PREDICTABLE
MANNER,
SUBJECT TO MARKET CONDITIONS, UNTIL LSAP BOND HOLDINGS HAVE
REDUCED TO ZERO
Source text - http://bitly.ws/s7m2
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